Buongiorno Rimini. Oggi in edicola, 11 luglio 2025

Oggi in edicola, 11 luglio 2025

Magrini: “Governo a pesca nelle casse degli enti locali”

“Siamo davanti a una strategia politica chiara: il governo vuole pescare dalle casse degli enti locali per riequilibrare quelle centrali, forse annaspanti per via anche dei tanti condoni fiscali”. Questo il commento dell’assessore al bilancio del comune di Rimini Juri Magrini di fronte all’annuncio del governo Meloni di voler creare un ente per la riscossione centralizzata dei tributi locali, in seno probabilmente all’Agenzia delle Entrate. “Con l’intento, solo apparente, di voler migliorare l’efficienza del sistema di riscossione, sembra, invece, nascondere un obiettivo ben diverso, quello di mettere le mani sui bilanci comunali, in un momento in cui il Governo è in evidente difficoltà sul fronte delle finanze pubbliche”, aggiunge Magrini ricordando come Rimini utilizzi queste entrate per opere pubbliche e servizi essenziali (ilCarlino, Corriere, BuongiornoRimini).

Violenze sui figli: chiesti 12 anni

Ieri in tribunale a Rimini, la figlia minore di un 50enne accusato di violenza sessuale sulla figlia maggiore ha ritrattato le sue precedenti dichiarazioni, confessando di essere stata costretta a mentire dal padre, e rivelando quindi di essere stata anche lei vittima. Gli abusi e le botte sulla sorella maggiore, oggi 26enne ma all’epoca minorenne, sarebbero iniziati tra il 2010 e il 2013 e sarebbero terminati, dopo anni di vessazioni, solo con la fuga della ragazza in un centro antiviolenza. Vittima dell’uomo anche il figlio maschio. Il pubblico ministero ha chiesto 12 anni di reclusione (ilCarlino, Corriere).

Tragedia a Cattolica

Un tragico incidente domestico ha stroncato la vita di Lorenzo Ciofo, 27 anni, a Cattolica. Lunedì mattina, il giovane agente immobiliare di Viterbo è precipitato dal balcone del suo appartamento al quarto piano. Inizialmente si era pensato a un gesto volontario, ma le indagini dei Carabinieri hanno rivelato che Lorenzo si era probabilmente chiuso fuori e, nel tentativo di rientrare arrampicandosi, è scivolato da circa 12 metri d’altezza. I segni sulle braccia confermano il disperato tentativo di aggrapparsi. La salma è stata riconsegnata alla famiglia a Viterbo (ilCarlino).

Gioco d’azzardo: 30 riminesi in cura

Da inizio 2025 a Rimini, il gioco d’azzardo ha costretto 30 persone a chiedere aiuto e sostegno allo sportello comunale della casa ludica ‘A good game space’ di via Bramante, un centro di ascolto voluto dall’amministrazione per supportare, in particolare, gli adolescenti. “Il gioco d’azzardo è una realtà che può toccare soprattutto i più giovani, che hanno un rapporto quotidiano con il digitale e rischiano di entrare in contatto con le scommesse online, fino a farne un’abitudine difficile da gestire”, spiega l’assessore Kristian Gianfreda. In Italia nel 2024, ricorda il comune, le scommesse hanno generato un volume d’affari di circa 157 miliardi di euro, coinvolgendo oltre 20 milioni di persone (Corriere).

Precari in vacanza

Il tribunale del lavoro di Rimini ha riconosciuto a un insegnante precario il diritto a percepire l’indennità sostitutiva per ferie non godute, quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e quelli fruiti (d’ufficio e a domanda) durante il periodo di sospensione delle lezioni. L’amministrazione scolastica è stata condannata al pagamento. Il giudice ha di fatto stabilito che anche un docente a termine ha diritto alla “monetizzazione” delle ferie in linea con i principi affermati dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria (Corriere, ilCarlino).

Rimini-La Verna è cammino europeo

Il Cammino di San Francesco da Rimini a La Verna è entrato a far parte dell’European route of franciscan heritage, la Saint Francis’ Ways, certificata tra gli itinerari culturali del Consiglio d’Europa. “Nel 2026 saranno ricordati gli 800 anni dalla morte di San Francesco. E le proposte saranno tantissime”, rilancia Franco Boarelli referente del Cammino di San Francesco Rimini – La Verna (ilCarlino, Corriere).

Riccione: niente cinema agli Olivetani

Quest’estate, a Riccione, non ci sarà il tradizionale cinema sotto le stelle al Parco degli Olivetani. Massimiliano Giometti ha confermato che, nonostante l’interesse iniziale, non è stato ricontattato in tempo per allestire il cartellone. Il Parco degli Olivetani perde così un altro evento estivo, dopo lo spostamento del Family Circus e l’annullamento dei concerti di agosto, trasferiti allo Space, per inidoneità dell’area (ilCarlino, Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Cade dal balcone, giovane muore | Sulle orme di Francesco

CorriereRomagna: Violenza sulla figlia | Da Rimini a La Verna

IlPonte: Cuore in missione | Fidatevi di noi

Oggi a Rimini

Alle 21 al teatro Galli Alessandro Sciarroni in ‘U. (un canto)’ per il Santarcangelo festival

Alle 21 nel cortile della biblioteca Gambalunga incontro dedicato alla poetessa cilena Gabriela Mistral con Francisca Paz Rojas

Alle 21 al Parco degli artisti Alberto Bertoli omaggerà il padre Pierangelo

Dalle 22 a piazzale Kennedy ‘Discoradio party’ con gli Eiffel 65

Alle 21,30 al Polo est di Bellaria Igea Marina ‘2+2 fa ridere’ battaglia tra comici

Alle 19 alla Rocca di Montefiore inaugura la mostra illustrata ‘Il crepuscolo del fantasy’ di Ivan Cavini

Alle 20,30 alla Rocca di Montefiore reading poetico ‘L’intesa con la luna’ con Andrea Angelucci, David Aguzzi, Laura Corraducci, Massimiliano Mandorlo

Alle 21,15 nell’arena spettacoli di San Giovanni in Marignano ‘Franco Battiato e il cinghiale bianco’ con il biografo Fabio Zuffanti

Alle 21,30 al Palazzo mediceo di San Leo teatro musicale con ‘Francesco e Chiara’ di Mario Papeschi e Stefania Vasetti

Dalle 19,30 in piazza Malatesta a Verucchio ‘Rock, amicizia e solidarietà’ serata di apertivi e muscica con la band Gli sbandati