BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 1 aprile 2025

Oggi in edicola, 1 aprile 2025

Miramare: cancellati i voli da Monaco

Qualche giorno fa la compagnia Universal Air ha comunicato ad Airiminum che i due collegamenti con Monaco e con Malta, precedentemente programmati, non verranno effettuati. “A noi Universal Air ha spiegato che le due rotte sono state cancellate perché non ha abbastanza aerei a disposizione”, spiega l’amministratore delegato di Airiminum, Leonardo Corbucci. “Ci è già stato assicurato dalla compagnia che c’è la volontà di mettere in programma i voli per il 2026” (ilCarlino, Corriere).

“Sarebbe meglio individuare compagnie aeree più strutturate”

Il consiglio arriva da Patrizia Rinaldis di Federalberghi Rimini. “Dover rinunciare all’ultimo momento, e non per nostra responsabilità, a un collegamento importante come quello di Monaco di Baviera, dispiace. Anche perché era l’unica porta aperta col mercato tedesco”, spiega (Corriere).

Concessioni balneari, il ministero prende tempo

Non è arrivato l’atteso decreto attuativo del decreto Fitto, che definisce, in accordo con l’Ue, le procedure per le riassegnazioni delle concessioni balneari. “Da quanto ci è giunto, sarebbe una questione di alcuni giorni, vedremo. Non conosciamo le eventuali novità che potrebbero essere inserite nel documento”, spiega il presidente di Confartigianato Imprese Demaniali, Mauro Vanni. L’assessora al Demanio, Valentina Ridolfi, rende noto che “la legge, oltre a rimandare al decreto attuativo l’aggiornamento dell’entità degli importi unitari delle concessioni, stabilisce che, in caso di mancata adozione del decreto, le concessioni debbano automaticamente aumentare del 10%” (ilCarlino, Corriere, BuongiornoRimini).

Delitto Paganelli, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso di Dassilva

I giudici romani hanno accolto il ricorso presentato dai legali di Louis Dassilva, chiedendo al Tribunale del Riesame di programmare una nuova udienza per valutare la richiesta di scarcerazione del 35enne senegalese accusato dell’omicidio di Pierina Paganelli. Tra le motivazioni, il fatto che la signora Paganelli, pur essendo a conoscenza della relazione extraconiugale della nuora, non aveva idea di chi fosse l’amante e quindi Dassilva non avrebbe avuto motivo di temere (ilCarlino, Corriere).

In ricordo del capodoglio

Arriva a Rimini il ‘Festival dei sette capodogli’ di Vasto. Giovedì alle 17, al cinema Fulgor, proiezione del cortometraggio degli studenti del liceo Einstein Protezione del mare e delle sue risorse. Venerdì la cerimonia al lido di San Giuliano, a 82 anni dallo spiaggiamento di un capodoglio proprio in quel punto (ilCarlino, Corriere).

Riccione, asta per la colonia Bertazzoni

Il bando per la vendita sarà pubblicato prima dell’estate. La colonia, 5.000 metri quadri di superficie, si trova su un lotto di 8.000 metri quadri. Il prezzo base sarà attorno ai 6 milioni di euro (ilCarlino).

Riccione, in Parlamento il caso Metromare?

“Abbiamo espresso la nostra contrarietà al prolungamento del Metromare verso Cattolica e anche verso la Fiera così come progettato da PMR”. Risponde così, a chi gli domanda come sia andata al congresso di Azione, Luigi Santi, ex assessore al bilancio di Riccione. “Il nostro gruppo parlamentare si è detto anche disponibile a presentare un’interrogazione”, aggiunge (Corriere).

Cattolica, contromano sulla A14: muore

Il 73enne fanese si è immesso contromano al casello di Pesaro, poco dopo le 15, direzione nord. Il viaggio è terminato cinque chilometri più avanti, all’altezza di Gradara, dove l’auto dell’uomo si è scontrata con un’altra, con a bordo una famiglia del pesarese: padre, madre e un bambino di 6 anni. L’impatto è stato molto violento, il 73enne è morto sul colpo. Tre eliambulanze sono partite da Ravenna per portare i feriti all’ospedale di Cesena. L’uomo è grave, ma nessuno è in pericolo di vita (ilCarlino, Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Balneari nel caos, cresce la rabbia | La grazia è nel gusto

CorriereRomagna: Pierina, la Cassazione: “Indagare sull’alibi” | Contromano mortale sull’A14

Oggi a Rimini

Alle 14 al cinemino del palazzo Fulgor il film ‘Ginger & Fred’ di Federico Fellini

Alle 18 alla Casa ludica di via Bramante l’incontro ‘Navigare tra i social…ma quali?’

Alle 20,15 al cinema Tiberio, in diretta dalla royal opera house di Londra, l’opera Turadot di Giacomo Piccini