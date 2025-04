BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 10 aprile 2025

Oggi in edicola, 10 aprile 2025

Spiaggia, chioschi da demolire

Il tribunale amministrativo ha bocciato i ricorsi di 12 chioschisti della spiaggia riminese contro gli atti del comune di Rimini riguardanti diniego delle sanatorie paesaggistiche, ordinanze di demolizione, revoche delle licenze commerciali, alle ordinanze di ripristinare lo stato dei luoghi alle condizioni antecedenti. Respingendo il ricorso, ritenuto inammissibile per vizi di forma, il Tar ha di fatto confermato tutti i provvedimenti emanati (ilCarlino, Corriere). Rigettato anche il ricorso presentato dalla società titolare del terreno dove si trova la ex stazione di rifornimento di Torre Pedrera, la cui area sarà riqualificata nell’ambito del Parco del mare (Corriere).

Salvataggi a macchia di leopardo

I marinai di salvataggio dovrebbero essere operativi sulla spiaggia di Rimini, dal porto a Miramare, già per Pasqua, per i ponti del 25 aprile e 1 maggio, per tutti i week-end fino al via del servizio obbligatorio continuativo, così come anche una settimana prima dell’avvio e una dopo la chiusura della stagione (Corriere). Ma pare non in tutti gli stabilimenti. In molti il servizio partirà dal 10 maggio (ilCarlino).

Turismo e famiglia, binomio prezioso

Secondo le stime dell’osservatorio turistico regionale, quelle delle famiglie rappresenta circa il 50% dei flussi, in particolare nei mesi di luglio e agosto. Del binomio “binomio prezioso e virtuoso” per la riviera si è parlato in occasione del convegno promosso dall’Ufficio pastorale per il turismo della Diocesi di Rimini ‘Turismo e famiglia. Motivazioni, aspettative e opportunità’. Ma Secondo i dati di Federalberghi negli ultimi due anni è aumentata la quota di italiani che non ha fatto vacanze in estate (ilPonte).

Sognando la Coppa Davis

“Non credo che Bologna si lascerà scappare l’evento, ma se qualcuno molla l’osso, se c’è la possibilità ci buttiamo a pesce”. Lo ha detto il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad in occasione della presentazione del progetto ‘Game, Set and Stay’ promosso da Tennis ClubViserba e 19 hotel per rilanciare l’attrattività della zona fuori stagione puntando su tennis e padel. Per il sindaco il nuovo padiglione a cupola della fiera potrebbe essere un luogo attrattivo per la Coppa Davis e altri grandi eventi (ilCarlino, Corriere).

Sport, cantieri in campo

A giugno se ne saprà di più sul progetto di Aurora immobiliare per il nuovo stadio Neri. “Attendiamo che Aurora consegni il progetto di fattibilità tecnico-economica entro fine primavera”, spiega al Carlino il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad. Dal calcio al basket. “Se, come speriamo tutti, Rbr farà il grande salto, in estate appronteremo il Flaminio con le necessarie misure richieste per la A1”, annuncia il sindaco. E la pallavolo? La A1 della Omag Mt non si giocherà a Rimini. “L’apice del Flaminio è più basso di quanto stabilito dalle regole di Fipav (la federazione di pallavolo) per il campionato. Stiamo verificando se ci sono soluzioni in grado di superare questa regola” (ilCarlino). Ci sarebbe potuto essere lo Stadium.

Il nuovo piano della protezione civile

Passaggio in commissione comunale per il nuovo piano della protezione civile. Sotto la lente dei consiglieri, le mappe degli scenari di rischio, le aree di attesa, assistenza e ammassamento, l’organizzazione del servizio di monitoraggio dei punti critici, le procedure operative sia in fase di allerta che di gestione dell’emergenza, i nuovi strumenti di informazione per raggiungere in tempo reale la popolazione (BuongiornoRimini).

Appalti: nei guai dipendenti della Provincia

al termine delle indagini della guardia di finanza, la procura di Rimini ha chiesto il rinvio a giudizio per due dipendenti della Provincia, accusati di omissione di atti d’ufficio, e per il presidente e il vicepresidente di un’azienda del bolognese per turbativa d’asta. Secondo l’accusa gli imprenditori hanno violato le regole del bando provinciale vinto dichiarando che tutti i loro mezzi sarebbero stati a uso esclusivo dei lavori sulle strade provinciali di Rimini. In realtà i mezzi sarebbero stati usati anche fuori. I dipendenti pubblici avrebbero dovuto svolgere controlli sull’azienda (ilCarlino).

La leva del portafogli per combattere i dazi

Tra le notizie sul presidente degli Stati Uniti che si sono diffuse nella giornata di ieri, anche quella del rinvio di tre mesi dei dazi annunciati contro quasi tutto il mondo. Rinviati, non annullati. Secondo Leonardo Becchetti, professore ordinario di Economia politica presso l’Università di Roma Tor Vergata, i consumatori hanno un’arma, “la leva del voto col portafoglio. Cioè dobbiamo usare la nostra capacità di consumo e di risparmio per premiare o sanzionare chi si comporta in un certo modo. Questo è quello che stanno facendo i canadesi, tra i quali l’85% ha detto che non vuole comprare prodotti americani… Questa può essere un’arma importante, perché può far capire a chi fa queste politiche ostili che può pagare un costo” (ilPonte).

Oggi a Rimini

Alle 17 in cineteca conferenza di Johnny Farabegoli ‘Chiese sotto le bombe. Danni di guerra ai luoghi di culto del centro urbano di Rimini tra il 1943 e il 1944’

Alle 20,30 al Multiplex stand-up comedian di Gianluca Dalmonte prima del film ‘In viaggio con mio figlio’ di Tony Goldwyn

Alle 20,30 al cinema Tiberio spettacolo concerto dedicato a De Andrè, Bennato, Gaber e Vecchioni ‘La polvere e il sangue’

Alle 21 in biblioteca a Santarcangelo Nunzio Festa presenta il libro ‘Io devo andare, io devo restare’

Alle 18 alla Galleria Santa Croce di Cattolica inaugura la mostra ’30 anni di Squadro (Festival dei fumetti)

Alle 19 all’Acqua Salata di Cattolica inaugura la mostra ‘Sneakers illustrated’ (Festival dei fumetti)

Alle 21 al Salone Snaporaz di Cattolica i film ‘Paprika’ di Satoshi Kon e ‘Heavy metal’ di Gerald Potterton (Festival dei fumetti)

Alle 21 al Teatro Nuovo di Dogana Angelo Duro in ‘Ho tre belle notizie’