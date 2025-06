BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 13 giugno 2025

Oggi in edicola, 13 giugno 2025

Sicurezza e organici di polizia: il sindacato Sap chiede rinforzi strutturali

Il segretario provinciale del Sap (Sindacato autonomo di polizia), Salvatore Giglia, critica il piano di potenziamento del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno. “Non prevede l’assegnazione di nuovi agenti in via permanente alla provincia di Rimini… solo un palliativo estivo”. In pratica, stando ai dati forniti dal sindacato, “a copertura della stagione balneare, arriveranno 76 unità, suddivise tra Questura, Polizia stradale e Ferroviaria: 4 in meno dello scorso anno”. Tutto questo di fronte a una situazione reale che richiederebbe interventi strutturali: “Nel 2025 e nel 2026 nel Riminese avremo una trentina di pensionamenti l’anno. Che determineranno un calo d’organico di novanta unità complessive, se consideriamo anche il dato del 2024” (ilCarlino, Corriere, BuongiornoRimini).

Polizia locale: 5 mesi di attività “intensa”

Nel corso dei primi cinque mesi del 2025 l’attività della polizia locale di Rimini è stata “intensa”, spiega l’assessore Juri Magrini. Da gennaio a maggio, controllate 2.353 persone, di cui 31 identificate e 17 arrestate, 48 fotosegnalate. Sono state 21 le perquisizioni nell’ambito della lotta alle sostanze stupefacenti, che hanno prodotto un ammontare di 2,2 chili di droga sequestrata. Sono stati effettuati 152 servizi di controllo nei parchi pubblici e nelle aree verdi, 207 nella zona della stazione ferroviaria e di Borgo Marina, e 337 servizi di polizia urbana mirati alla prevenzione e alla sicurezza (Corriere).

Vacanza da incubo per una 24enne riminese

La giovane donna ha denunciato di essere stata violentata da tre ragazzi in un appartamento a Marina di Mancaversa, nel Leccese. I fatti risalgono alla notte tra mercoledì e giovedì, dopo una serata a Gallipoli con amici appena conosciuti. Secondo la denuncia, due giovani l’avrebbero raggiunta mentre si era appartata con un terzo, abusando di lei a turno. “Non ha fatto nulla per fermarli”, avrebbe detto la vittima riferendosi al primo ragazzo. I carabinieri indagano. Attivato il protocollo anti-violenza (ilCarlino, Corriere).

Prenotazioni, i dati di giugno

“Dalla comparazione delle prenotazioni effettuate, ad oggi (ieri, ndr) sulla piattaforma HBenchmark emerge un elemento statistico chiaro e inequivocabile. Quello di un’occupazione camere, per l’intero mese di giugno, del 70%, secondo i click registrati dall’1 al 12, ovvero il 7% in più dello stesso periodo 2024”. Lo rende noto Antonio Carasso di Promozione Alberghiera. I dati sono relativi ai “93 hotel soci di Federalberghi che sono collegati alla piattaforma di gestione prenotazioni HBenchmark”, spiega. “È evidente che il grosso delle prenotazioni di maggio e giugno si sia concentrato nei fine settimana” (Corriere).

Mercato coperto, a settembre primi lavori di restyling

Saranno lavori di manutenzione eseguiti da Anthea. Riguarderanno la sistemazione della copertura, ripristini dei soffitti del seminterrato con rasature a intonaco e tinteggiatura, sostituzione di alcuni vetri e porte, e di parti di impianti, e avranno un costo di 200mila euro. Previsto anche un secondo stralcio di lavori a fine anno, che riguarderà l’adeguamento dei banchi ortofrutta e la ristrutturazione dei servizi igienici per il pubblico e gli operatori (Corriere).

