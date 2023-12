Buongiorno Rimini. Oggi in edicola, 12 dicembre 2023

Oggi in edicola, 12 dicembre 2023

Delitto Paganelli, il giallo del box

Nelle ultime ore si è diffusa la notizia che la vicina di pianerottolo della signora Pierina, assassinata il 3 ottobre scorso nei garage del condominio di via del Ciclamino al Villaggio San Martino a Rimini, utilizzava un box di cui non è proprietaria. La donna è moglie del presunto amante della nuora della vittima. Lei “ha le chiavi di quel garage lì. E se ce le ha lei, allora le ha anche Louis e di conseguenza Manuela”, ha reso noto una testimone. questo garage, fino ad oggi non era mai stato controllato dagli investigatori (ilCarlino, Corriere).

Lavoro, 17mila ingressi in Romagna

Secondo il bollettino Excelsior Informa, della Camera di commercio della Romagna, le entrate per assunzioni a tempo indeterminato e determinato e per attivazioni di forme di lavoro flessibile previste nei prossimi tre mesi nelle province di Forlì-Cesena e Rimini, sono 16.730. Risulta ancora preponderante l’impiego dei contratti a tempo determinato, 78% per Rimini, dato costante e 71% per Forlì-Cesena, con una flessione del 5% (BuongiornoRimini).

“Non fatevi male di sabato”

Sul Carlino il racconto di un paziente del pronto soccorso di Rimini. “Arrivo, accompagnata da un familiare, verso mezzogiorno. Una banale caduta all’ingresso di casa, con conseguente tentativo di ripararsi con la mano destra, aveva causato la rottura di una falange e una ferita abbastanza netta in prossimità dell’anello indossato”. La signora racconta che all’arrivo in pronto soccorso “per fortuna non c’erano molte persone in attesa”. Eppure “alle 23 ero ancora lì nel corridoio, con nessuno che venisse a dare un’occhiata sulle mie condizioni. Come me, tutti gli altri. Freddo, coperte finite, distributore per bibite lontano” (ilCarlino).

Ladri di scarpe

“Quando sono entrato, per poco non mi è venuto un colpo”, racconta Luca Mancini, diciannovenne, imprenditore. Una settimana fa aveva inaugurato il suo negozio di scarpe in via Garibaldi a Rimini. Ieri mattina l’amara scoperta, davanti alla serranda inaspettatamente alzata al suo arrivo. “Gli scaffali erano stati completamente ripuliti, così come il magazzino. Purtroppo si sono portati via tutto. Scarpe e abbigliamento per un valore di quasi 80mila euro” (ilCarlino, Corriere).

Nel treno dell’incidente

La studentessa riminese Vittoria Bellabarba domenica sera viaggiava sul regionale che ha finito la sua corsa contro un Frecciarossa fermo sui binari, all’altezza del tratto tra Forlì e Faenza. “Eravamo spaesati. Non capivamo cosa fosse successo. Quelli vicino a me stavano tutti bene però. Ma nella carrozza più avanti c’è chi è stato meno fortunato. Ho visto un uomo sanguinante che nello sbalzo era volato in avanti sbattendo la testa” (ilCarlino).

“Non vendete quella casa”

La storica sede di Fratelli d’Italia, un tempo Alleanza Nazionale, come ancora dice il cartello sulla porta, è stata messa in vendita dai vertici nazionali del partito. “Per me è un errore. Innanzitutto quella è la casa per la destra a Rimini. E’ stata acquistata anche grazie agli iscritti che hanno pagato all’epoca una parte della spesa. E’ sempre qui che per tanto tempo ci si è riuniti, pensando in prima persona alla manutenzione del bene, spendendo denaro per la sistemazione dell’immobile. Inoltre mi pare assurdo che oggi la si voglia vendere quando, se sistemata, potrebbe diventare la sede di Fratelli d’Italia, quella sede che oggi non c’è”, spiega lo storico consigliere comunale Gioenzo Renzi (ilCarlino, Corriere).

I Padulli ora sono più accessibili

Da ieri per raggiungere, o abbandonare, il quartiere riminese si può usare il nuovo ponte su via Tosca. In pratica, i veicoli possono raggiungere la statale direttamente dalla rotatoria ‘Valentini’, percorrendo via Tosca e il nuovo ponte sul torrente Mavone. L’intervento ha consentito la posa di nuovi lampioni da via Padulli a via Tosca e prevede nuova illuminazione anche nel tratto di Statale 16 interessato (ilCarlino, Corriere).

Partecipate, un tesoretto per Rimini

Secondo il bilancio previsionale triennale di Rimini Holding presentato ieri in commissione consiliare a Rimini, dalle partecipate arriveranno al comune 12,7 milioni di euro: 4,7 nel 2024, 3 e 5 nei due anni a seguire. Per quanto riguarda il 2023 la distribuzione è pari a 4,8 milioni. La Holding chiude il 2023 in positivo per oltre tre milioni di euro, di cui 2,3 da Hera (ilCarlino, Corriere).

Alle 16 al cinemino del palazzo Fulgor il film ‘E la nave va’ di Federico Fellini

Alle 17 al cinema Tiberio il film ‘Io, noi e Gaber’

Alle 20,15 al cinema Tiberio, in diretta dalla Royal Opera House di Londra, il balletto ‘Lo schiaccianoci’

Alle 21 al teatro Galli Umberto Orsini e Franco Branciaroli in ‘I ragazzi irresistibili’ di Neil Simon, per la regia di Massimo Popolizio

Alle 21 al cinema Settebello il film di Alfred Hithcock (lingua originale)