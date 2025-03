Buongiorno Rimini. Oggi in edicola, 1 dicembre 2023

Turismo: bene, ma non ancora come prima del covid

Le statistiche provvisorie riferite a gennaio-ottobre 2023, relative al movimento turistico e rese disponibili dalla Regione Emilia-Romagna, rilevano un aumento dei flussi nella provincia di Rimini che, però, non recupera sul 2019 (anno pre-covid). Si registra la crescita annua degli arrivi del 5,3% e delle presenze dello 0,5%, nel dettaglio +1,9% gli arrivi italiani e -3,4% le presenze nazionali, +18,3% gli arrivi stranieri e +13,2% le presenze estere (BuongiornoRimini, ilCarlino, Corriere).

Omicidio Paganelli, c’è un video con un uomo

Una svolta nelle indagini della procura di Rimini potrebbe arrivare da un video registrato da una telecamera di sicurezza della farmacia del Villaggio San Martino. Un uomo, almeno questo sembra dalle immagini sgranate, si allontana dal condominio di via Del Ciclamino con in mano qualcosa. Sembrerebbe dirigersi verso i bidoni della spazzatura. L’orario registrato dalla telecamera è quello delle 22,20. Poco dopo il delito, avvenuto alle 22,15 (ilCarlino, Corriere).

Addio a Kissinger

Sul Carlino di oggi, il ricordo di quando l’ex segretario di Stato americano Henry Kissinger, scomparso ieri all’età di 100 anni, arrivò a Rimini per parlare al congresso del Partito Repubblicano. Correva l’anno 1989. Ad accoglierlo e presentarlo all’assemblea fu Aldo Sampaolo, all’epoca giovane iscritto al Pri e responsabile dell’organizzazione del congresso. Kissinger, poi, tornò a Rimini anche nel 1991, ospite del Pio Manzù, (ilCarlino).

“Non comprate prodotti contraffatti”

In vista dello shopping natalizio, la Confcommercio di Rimini lancia lo slogan ‘Falso? No, grazie!’. Per informare adeguatamente sul tema i consumatori, gli operatori di Confcommercio saranno domani dalle 16 alle 19 in piazza Tre Martiri nello stand patrocinato dal Comune, insieme ad operatori del comando provinciale della guardia di finanza e della polizia locale (Corriere).

Mutui e bollette prosciugano le tredicesime

“Come ogni anno gran parte degli importi saranno erosi dalle numerose scadenze di dicembre e dall’aumento dei prezzi dei generi alimentari, delle bollette, delle rate di mutui e dei prestiti”, spiega Federconsumatori Rimini. Lo studio effettuato dall’associazione mostra che solo il 9,6% del monte delle tredicesime rimarrà nelle tasche delle famiglie per regali, pranzi, cenoni ed eventuali viaggi (Corriere).

“Abbatteremo le barriere”

Lo dice l’assessore del Comune di Rimini Kristian Gianfreda in occasione dell’avvicinarsi, domenica, della Giornata mondiale delle persone con disabilità. Annuncia che presto sarà presentato il piano generale di inclusione per abbattere le barriere. Si parla di barriere architettoniche e non. “Uno dei quattro filoni tematici del Piano generale di inclusione del Comune è proprio relativo all’abbattimento delle barriere e si sviluppa su due binari, portando avanti la visione dell’accessibilità globale così come da Accessbility Act, la direttiva europea del 2019, che comprende al suo interno non solo le barriere architettoniche fisiche, ma anche quelle “immateriali” che limitano l’accesso a informazioni, servizi, trasporti, occasioni di socialità e opportunità” (Corriere).

Riccione, consiglio comunale scoppiettante

“Nessuno ha imbrogliato e nessuno ha truccato le elezioni. Ho sofferto in privato dell’accusa nei miei e nei confronti della mia squadra di macchinazioni. Lo ritengo un reato di diffamazione pertanto dico solo una cosa: “vergogna” ma mi auguro di cuore che Riccione trovi la spinta per andare incontro al futuro”, ha detto nel suo discorso la sindaca Daniela Angelini (ilCarlino, Corriere).

