BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 14 maggio 2025

Oggi in edicola, 14 maggio 2025

Turismo, ora si punta sulla Pentecoste

È uno dei momenti di vacanza per il popolo tedesco e quest’anno cade nei primi quindici giorni di giugno. La riviera ci ha sempre puntato e anche quest’anno gli albergatori sono in attesa di prenotazioni che però sembrano andare a rilento. “Credo che in Germania sentano la crisi. Soprattutto nella classe medio-bassa, quella più tipica della nostra clientela, impiegati e operai che lavorano nel settore dell’automotive”, spiega Cristian Casadei dell’hotel Apollo. Occupazione media dell’“80 per cento” all’Eurohotel di Corrado Della Vista (ilCarlino).



Domani atterra la British

Tra i passeggeri di linea, con il primo volo da Londra per Rimini della British Airways, atterreranno anche sei giornalisti. Invitati da Apt, parteciperanno al tour in giro per la Romagna. Tra essi un inviato del The Times e una redattrice della rivista Fabulous Magazine, supplemento del The Sun (Corriere).



Ieg, buoni i primi tre mesi

Il consiglio di amministrazione di Italian Exhibition Group, gestore di fiere e palacongressi a Rimini e Vicenza, ha approvato il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2025. I ricavi risultano in crescita del 15,7% rispetto al primo trimestre 2024 (ilCarlino, Corriere, BuongiornoRimini).



Riminesi in parlamento

Al giro di boa del metà mandato, Openpolis pubblica sul suo sito i dati relativi ai parlamentari. In Senato Mimma Spinelli di Fratelli d’Italia ha partecipato al 95,2% delle votazioni ed era lontana dall’aula per missioni autorizzate nel 4,5% dei casi. Molto presente anche il senatore 5Stelle Marco Croatti, che ha partecipato all’86,1% delle votazioni. Alla Camera, la più presente è stata finora Beatriz Colombo di Fratelli d’Italia, partecipando al 95,2% delle votazioni. Jacopo Morrone della Lega è stato presente al 32,1% delle votazioni e nel 60,4% è risultato impegnato in missioni fuori dall’aula, come per esempio la partecipazione a commissioni parlamentari. Andrea Gnassi del Pd ha partecipato al 60,9% delle votazioni (ilCarlino).



Bandiere blu

Confermato anche quest’anno a Bellaria, Riccione e Misano, il riconoscimento della Fee, Foundation for Environmental Education, torna anche a Cattolica dopo due anni di stop. “Il giusto riconoscimento al lavoro che stiamo portando avanti in tema di sviluppo sostenibile, di politiche dell’accoglienza, di innalzamento della qualità dei servizi”, spiega la sindaca Franca Foronchi (ilCarlino, Corriere).



Spiagge: “Ma quali indennizzi?”

“A Rimini e nella quasi totalità del panorama dei litorali italiani i concessionari attualmente scaduti, nell’eventualità che non siano loro ad aggiudicarsi le future pubbliche evidenze, non hanno diritto a nessun tipo di indennizzo da parte del subentrante”. Lo sostiene Roberto Biagini di Conamal, Coordinamento Nazionale Mare Libero. “Al momento della firma delle concessioni i bagnini si sono obbligati a ripristinare la sabbia com’era e dov’era portandosi a casa le opere di facile rimozione da loro installate e hanno rinunciato ad indennizzi di sorta per le eventuali opere di non facile rimozione incamerate dallo Stato”, ribadisce (Corriere).



Avvocato a processo

Il 48enne iscritto al foro di Rimini, sospeso dal settembre 2024, è agli arresti dal febbraio dello stesso anno ad Ancona per maltrattamenti alla moglie. È in corso il processo. Secondo le testimonianze raccolte, la donna ha ricevuto botte, strattoni, sputi in faccia, fino a quando non sono intervenuti i carabinieri di Riccione arrestando l’uomo. La richiesta di pena da parte del sostituto procuratore è di 5 anni e 6 mesi di reclusione (ilCarlino, Corriere).



Via del Ciclamino, le motivazioni del procuratore

Nel documento di chiusura indagini della procura di Rimini per Louis Dassilva si legge che l’uomo “avendo saputo che Pierina Paganelli si sarebbe recata da sola all’adunanza dei testimoni di Geova, ne ha atteso il rientro”. Quindi, “all’interno di un vano privo di illuminazione elettrica, posto al piano seminterrato del civico 31 di via del Ciclamino, le ha inflitto 29 coltellate”. Questo atteggiamento, per gli inquirenti, testimonia la premeditazione del delitto da parte dell’indagato (ilCarlino, Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: “Così Dassilva pianificò il delitto” | Spicco il volo a 20 anni

CorriereRomagna: “Condannate l’avvocato” | Torna la Bandiera Blu

Oggi a Rimini

Alle 9,30 nell’aula Alberti dell’università la presentazione del progetto ‘Spiagge sostenibili 2024’

Alle 17,30 al museo Tonini presentazione del libro ‘Il liscio. Memoria e futuro’ del musicologo Franco Dell’Amore

Alle 18 in cineteca presentazione del libro ‘Gli Oliva. Le armi, il denaro, le arti’ di Girolamo Allegretti

Alle 18,15 al cinema Tiberio il dramma ‘Die Walküre’, di Wagner, dirige Antonio Pappano, in diretta dalla Royal opera house di Londra

Alle 19 al teatro degli Atti Laboratorio stabile in scena con ‘Da un punto all’altro’