BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 15 ottobre 2024

Oggi in edicola, 15 ottobre 2024

Riminesi in festa per il patrono

Settantacinque mila riminesi e tantissimi turisti si sono riversati tra borgo Sant’Andrea, piazza Cavour e zona cattedrale ieri in occasione della ricorrenza del santo patrono Gaudenzo. Il vescovo Nicolò Anselmi, nel tradizionale discorso alle autorità civili, militari e categorie economiche, ha messo a tema emergenza casa, giovani, lavoro e l’emergenza a Gaza. All’omelia della messa solenne, poco dopo in cattedrale, ha accostato la figura del patrono a quello di don Oreste Benzi (ilCarlino, Corriere).

Bagnini, i redditi sotto la lente

Gli operatori balneari riminesi sono tra i più poveri in Italia. Guardando le dichiarazioni 2022, infatti, si scopre che il reddito medio è 29.841, il più basso nella penisola. A Tropea i bagnini dichiarano 32.769, a Taormina 89.132, a Lignano Sabbiadoro 270.302. Su alcune categorie economiche sono scattate da marzo verifiche da parte di Agenzia delle entrate e Guardia di finanza. Gli accertamenti sui balneari, spiega ilCarlino, saranno più scrupolosi, in vista delle imminenti aste delle concessioni (ilCarlino).

Scuola, si peggiora in italiano

Messi a confronto i risultati dei primi test Invalsi affrontati da studenti delle terze medie e maturandi delle scuole riminesi nell’anno scolastico 2023-2024 con quelli del 2020-2021. Emerge che la percentuale degli studenti delle medie con competenze in italiano inadeguate all’età è aumentata del 3,1 per cento, vale a dire un 35,6 per cento di studenti sul totale. E’ cresciuta, invece, la competenza in matematica, dello 0,6, anche se la percentuale di studenti con competenze inadeguate è del 37,9 per cento (ilCarlino, Corriere).

Accoltellato per le sigarette

Nella notte tra domenica e lunedì un 19enne è stato ferito all’addome da due coetanei. I due albanesi, un 19enne e un ventenne, sono stati arrestati dalla polizia. I due hanno avvicinato il 19enne in via Sigismondo. Gli hanno chiesto dei soldi per comprare le sigarette. Lui la prima volta gliele ha prese. Alla richiesta di un secondo acquisto si è rifiutato. Uno dei due ha tirato fuori un coltello a serramanico, con lama di 20 centimetri, e lo ha colpito. Non in parti vitali fortunatamente. La vittima è stata soccorsa dal 118 e trasferita all’ospedale Infermi, guarirà in 10 giorni (ilCarlino, Corriere).

Le Panda a fuoco

Succede che in quattro giorni qualcuno ha dato alle fiamme tre Fiat Panda. Questo lunedì, alle 12,30 circa, è capitato in via Cagni, traversa di via Marecchiese; sabato era accaduto in via Matteo Tosi, nelle vicinanze; giovedì in piazzale Nozzoli, lungo via Circonvallazione meridionale. I tre casi potrebbero essere collegati a quelli di altre due Panda finite tra le fiamme in via Rosaspina, due mesi fa. Nell’ultimo episodio, c’è scappato un ferito: un passante che ha cercato di infilare una coperta bagnata nell’abitacolo dell’auto, ma è stato investito da una nube di fumo ed è rimasto leggermente scottato (ilCarlino, Corriere).

Ztl a Riccione paese, la protesta dei commercianti

Alle 20 di questa sera la presidente del comitato di zona, Lina Danese, ha convocato un incontro in biblioteca. A tema l’introduzione della ztl lungo via Fratelli Cervi. “L’amministrazione deve ascoltare le nostre preoccupazioni e tutelarci con scelte ponderate”, spiega uno dei commercianti. “Al momento a Riccione paese è in atto soltanto uno studio ambientale con lo scopo di migliorare le condizioni di commercianti e cittadini”, spiega la sindaca Daniela Angelini (ilCarlino).

Paura dei lupi a Santarcangelo

“Un lupo ha ucciso il nostro cane mentre eravamo a caccia”, racconta una coppia di coniugi santarcangiolesi che ha presentato denuncia. Il fatto è accaduto alle 9 del mattino dell’8 ottobre, nella zona collinare di Spinalbeto. “Non è la prima volta che abbiamo visto lupi in quella zona, ne abbiamo contati almeno tre. Si vedono anche in pieno giorno” (ilCarlino).

Oggi a Rimini

Alle 16 nel cinemino del palazzo Fulgor il film ‘Il bidone’ di Federico Fellini

Alle 16,30 alla scuola Panzini la conferenza ‘La Divina Commedia: Lettura del Canto XV dell’Inferno’ a cura di Enrica Taricco

Alle 17 nella Sala degli arazzi del museo Tonini l’incontro ‘Una Santarcangelo che non c’è: pittura e dialetto come linguaggi della trasfigurazione’ con Davide Pioggia e Fabio Bruschi

Alle 20,45 all’Hotel Imperiale la pianista Assini presenta il suo cd ‘Il tocco sacro’