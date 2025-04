BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 16 aprile 2025

Oggi in edicola, 16 aprile 2025

Tari, ecco il nuovo regolamento

Parere favorevole in commissione comunale alla modifica del regolamento per l’applicazione della tari, la tassa sui rifiuti. Una delle principali novità introdotte riguarda l’estensione del ‘ravvedimento operoso’, ovvero la possibilità per il contribuente di sanare la propria posizione attraverso il pagamento di una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria, oltre che in caso di ritardi nel versamento del tributo, anche nei casi di omessa o infedele dichiarazione, incentivando così la regolarizzazione spontanea delle posizioni tributarie (Corriere, BuongiornoRimini).

Oggi atterrano i primi voli da Londra

Atterreranno tra pomeriggio e sera i primi voli EasyJet da Londra Gatwick e da Basilea. L’Apt Emilia Romagna annuncia che l’occupazione posti è di circa il 70% per il volo da Londra, 117 passeggeri, e di circa il 90% per quello da Basilea, 172 passeggeri. Prossimamente, attesi i voli di British Airways da Londra Heathrow dal 12 maggio e il volo Vueling da El Prat Barcellona dal 2 luglio. Dal comune annunciano che il semaforo sulla statale all’altezza dell’aeroporto, attualmente a fasi fisse, sarà sostituito da un semaforo pedonale a chiamata (ilCarlino, Corriere).

Confcommercio, Zanzini presidente

Ventiquattro voti contro i 14 raccolti da Nicola Angelini sono valsi a Giammaria Zanzini la successione a Gianni Indino alla presidenza della Confcommercio di Rimini. “Guiderò un direttivo giovane e motivato. Il lavoro è tanto, ma parto con una certezza: se chiudono i negozi di vicinato, se non creiamo un’offerta turistica appetibile, il territorio va in crisi nella sua interezza” (ilCarlino, Corriere).

Mistero al Grand Hotel

Da una camera della dependence è sparita una collana da 3mila euro. Il furto è stato denunciato ieri pomeriggio al Comando dei carabinieri di Rimini. Pensare che proprio in questi giorni il cinque stelle è presidiato da polizia e carabinieri per scongiurare eventuali disordini dovuti allo svolgimento in piazzale Fellini della Pasqua ebraica. In molti, dei fedeli arrivati, alloggiano proprio al Grand Hotel, tra cui la donna che ha subito il furto (ilCarlino, Corriere).

Strada chiusa, sfonda il blocco

Domenica una 70enne ha investito con la sua auto un agente della polizia locale. E’ successo durante la Rimini Marathon, con la circolazione limitata in varie zone per il passaggio degli atleti. Davanti all’alt di un posto di blocco, la donna prima ha protestato, poi è sembrato facesse dietrofront, salvo infine ringranare la prima e investire l’agente, forse non volontariamente. Ha tentato di darsi alla fuga, ma è stata fermata. L’agente, ferito al ginocchio, pare guaribile in 20 giorni (ilCarlino, Corriere).

I veterani della Rimini Marathon

Gabriella Goffi, 84 anni, e Gian Carlo Sormani, 91, sono stati i corridori più anziani iscritti domenica alla Rimini Marathon. La coppia di appassionati del podismo ha tagliato il traguardo della 42 chilometri. “Non è stato facile, ci abbiamo impiegato un po’ di più degli altri concorrenti, ma alla fine ce l’abbiamo fatta a correre tutto il percorso. Portarla a termine è stata una vittoria per noi, ci siamo divertiti tanto”, spiegano (ilCarlino).

Riccione, ordinanza balneare 2025

“Le novità per i gestori non sono particolarmente rilevanti”. Diego Casadei, presidente dei bagnini riccionesi condivide le sue impressioni sul documento pubblicato dal comune che, “ha semplicemente recepito quanto già previsto dalla Capitaneria di Porto”. In particolare, gli “stabilimenti possono restare aperti anche senza il servizio di salvamento, purché non siano coinvolte attività di balneazione”. La stagione estiva inizierà il 19 aprile e finirà il 2 novembre 2025, con una stagione invernale chiamata “Mare d’Inverno” che proseguirà fino al 5 aprile 2026 (Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Sfonda il blocco e investe il vigile | Atterraggio tra le ‘bionde’

CorriereRomagna: Dassilva resta in carcere. “Impugneremo il rigetto” | Confcommercio, Zanzini è il nuovo presidente

Oggi a Rimini

Alle 17 e alle 21 al cinema Tiberio il film ‘The Chosen: Ultima Cena’ di Dallas Jenkins

Alle 20,30 al salone Snaporaz di Cattolica il documentario ‘Guardami’

Alle 20,30 al teatro Villa di San Clemente i saggi dei laboratori teatrali invernali di Città Teatro

Alle 21 al cinema Gambrinus di Pennabilli il film ‘Il grande Lebowski’ dei fratelli Coen

Alle 18,30 alla Giochi del Titano di San Marino incontro sulla storia del magistrato Rocco Chinnici con il nipote, Alessandro Averna Chinnici, comandante della Compagnia Carabinieri di Faenza, e Riccardo Tessarini, coautore del libro ‘L’Italia di Rocco Chinnici. Storie su un giudice rivoluzionario e gentile’