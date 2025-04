BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 11 aprile 2025

Oggi in edicola, 11 aprile 2025

Festa della polizia

Ieri a San Patrignano si sono celebrati i 173 anni dalla fondazione della polizia di Stato. Nell’occasione sono stati resi noti i dati relativi all’attività dell’ultimo anno nel riminese. Nel 2024 “non è diminuito il numero di reati rispetto all’anno scorso, se non di un 1,13% quasi impercettibile”, ha spiegato la questora Olimpia Abbate. Tuttavia, “sono diminuiti ad esempio i reati per violenza sessuale, per i furti in abitazione e per le truffe informatiche”, spiega anche. Nel 2024, la divisione anticrimine ha emesso 85 fogli di via, 30 Daspo, 52 ammonimenti, di cui 41 per reati di stalking e i restanti per violenza domestica. Sono state 27 le ordinanze di custodia cautelare in carcere per reati da Codice Rosso eseguite (ilCarlino, Corriere).

Aeroporto, la strategia di Rimini

Tra un anno la Routes Europe porterà a Rimini 100 tra i principali vettori aerei. L’iniziativa presentata ieri a Siviglia si svolgerà dal 18 al 20 maggio del 2026. “Ci aspettiamo una crescita di passeggeri molto forte nei prossimi anni, già nel 2025 sarà del +40%”, ha detto nell’occasione l’amministratore delegato di Airiminum Leonardo Corbucci. Obiettivo, per ora, è arrivare a 450mila passeggeri. La strategia dei gestori del Fellini continua a puntare sulla Germania, nonostante la cancellazione dell’annunciato volo su Monaco, e “vuole aprirsi anche alla Turchia, il principale hub per collegare l’Europa con il Medio Oriente e l’Estremo Oriente” (ilCarlino, Corriere, BuongiornoRimini).

Instanbul, vandalizzata la tomba di Mattia

Assi spezzate, vasetti di fiori rotti, qualcuno ha vandalizzato la tomba del 14enne Mattia Minguzzi, figlio dello chef misenese Andrea, morto il 9 febbraio dopo essere stato accoltellato da un ragazzo poco più grande di lui a un mercatino di Instanbul. Lì viveva con la famiglia. La polizia turca è in cerca di tracce nel cimitero di Bahcelievler, sulla sponda europea di Istanbul, nel tentativo di identificare gli autori del gesto (ilCarlino, Corriere).

Aggressione all’arbitro sedicenne

Domenica 6 aprile, durante la partita del campionato di calcio Under14 tra Riccione Calcio 1926 e il Rivazzurra Calcio, l’allenatore, alcuni giocatori e il pubblico sostenitore del Rivazzurra, squadra ospite, avrebbero eseguito “reiterate offese, con insulti e oscenità gravi ed irriferibili lesivi non solo della dignità del direttore di gara, ma anche foriere di timore”, dice il giudice sportivo. Oggetto delle offese, l’arbitro sedicenne, poco più grande dei piccoli calciatori. Durante l’incontro, tra l’altro, l’allenatore era già stato espulso. Il giudice sportivo ha disposto una multa di 800 euro per la società Rivazzurra Calcio, mentre per l’allenatore della formazione giovanile è arrivata la maxi squalifica a 10 gare (ilCarlino).

Donazioni di organi, una storia

Lia Blatti, 47enne di Maiolo, sposata, due figlie, è stata trapiantata “nel 2015, era il 20 luglio, dopo quattro anni lunghi di dialisi”. La sua è una “storia a lieto fine, anche se dolorosa”, racconta. Oggi è referente provinciale dell’Associazione italiana donatori di organi, Aido. “Sono qui solo grazie ad una persona che ha detto ’sì’ alla donazione oggi è il mio angelo che vive in me ed io vivo grazie a lei” (ilCarlino). A Rimini da inizio anno sono 1.517 i sì alla donazione degli organi detti al momento del rilascio della carta d’identità, sono 44.726 le adesioni totali dall’avvio del progetto, nel 2016 (Corriere).

Forum di quartiere: sono già in 400

Hanno già superato quota 400 le pre iscrizioni ai forum deliberativi di quartiere. Gesto che gli interessati potranno formalizzare “in occasione della prima assemblea del forum prescelto”, spiega il Comune. Ovvero quando “il cittadino sottoscriverà l’ istanza formale di partecipazione”. Compito degli iscritti sarà facilitare “la co-progettazione fra il Comune, le cittadine e i cittadini di uno stesso quartiere” (ilCarlino).

Riccione, veduto il bagno 5

Lo stabilimento balneare è stato acquistato per 350mila euro da una società di fuori Riccione. Non era tra quelli da mettere a bando perché di proprietà del comune, acquistato anni fa da Ceschina. Era infatti all’interno di una serie di lotti che l’amministrazione sta vendendo uno dopo l’altro già a partire dal 2022 (ilCarlino).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Minacce di morte al baby arbitro | Non c’è pace per Mattia

IlPonte: Dazi, la leva del portafoglio | Fake news e giovani

Oggi a Rimini

Alle 17,30 a palazzo Buonadrata Fabio Fiori interviene sul tema ‘Respiro Adriatico. Storie di venti e vele, di porti e genti, di pesci e pescatori’

Alle 20 al teatro Galli le opere liriche ‘Cavalleria rusticana’ di Mascagni e ‘Pagliacci’ di Leoncavallo

Alle 21 al teatro Astra di Misano lectio della filosofa Adriana Cavarero su ‘Hanna Arendt e il sapore della libertà’

Alle 20,30 al Teatro della regina di Cattolica ‘concerto disegnato’ con la cantautrice Francamente

Alle 22 al Teatro della regina di Cattolica lo spettacolo ‘Fumetto sapere’ di Leo Ortonali