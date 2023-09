Buongiorno Rimini. L’edicola di oggi e gli eventi del giorno

Oggi in edicola, 13 settembre 2023

Alluvione, oggi la visita del commissario

“Le prime località che toccheremo saranno Rivolpaio e la strada che va da San Donato alla Marecchiola, dove la situazione è più delicata”, anticipa il sindaco di Sant’Agata Feltria Goffredo Polidori. In zona ci sono almeno tre frane e in tutto il territorio del comune ammontano a 87. “Faremo presente che alcuni interventi li abbiamo già fatti, ma sono temporanei perché comuni come il nostro non hanno né i fondi necessari per sistemare strade e frane, né il supporto tecnico per gestire i progetti e gli appalti”, sottolinea il sindaco. Figliuolo visiterà anche Casteldelci, dove “su 100 km di strade comunali, 60 hanno problemi” (ilCarlino).

In fila dall’alba per il pesce fresco

Lunedì i pescherecci sono tornati in mare dopo il fermo, ieri il pesce fresco è tornato sui banchi del mercato ittico. Le 27 barche sono rientrate con 2.800 casse di triglie, canocchie, sogliole, zanchetti, mazzole e mazzancolle per un totale di 16.560 chili di pesce. All’asta all’alba: canocchie grosse morte a 12 euro al chilo, sogliole di media pezzatura a 11, seppiolini a 12, le triglie grosse a 9 (Corriere, ilCarlino).

Riqualificazione hotel: “serve un nuovo bando”

Secondo Alessandro Giorgetti di Federalberghi le 180 strutture che hanno avuto adesso accesso ai fondi regionali sono poche, “meno del 10% delle strutture ricettive dell’intera provincia di Rimini. La crisi di liquidità evidentemente si sta facendo sentire”. Giorgetti crede che “tra tassi dei mutui diventati insostenibili, una stagione economicamente “così così”, e l’impossibilità di riuscire a redigere in tempo progetti di riqualificazione convincenti per ottenere i soldi, in molti si siano ritrovati nella condizione di dover rinunciare”. L’auspicio ora è in un nuovo bando per favorire il miglioramento di classe dei 3 stelle in 4, per esempio (Corriere).

“Non offese Muccioli”

La procura di Rimini ha chiesto l’archiviazione dell’indagine per diffamazione a Netflix per la serie ‘SanPa. Luci e tenebre di San Patrignano’, a seguito della denuncia presentata dai due figli di Vincenzo, Giacomo e Andrea. “Non esiste una verità acclarata ma diverse versioni che hanno formato oggetto di discussione nell’opinione pubblica, pertanto, quanto riportato da Netflix costituisce oggetto di dibattito e di interesse pubblico. In conclusione, deve ritenersi che la condotta degli indagati sia espressione del diritto di cronaca”, riportano le motivazioni del pm (ilCarlino, Corriere).

C’è ancora un’indagine in piedi

Tutto da decidere, invece, per quanto riguarda la denuncia per diffamazione presentata dall’ex autista di Muccioli, Walter Delogu, nei confronti di Red Ronnie, Giacomo e Andrea Muccioli per le dichiarazioni rilasciate alla stampa dopo l’uscita della serie. I tre hanno ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini (ilCarlino).

“Lo Stato si è dimenticato di lui”

Il piccolo Tamim era stato ferito (alla carotide), insieme ad altre persone, l’11 settembre del 2021 a Miramare, nello scatto folle di un profugo somalo, “non imputabile” perché “incapace di intendere e volere”. Il bambino si sta riprendendo, “ma ha ancora problemi al collo e a un occhio, e fino a 18 anni dovrà prendere un farmaco che aiuta il sistema circolatorio. Ogni sei mesi deve fare una visita specialistica”. Inoltre, sottolinea il padre, “non è affatto detto che arrivi un risarcimento. Nel frattempo, siamo noi a pagare tutte le spese mediche” (ilCarlino).

Venerdì primo giorno di scuola

La campanella suonerà per 24mila studenti a Rimini. E’ sui 60 posti in più all’asilo pubblico (e 40 nel privato) che punta molto l’assessora comunale Chiara Bellini. In ottobre, inoltre, verranno assegnati anche cinque posti in più nelle sezioni lattanti. In definitiva, saranno 923 i bimbi dei nidi del sistema pubblico/privato, 2.817 gli alunni della scuola per l’infanzia, 5.260 gli scolari della primaria, 2.727 gli studenti delle medie (ilCarlino, Corriere).

Profughi, l’appello della diocesi

Nel 2023 dal mare sono arrivate 116mila contro le 64mila dello stesso periodo del 2022. Il dato è nazionale, non riminese ovviamente. La diocesi ha un piano. “Affideremo alle famiglie che si renderanno disponibili piccoli nuclei, dunque meglio integrabili, composti al massimo da tre persone. I parrocchiani potranno aiutarli nelle varie incombenze quotidiane, dalle scartoffie burocratiche all’inserimento dei bambini a scuola, passando per i corsi di italiani”, spiega l’economo Danilo Maduchi (Corriere).

Da Oxford ai Casetti

Nel 2020 lavorò alla realizzazione del vaccino anticovid Astrazeneca, adesso il giovane immunologo riminese Giacomo Gorini insegna scienza ai detenuti nel carcere di Rimini. Tornato in Italia con l’obiettivo di far partire una casa farmaceutica sua, intanto impiega il suo tempo nel volontariato. L’idea, dopo aver partecipato in aprile all’incontro con Fiammetta Borsellino promosso dal centro culturale Portico del vasaio. “A Cambridge avevo un collega che era stato 12 anni in galera, per spaccio, furti e altri reati. Ha iniziato a studiare in carcere, lo studio e la musica l’hanno salvato”, ricorda Gorini (ilCarlino).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Asili nido comunali, crescono i posti | Dalla collina al Grande Fratello

CorriereRomagna: L’arrivo dei profughi, “le famiglia li accolgano” | Pesca, assalto al mercato

Oggi a Rimini

Alle 12 al palazzo Fulgor preview della mostra ‘DesAIgn. Progettare con l’intelligenza artificiale’

Alle 18 a Casa Madiba la mostra mercato ‘I custodi del cibo’

Alle 21 al teatro Galli la Royal Philharmonic Orchestra guidata da Vasily Petrenko, solista la violinista Julia Fischer, eseguiranno la seconda sinfonia di Sergej Rachmaninov e il Concerto per violino di Piotr Ilic Cajkovskij

Dalle 18 al Club del Sole di Riccione ‘Comedy village’

Alle 21,15 al Grand Hotel di San Marino incontro con Stefano Zamagni su don Lorenzo Milani