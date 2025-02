BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 13 agosto 2024

Oggi in edicola, 13 agosto 2024

Spiagge, l’antitrust chiede i bandi “quanto prima”

L’autorità garante della concorrenza e del mercato torna a parlare di concessioni balneari. Nel bollettino settimanale 32 del 2024 scrive di ritenere “necessario sollecitare gli enti concedenti affinché tutte le procedure selettive per l’assegnazione delle nuove concessioni siano svolte quanto prima e che l’assegnazione avvenga non oltre il 31 dicembre 2024” (Corriere).

Turismo: “Destagionalizzazione fondamentale”

Il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad presenta i dati dei primi 5 mesi dell’anno dal 2000, anno di entrata in funzione della nuova fiera, a oggi. “Siamo cresciuti di oltre 328mila presenze rispetto al 2000. Fatta eccezione per il 2020, il 2021 e il 2022, segnati dalla pandemia, la crescita del turismo da gennaio a maggio è stata costante in questi anni”, spiega il primo cittadino. In particolare nel 2024, Rimini ha registrato un milione e 389mila presenze, di cui 452.368 grazie ai turisti stranieri tra gennaio e maggio (ilCarlino, Corriere).

Schianto mortale in moto

Il 26enne di Saludecio stava rientrando dopo una giornata di mare con amici. Portava in sella alla sua Bmw, sulla statale 16 in direzione Riccione, la fidanzata 19enne, ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Bufalini di Cesena. All’altezza di Misano, lo scontro con una Dacia che svoltava a sinistra. Le cause dell’incidente sono al vaglio della polizia stradale, la conducente dell’auto è indagata per omicidio stradale, come atto dovuto per lo svolgersi delle indagini (ilCarlino, Corriere).

Spaccia in discoteca, avvocato arrestato

Il 45enne riminese è stato fermato la notte tra sabato e domenica in una discoteca di Riccione in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per violazione della disciplina della tutela sanitaria dell’attività sportiva e della lotta contro il doping. Addosso aveva alcune dosi di ecstasy e di ketamina. In casa, 3 chili di marijuana, uno circa di hashish, 100 grammi di cocaina, 74 pastiglie di ecstasy, 11 grammi di polvere di ecstasy, 5 grammi di ketamina, 59 fiale e 114 compresse di anabolizzanti e sostanze dopanti varie e circa 22mila euro in contanti (ilCarlino).

Elezioni, la Confcommercio ha incontrato Michele De Pascale

Il candidato del centro sinistra alla guida della Regione Emilia Romagna ieri mattina era a Rimini. Oltre ai rappresentanti della categoria, in primis il presidente Gianni Indino, erano presenti anche il parlamentare Andrea Gnassi, l’assessore regionale Andrea Corsini e il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad. A tema turismo, trasporti, fiera e aeroporto (ilCarlino, Corriere).

Loris e Maurizio Stecca, l’omaggio

Tra febbraio e agosto 1984, i pugili riminesi Loris e Maurizio Stecca conquistarono rispettivamente il campionato mondiale nei pesi Supergallo e l’oro olimpico nei pesi Gallo. Ieri mattina, a 40 anni di distanza, l’omaggio di palazzo Garampi.

Meeting: “Il bello è lo spirito di comunità”

Da ieri centinaia di volontari sono al lavoro nella fiera di Rimini per aiutare la costruzione del Meeting per l’amicizia fra i popoli, che aprirà i battenti con convegni, mostre e spettacoli, dal 20 al 25 agosto. Tra loro c’è anche Benedetta, studentessa della Cattolica di Milano, originaria di Rimini, che in realtà è al Meeting dal 17 giugno per uno stage curriculare. Si occupa di fundraising e segue in particolare il progetto Artisti per il Meeting. L’intevista sul Corriere Romagna.

Funerale jazz per Rino Amore

Il musicista si è spento a 80 anni. Fondatore e leader della prima Rimini Dixieland Jazz Band, venerdì a San Giuseppe al Porto ha avuto un funerale musicale in pieno stile New Orleans (Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Avvocato arrestato per spaccio | Schianto in moto. Muore a 26 anni

CorriereRomagna: Spacciava in discoteca, avvocato in manette | Quelli che cambiarono la boxe