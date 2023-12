Buongiorno Rimini. L’edicola e gli eventi di oggi

“Rimini è cambiata”

Gli albergatori concordano. Rimini non è più solo la capitale delle ferie di agosto. Patrizia Rinaldis di Federalberghi vede “una città che oggi è attraente durante tutto l’anno, non solo con la bella stagione”. “Cominciano a vederci come città d’arte e di cultura di seconda fascia. Non siamo paragonabili a Roma, Firenze o Venezia, ma oggi veniamo considerati”, nota Antonio Carasso di Promozione alberghiera (ilCarlino).

Nuovo stadio, accordo firmato con la Rimini calcio

Il Corriere racconta di un incontro di una decina di giorni fa. Protagonisti la presidente del club Stefania Di Salvo e Antonio Ciuffarella di Aurora Immobiliare, la società che costruirà quasi da zero il nuovo stadio di Rimini (al posto del vecchio). In base all’accordo Aurora immobiliare avrà il compito di redigere il progetto dell’impianto, mentre il Rimini dovrà analizzare gli aspetti gestionali legati all’uso della struttura (ilCarlino, Corriere).

Presto lavori anche allo Stadium

Dopo il concerto di Venditti e De Gregori, il 15 dicembre, lo stadium chiuderà i battenti per due anni. In questo perriodo il palazzetto sarà oggetto di lavori di riqualificazione funzionale ed energetica del palazzetto dello sport, finanziati con i fondi del Pnrr. “La struttura manterrà il suo carattere polifunzionale e potrà continuare a ospitare eventi musicali, sportivi, culturali, con una capienza di 5mila spettatori”, spiega l’assessore Mattia Morolli (ilCarlino).

Via Bassi, nuova disponibilità di Asi

“Siamo disposti a fissare, d’intesa col Comune, il flusso in entrata e in uscita dei furgoncini per le consegne”. E’ la nuova disponibilità di Ariminum sviluppo immobiliare affinché il Comune di Rimini possa dare il via libera al progetto Rimini Life, per la riqualificazione dell’area degradata della ex nuova questura. Il Comune continua a porre come limite del progetto, la questione legata ai servizi commerciali, con superfici complessive troppo estese. “Il sindaco teme un aumento del traffico in via Roma a causa del supermercato? In convenzione si potrebbe regolamentare, d’intesa col Comune, il flusso di furgoncini in entrata e in uscita”, spiegano da Asi. Il nuovo supermercato apparterrebbe a “un marchio noto in Italia, premium nella qualità dei prodotti alimentari. E che sarebbe nuovo a Rimini” (Corriere). Cosa ha detto il sindaco Sadegholvaad (BuongiornoRimini).

Predoni in periferia, arriva la stazione mobile

Dopo la richiesta di aiuto arrivata dai residenti di diverse frazioni del comune di Rimini, l’amministrazione ha deciso di dotare gli agenti della polizia locale di un furgoncino munito di sofisticate tecnologie per il controllo dei movimenti sospetti. Saranno, inoltre, assunti agenti di Polizia locale e installate nuove telecamere. Al proposito, sarà introdotta una detrazione Imu di 50 euro per gli immobili sui quali saranno installati impianti di video-sorveglianza partecipata (Corriere).

Riccione, acceso il grande albero

Ieri dalle 17si sono susseguiti due dei momenti più attesi delle festività a Riccione. Prima è arrivata la benedizione del presepe sulla Saviolina, la barca storica della marineria riccionese. A seguire, l’accensione del grande albero sul porto canale (ilCarlino, Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Due anni senza eventi e concerti | Scatta la corsa alle vacanze

CorriereRomagna: Nuovo stadio, la svolta | Jaqui, la regina della sartoria

IlPonte: Contro chi, dichiarandosi credente, alimenta l’odio | Facciamo squadra

Oggi a Rimini

Dalle 10 al palazzo Fulgor la mostra ‘Fellini/Trubbiani. E la nave va (1983-2023)’

Dalle 11 al Grand Hotel mostra mercato ‘Wanderlust officina creativa’

Alle 16 al teatro degli Atti in scena ‘Esopopea. Insegnamenti per una vita favolosa’ di e con Beppe Chirico e Camilla Fabbrizioli

Alle 17 al museo Tonini la viista guidata ‘Ariminum e il mare’

Dalle 20,30 al teatro Tiberio ‘Festival di San Gaudenzo’

Alle 21 allo Stadium Laura Pausini in concerto

Alle 21 al teatro Galli a Rimini in scena ‘Il ministero della solitudine’

Alle 21 nella Chiesa del Sacro Cuore di Miramare ‘Cori sotto l’Albero’

Alle 15,30 a Novafeltria inaugura la mostra fotografica ‘Arsia, prima città mineraria d’Italia’

Alle 17 alla casa della cultura di San Giovanni in Marignano inaugura la mostra di Davide Clementi

Alle 16,30 e alle 17,30 in piazza Ganganelli a Santarcangelo cabaret e marionette con ‘Jukebox’

Alle 22,30 al Supercinema di Santarcangelo ‘Rovina. Primo studio’ performance multimediale di Vladimir Bertozzi e Demetrio Cecchitelli

Alle 21 al Teatro moderno di Savignano in scena Natalino Balasso in ‘Dizionario Balasso’

Alle 21,15 al teatro Villa di San clemente lo spettacolo ‘BIANCO, liberamente ispirato a ARTE di Yasmina Reza’

Domenica a Rimini

Dalle 11 al Grand Hotel mostra mercato ‘Wanderlust officina creativa’

Alle 17 al teatro Galli cocnerto del pianista Nicolò Ferdinando Cafaro

Alle 17 al cinema Tiberio incontro con Silvano Tagliagambe ‘Il peso e la leggerezza dell’immaginazione scientifica tra vincoli e opportunità’

Alle 19,30 al cinema Tiberio il film di Michele Riondino ‘Palazzina Laf’

Alle 16,30 al Teatro della regina di Cattolica in scena lo spettacolo ‘La bottega dei giocattoli’

Alle 17 nella chiesa di San Pietro a San Giovanni in Marignano concerto del Corpo Bandistico per Santa Lucia

Alle 18,30 al teatro Massari di San Giovanni in Marignani in scena Cinquequattrini con ‘Perfettamente imperfette’

Alle 18 al Teatro sociale di Novafeltria inaugura la mostra del fotografo Dorin Mihai

Alle 21 al teatro sociale di Novafeltria lo spettacolo ‘Donne sull’orlo di un miracolo economico’ di Nicoletta Fabbri