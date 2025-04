BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 12 aprile 2025

Oggi in edicola, 12 aprile 2025

Risarcimento milionario

La 37enne, del riminese, è morta sedici anni fa dopo essere stata sottoposta a un intervento ai reni. Un’operazione di routine, l’asportazione dei calcoli, all’ospedale Maggiore di Bologna. L’intervento fu interrotto per complicanze. Nonostante vari tentativi terapeutici d’urgenza la donna morì due giorni dopo. Il procedimento penale nei confronti del personale medico venne archiviato dal giudice per le indagini preliminari su richiesta del pubblico ministero: le perizie tecniche escludevano profili di negligenza e imperizia. Gli eredi però citarono l’Asl per ricevere un risarcimento danni. Nei vari gradi di giudizio è emerso che il personale sanitario non avrebbe raccolto in maniera adeguata i dati anamnestici né eseguito le analisi preoperatorie necessarie. La Corte di cassazione ha confermato per loro un risarcimento di oltre un milione di euro (ilCarlino, Corriere).

L’albergo degli studenti

Cinquecento euro al mese tutto incluso. E’ il prezzo che fa a studenti e lavoratori il 3 stelle di Marina Centro Villa Caterina. “Ci siamo accorti che c’è una gran richiesta, specialmente da parte degli studenti. E così abbiamo deciso di affittare le camere a prezzi calmierati sia agli universitari sia ai lavoratori”, spiega il gestore Emilio Fazio. “Molti sono venuti perché, facendo i conti, risparmiano: tra il costo degli affitti a Rimini e le bollette spenderebbero di più” (ilCarlino).

I cantieri del pnrr

Sono 32 i progetti aperti, per un totale di 40 milioni in investimenti. Dentro restano la cittadella dello sport di Gaiofana, fine dei lavori in dicembre, la piscina di Viserba, fine lavori in giugno, lo Stadium, lavori in fase finale, i tre asili Peter Pan a Viserba, Girotondo in via Codazzi e Pollicino a Rivazzurra, le mense scolastiche alla Flavia Casadei e alla Mario Lodi. Fuori, per l’impossibilità di rispettare le tempistiche, la riqualificazione di piazzale Cesare Battisti, la seconda tratta del Metromare dalla stazione alla Fiera, il tratto 7 del Parco del mare (ilCarlino, Corriere).

Cra San Fortunato, la Diocesi ha venduto

La Diocesi di Rimini ha venduto alla Cooperativa ‘Il Cigno’, di Sarsina, la casa residenza sanitaria San Fortunato, di Covignano. “San Fortunato entrerà quindi all’interno dell’organizzazione del Il Cigno e sarà in grado di ospitare e gestire circa 60 posti letto”, spiega Annagrazia Giannini, direttrice generale de Il Cigno (ilCarlino, Corriere).

Riesame per Dassilva, c’è la data dell’udienza

E’ stata fissata per il 17 aprile alle 9,30 la data in cui i giudici del tribunale del riesame di Bologna si riuniranno per decidere un’eventuale scarcerazione di Louis Dassilva, indagato per il delitto di Pierina Paganelli del 3 ottobre 2023, e in carcere dal 16 luglio 2024 (ilCarlino).

Oggi a Rimini

Dalle 8 al bagno 26 ‘Sport open day’

Dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 visita guidata al faro di Rimini (Giornata del mare)

Alle 17 in biblioteca Gambalunga Manlio Masini presenta il libro ‘Riminesi’

Alle 21,45 al Teatro della regina di Cattolica Makkox in ‘Spiegoni e cartoni animati’ (Festival del fumetto)

Dalle 11 al vivaio Bilancioni di Bellaria Matrioska lab

Alle 17,30 in biblioteca a Santarcangelo Davide Sisto presenterà i volumi ‘Virtual influencer. Il tempo delle vite digitali’ e ‘La morte si fa social. Immortalità, memoria e lutto nell’epoca della cultura digitale’

Alle 21,15 al teatro Pazzini di Verucchio ‘Locomix’ festival per comici emergenti

Alle 21 all’auditorium Little Tony di Serravalle il concerto gospel benefico del coro The Marching Saints

Domenica a Rimini

Dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 visita guidata al faro di Rimini (Giornata del mare)

Dalle 9 al palasport Flaminio ‘Rimini in ballo’

Dalle 9 in centro storico la Fiera di primavera

Dalle 10 al cinema Fulgor ‘Colazione e film’ (Amadeus di Miloš Forman e Fight Club di David Fincher)

Alle 15,30 al teatro Galli le opere ‘Cavalleria rusticana’ di Pietro Mascagni e ‘Pagliacci’ di Ruggero Leoncavallo

Alle 21 al cinema Tiberio il film ‘The Chosen: l’ultima cena’ di Dallas Jenkins

Alle 17 al centro polivalente di Cattolica l’incontro ‘Natura, cultura, cibo’ con Simona Stano e Dario Bressanini

Alle 16,30 al teatro Amici di Monte Colombo il musical ‘Chiara di Dio’ di Carlo Tedeschi

Dalle 10 al vivaio Bilancioni di Bellaria Matrioska lab

Alle 21 al teatro Lavatoio ‘Mistakes’ dal laboratorio di Teatro Patalò