Nodi territoriali per una sanità “vicina”

Presentati ieri i primi quattro nodi territoriali di salute: Centro storico, Sud mare, Marecchiese e Sud Monte. Il progetto propone un nuovo modello di assistenza e prevede l’attivazione di 12 sedi in totale, ciascuna per quartiere. “Non sono semplici sportelli, ma spazi di ascolto e vicinanza, che stanno suscitando forte interesse anche a livello internazionale. La sanità di prossimità è il nostro punto fermo”, spiega l’assessore Kristian Gianfreda. Ogni nodo prevede che assistenti sociali, infermieri di famiglia, educatori, psicologi e operatori del terzo settore lavorino insieme, per offrire una risposta coordinata e personalizzata ai bisogni delle persone (ilCarlino, Corriere).

“Un mare di rosa” il 20 giugno

Notte Rosa, presentate le iniziative in spiaggia. In programma musica, giochi, ballo, circo, enogastronomia lungo due chilometri di spiaggia, illuminati con luci a festa. “Trasporteranno il pubblico in un universo sensoriale ricco di fascino e mistero”, assicurano i bagnini. Non mancheranno degustazioni a cura di Strada dei vini (ilCarlino, Corriere).

Riccione, c’è chi specula sulla tragedia

Subito dopo la morte di Antonia Conti, travolta da un’auto pirata a Riccione, si sono moltiplicate le segnalazioni di truffe telefoniche: falsi agenti delle forze dell’ordine chiamano soprattutto anziani, sostenendo che un familiare della vittima sia coinvolto nell’incidente e chiedendo soldi per “evitarne l’arresto”. “Passiamo noi a casa per il contante”, dicono per stringere i tempi e impedire verifiche. Carabinieri e polizia invitano a segnalare subito questi tentativi: “Nessun agente chiede denaro per assistere i cittadini”, ribadiscono le forze dell’ordine (ilCarlino, Corriere).

Riccione, autopsia conferma l’investimento

L’autopsia sul cadavere di Antonia Conti, affidata al medico legale Donatella Fedeli, conferma l’investimento. La donna sarebbe stata colpita alle spalle, forse da un’auto o un furgone a velocità sostenuta. Le gravi lesioni interne sono compatibili con un urto violento. Il corpo, trovato su un marciapiede di viale Galliano, potrebbe essere stato trascinato. Non si esclude che l’impatto sia avvenuto lì, coperto dal rumore della nettezza urbana. Nessuna frenata, nessun testimone, nessun frammento sull’asfalto. La Procura indaga per omicidio stradale e omissione di soccorso (ilCarlino, Corriere).

Oggi a Rimini

Alle 14,30 apertura di Mare di Libri al teatro Galli con Francesca Mannocchi

Alle 17 alle Befane Trigno incontra i fan

Alle 18 al Giardino dei Palazzi dell’Arte esibizione dell’artista Marco Morosini

Alle 20 al Giardino dei Palazzi dell’Arte concerto della Banda Giovanile della città di Rimini

Alle 20 al palazzo Fulgor apre la mostra fotografica ‘EuropaCinema 1984/1987’ di Flavio Marchetti

Alle 20,30 nella Piazza dei Sogni ‘A mano libera’ con il pianista Stefano Zambardino

Alle 21 nell’arena Francesca da Rimini presentazione del libro ‘I colori di Rimini. Una pinacoteca immaginaria’ di Alessandro Giovanardi

Alle 21 al cinema Astoria presentazione del libro di Daniele Bacchi ‘La promessa e altre storie’

Alle 22 ai Portici delle Celle proiezione del film ‘L’insulto’ di Ziad Doueiri

Dalle 21 alle 23 in biblioteca Gambalunga ‘Silent book party’ con Lorenza Ghinelli e Silvia Bottani

Alle 21,30 al lapidario romano del museo Tonini spettacolo per bambini con la Combriccola dei Lillupuziani ‘Casino Royal’

Alle 21 al Teatro aperto di Poggio Torriana lo spettacolo ‘Enrichetta dal ciuffo’