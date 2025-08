BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 1 agosto 2025

Oggi in edicola, 1 agosto 2025

Aeradria: chiusa la procedura di fallimento

Si è conclusa la procedura di fallimento di Aeradria. La vechia società di gestione dell’aeroporto Fellini era fallita nel 2013. I creditori, ad eccezione di quelli privilegiati come gli ex dipendenti, hanno ottenuto solo circa il 5% del credito vantato, per un totale di meno di 9 milioni di euro. Il passivo accertato, invece, ammontava a 42 milioni di euro. I ricorsi presentati da alcuni creditori contro la sentenza di fallimento sono stati respinti fino in Cassazione (ilCarlino).

Il Rimini Calcio ha una nuova proprietà

Ds Sport Società Benefit di Stefania Di Salvo ha raggiunto un accordo per la cessione del club alla Building Company Italia, rappresentata da Giusy Anna Scarcella. Il contratto preliminare è stato firmato ieri. Contestualmente, sono stati onorati gli impegni economici con il versamento di circa 850mila euro per gli stipendi, che saranno disponibili oggi. L’ex presidente Stefania Di Salvo ha salutato il club, esprimendo fiducia nella nuova proprietà, definendola “solida, competente e con una visione lungimirante” (ilCarlino, Corriere).

Turismo, i dati Istat di giugno

I dati Istat di giugno in provincia di Rimini mostrano un calo degli arrivi, -1,3%, dovuto alla flessione degli italiani, -6,8%, ma i pernottamenti salgono dell’1,6% grazie a un boom di turisti stranieri, +24,8%. Rimini città traina il settore con il miglior semestre degli ultimi dieci anni, registrando un +4,4% di presenze totali e una crescita del 27% per gli stranieri. “È il segno che i nuovi voli funzionano”, sottlinea il sindaco Jamil Sadegholvaad. Negli altri comuni, Riccione e Cattolica mantengono un bilancio positivo nel semestre, mentre Bellaria e Misano registrano dati negativi. Aumentano i pernottamenti in case e b&b, +16,7% (ilCarlino, Corriere).

Il Palaflaminio si prepara per la serie A

“L’A1 è sfuggita per ora, ma noi guardiamo al futuro e investiamo subito 200mila euro sul palasport”. Con queste parole l’assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli presenta il progetto che il comune ha approvato per aumentare la capienza, portandola al numero minimo richiesto dalla Lega basket per la Serie A1: 3.500 spettatori. L’impianto sarà a posto già per la prima partita casalinga del campionato di A2 il 28 settembre, contro Rieti. I lavori saranno affidati ad Anthea. Dopo il campionato, inoltre, si procederà con la sostituzione delle panche in legno con lastre in pietra per migliorare la sicurezza antincendio del palazzetto (ilCarlino, Corriere).

Expoaid 2026, sopralluogo della ministra Locatelli a Rimini

Expo Aid,l’evento nazionale sui diritti delle persone con disabilità, tornerà a Rimini a giugno 2026. Per fare il punto sui lavori, la ministra per le disabilità, Alessandra Locatelli, si trova a Rimini per una serie di incontri e sopralluoghi, accompagnata da rappresentanti di Comune, Asl Romagna, Prefettura e Federalberghi. In particolare, l’evento toccherà il palacongressi con workshop, seminari e corsi sull’inclusione, e piazzale Boscovich, che sarà il cuore dell’evento con concerti, spettacoli e street food.”Dopo le difficoltà meteo dello scorso anno, stiamo lavorando per rendere l’area più funzionale, accessibile e accogliente per tutti”, ha precisato la ministra (ilCarlino).

Misano, sequestrata la villa di Gianferrari

C’è anche una villa con piscina in via Camilluccia a Misano tra i beni che la guardia di finanza di Bologna ha sequestrato all’imprenditrice Patrizia Gianferrari. Si parla nel dettaglio di 38 immobili, 5 auto, 94 rapporti bancari e altri beni per un valore totale di 36,5 milioni di euro. Il provvedimento è stato richiesto dalla Procura di Reggio Emilia, che ha indagato sulla donna per sproporzione tra i beni e le sue fonti di reddito. La donna, con numerosi precedenti, è stata anche sottoposta a sorveglianza speciale per 5 anni (ilCarlino, Corriere).

Arrestato a Riccione hacker internazionale

Roman Khlynovskiy, 42enne kazako, considerato dall’Fbi uno degli hacker più pericolosi al mondo, è stato arrestato a Riccione. Era in vacanza con la famiglia in un appartamento centrale. A tradirlo, un semplice check-in. Khlynovskiy è accusato di attacchi informatici estorsivi contro aziende e strutture statunitensi, con richieste di riscatto milionarie. Le forze dell’ordine italiane, in collaborazione con l’Fbi, hanno sequestrato contanti e dispositivi elettronici nell’appartamento. L’uomo è stato trasferito in carcere in attesa dell’estradizione (ilCarlino, Corriere).

Oggi a Rimini

Dalle 18,30 al Grand Hotel, ospiti della ‘Terrazza della Dolce Vita’ Vincenzo Amendola, Andrea Gnassi, Jamil Sadegholvaad, Davide Cassani, Nadia Bizzocchi, l’ex pugile Daniele Scardina, il giornalista Federico Ruffo, Anna Carlucci, Milly Carlucci, Giada Lini, Pasquale La Rocca e Graziano Di Prima

Alle 18,45 all’area Settebello incontro con Nadia Urbinati

Dalle 19 a piazzale Kennedy ‘Dire, mare, mangiare’

Alle 21 a piazzale Fellini ‘#RiminiWow’ con The Breakfast Club, Luk3, Alessia Pecchia e Random, Lollolacustre, Nico, Leutum e Jay Kim

Alle 21 nel cortile della Gambalunga ‘La lingua in cui sto in silenzio’ Mia Lecomte legge Marina Colasanti

Alle 21,15 alla Corte degli agostiniani Karima in ‘Canta autori’

Alle 21 in piazzale Ceccarini a Riccione Spiritus Spiritus trio live (Summerjazz)

Alle 21,30 allo Space di Riccione Irama in concerto

Alle 21,30 in piazza Primomaggio a Cattolica incontro con il fumettista Mauro Masi

Alle 21,15 in piazzetta Palmerini a Montefiore reading di Daniele Bacchi ’La promessa e altre storie’

Alle 19,30 e alle 20,30 al castello Benelli di Bellaria visite guidate al castello a lume di candela

Alle 21,30 al palazzo del turismo di Bellaria inaugura la Imostra ‘Borghi d’Italia in una notte di mezza estate’ di Patrizio Oca

Dalle 20 in centro a Verucchio Calici, alla Rocca live di Filippo Malatesta