BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 15 luglio 2024

Oggi in edicola, 15 luglio 2024

Strade pericolose

Sono sette le persone morte in un incidente stradale sulle strade della provincia di Rimini da inizio anno ad oggi. Nella metà dei casi si tratta di under 40, come la 21enne Sara Manzaroli. Si aggiungono alle vittime i 44 feriti, più o meno gravemente (ilCarlino).

La battaglia di Indino contro i chiringuiti

“Costituiscono un’emergenza igienico-sanitaria”. Così il presidente di Confcommercio Rimini, Gianni Indino, sui chioschi in spiaggia. In particolare, segnala Indino, “al mattino i bambini giocano su spiagge piene di escrementi, vomito e cocci di bottiglie dopo feste che hanno fatto scatenare 5mila persone”. Inoltre, “solo una struttura su 30 sta cercando di mettersi in regola e poche altre tentano di organizzare spettacoli a norma, ma il 95% del totale continua a svolgere iniziative illegali” (Corriere).

Torre Pedrera, l’hotel Punta Nord va al patron dei family hotel

L’imprenditore cesenate Andrea Falzaresi, patron del gruppo Club Family Hotel, si è aggiudicato all’asta l’hotel Punta Nord a Torre Pedrera con un’offerta di 3 milioni di euro. Il gruppo in riviera ha già 13 strutture da Milano Marittima a Riccione. L’obiettivo è partire presto con la ristrutturazione e aprire a maggio 2025 (Corriere).

Ladri a casa di Mattia Zaccagni

A dare la notizia è stata la moglie del calciatore bellariese, l’influencer Chiara Nasti, postando le foto degli astucci vuoti di Rolex e gioielli. Presa di mira la casa romana della coppia. E’ la seconda volta che i due subiscono un furto simile (ilCarlino, Corriere).

Delitto Paganelli, ad agosto i primi risultati dei test

Per conoscere gli esiti parziali degli esami compiuti a Tor Vergata sui reperti in possesso degli inquirenti, bisognerà aspettare agosto. Intanto a Rimini si procede con gli interrogatori. Manuela Bianchi, l’ex amante dell’indagato Louis Dassilva e nuora di Pierina, è attesa domani alle 11 in questura (ilCarlino).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Ladri a casa Zaccagni. Rolex e gioielli rubati | Nei reperti ai raggi x la chiave del giallo

CorriereRomagna: “No a chiringuito selvaggio” | Cucine popolari: stop and go

Oggi a Rimini

Alle 21 all’arena Francesca da Rimini serata musicale ‘Quando la musica incontra il fumetto: dai Beatles a De André’ (Cartoon Club)

Alle 21 alla pro loco di San Vito il film ‘Yuku e il fiore dell’Himalaya’

Alle 10 al museo di Riccione musica classica con il Maestro Antonio D’Abramo al pianoforte