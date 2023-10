Buongiorno Rimini. L’edicola e gli eventi di oggi

Oggi in edicola, 12 ottobre 2023

Donna uccisa, la lettera dei figli

“Ci piacerebbe tanto piangere nostra madre ma al momento non ci è possibile. Sono passati giorni ormai, ma non riusciamo ancora ad accettare che la donna di cui parlano tutti i notiziari e i giornali sia la mamma”, scrivono i figli della pensionata uccisa a coltellate nel condominio dove abitava in via del Ciclamino nella lettera inviata ai giornali. Intanto procura e squadra mobile portano avanti le indagini (ilCarlino, Corriere).

Il sogno di don Turchini per la Palestina

“…sogno che tutte queste donne e queste persone ferite dal lutto e dal dolore, sia israeliane sia palestinesi, si abbraccino tra di loro e, insieme, si rivolgano ai loro politici perché trovino una modalità per far cessare le violenze, perché non ci siano più altre madri o altri padri, altri figli, altre mogli o altri mariti che debbano piangere la morte assurda dei propri cari”. Le riflessioni di don Andrea Turchini sono l’editoriale del Ponte di questa settimana. Nelle pagine interne, inoltre, il racconto dei cooperanti riminesi in Palestina (ilPonte).

“Un milione di passeggeri nel 2027”

L’obiettivo ambizioso di Airiminum, la società di gestione dell’aeroporto Fellini, in realtà è un vecchio obiettivo, cui aveva teso anche la precedente società di gestione, poi fallita, Aeradria. L’ottimismo di Airiminum nasce dallo studio di Aviation Week Network Gruppo Informa Markets presentato ieri al Ttg. Secondo lo studio la potenzialità del territorio è di 3,8 milioni di passeggeri in un anno. Lo studio dice anche che per intercettarne un milione bisogna aumentare le destinazioni low cost, i collegamenti con le capitali europee e quelli in Italia, sviluppando connessioni con hub europei e partnership con tour operator (ilCarlino, Corriere).

Ttg, inaugurazione con la ministra Daniela Santanché

La stagione secondo Santanché “era nata sotto i migliori auspici con i primi sei mesi da record, poi con l’estate c’è stata una flessione che non ha permesso il sorpasso sul 2019. Hanno inciso eventi atmosferici devastanti che hanno giocato un ruolo importante, in particolare in Romagna. L’altro motivo del rallentamento è nella morsa inflazionistica e nel caro trasporti”, ha detto. “Ai governi passati è mancata una visione industriale del turismo”, ha detto anche (ilCarlino, Corriere).

Concessioni balneari, “stop ai bandi”

“Se i Comuni dovessero indire le procedure selettive per l’assegnazione delle concessioni di spiaggia, renderebbero vano il lavoro del Tavolo tecnico del governo in materia di scarsità di risorsa naturale, e gli attuali concessionari dovrebbero affrontare le procedure privi di quelle tutele già riconosciute per aver saputo valorizzare le spiagge italiane nel tempo, dando vita a un modello turistico unico al mondo”, ha detto intervenendo al Ttg Mauro Vanni, presidente di Confartigianato imprese demaniali (ilCarlino, Corriere).

La prima di Ermeti

Da pochi giorni presidente di Italian exhibition group, Maurizio Ermeti è interventuto all’inaugurazione del Ttg. “Subentrare nella storia di Lorenzo Cagnoni non è facile per nessuno, è una icona del territorio. Il turismo fuori stagione è nato grazie agli investimenti su Fiera e Ieg. Ho avuto la fortuna di stare con lui fin dall’inizio e ho seguito il percorso di questo cammino, fino alla fusione con Vicenza, l’operazione più bella che siamo riusciti a fare… Porterò avanti tutti i progetti di espansione per Rimini e Vicenza, non sono qua per fare il traghettatore”, ha ribadito (ilCarlino, Corriere).

Parco del mare, il nuovo tratto

I lavori nel tratto tra piazzale Gondar e via Siracusa dovranno fiire entro l’estate, il cantiere è stato già delimitato. Questo tratto, ha spiegato l’amministrazione, sarà attrezzato per la pratica di discipline all’aperto come parkour, slacklines, tappeti elastici. Sarà ad accesso libero, ma anche in grado di ospitare in futuro eventi sportivi (ilCarlino, Corriere).

Riccione in attesa di sentenza

Rilevati “movimenti sotto traccia” negli schieramenti politici. Nel caso di un ritorno di Daniela Angelini sembra certo un rimpasto di giunta. Per esempio potrebbe non tornare l’assessore alla Sanità, Gianluca Garulli, mentre riprende quota la conferma di Oreste Capocasa. In coalizione, cambiamenti in vista anche per la lista ‘Riccione nel cuore’ (ilCarlino).

Santarcangelo: troppi topi

La maggior parte degli avvistamenti di roditori inopportuni è in via Belli, ma non ne mancano nei pressi di piscina e scuola elementare. Tra le cause ipotizzate: il caldo anomalo, la presenza di cibo abbandonato fuori dai cassonetti e l’abitudine di lasciare all’aperto i croccantini per i gatti. Su Facebook l’appello: “Qualcuno intervenga, la situazione è grave” (Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Aeroporto pronto a spiccare il volo | “Non possiamo piangere mamma”

CorriereRomagna: La fiera chiede più volo. Fellini, nuove rotte | Una bara nel cassonetto

IlPonte: E’ solo un sogno? | Violenza senza fine

Oggi a Rimini

Dalle 18 al palazzo del turismo open day di Music Academy con ospiti i dj Mista P e Giorgio Prezioso

Alle 21 al teatro Galli Umberto Curi presenta ‘Amore e conoscenza: il mito di Orfeo e Euridie’

Alle 21 in cineteca per la rassegna dedicata a Macario e Fellini il film ‘Il pirata sono io!’ di Mario Mattoli introdotto da Mauro Macario