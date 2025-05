BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 16 luglio 2024

Oggi in edicola, 16 luglio 2024

Alla ricerca dell’essenziale, il Meeting 2024

Presentato presso l’Ambasciata della Santa Sede in Italia il programma del prossimo Meeting di Rimini 2024. La manifestazione, giunta alla sua 45^ edizione, si terrà dal 20 al 25 agosto nei padiglioni della Fiera di Rimini e avrà per titolo “Se non siamo alla ricerca dell’essenziale, allora cosa cerchiamo?”. Alla presentazione ha partecipato, tra gli altri, Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio dei Ministri e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Da lui un richiamo alla “ricerca della pace, specie in un momento come questo, con la guerra in Ucraina e in Medio Oriente, in cui sono i civili a pagare il prezzo altissimo di scelte scellerate”. (ilCarlino, Corriere)

“Essenziale è ciò che fa vivere e fiorire tutto”

il presidente della Fondazione Meeting, Bernhard Scholz, presentando la prossima edizione ha commentato anche l’attentato a Donald Trump. “Il tentato assassinio di Donald Trump e alcune delle successive interpretazioni ci hanno reso presente in modo drammatico la vulnerabilità della democrazia. Contro i veleni dell’odio e del disprezzo, dei complottismi e delle estreme polarizzazioni, gli antidoti essenziali sono l’incontro, il dialogo e il confronto. A maggior ragione vogliamo realizzare di nuovo un Meeting che mette a tema le grandi sfide di questo momento storico in un clima di rispetto reciproco, attraverso uno scambio e una condivisione di esperienze e di conoscenze. L’essenziale non è una riduzione austera a un minimo necessario, ma ciò che fa vivere e fiorire tutto, che apre a un orizzonte di senso per il nostro lavoro quotidiano, per l’educazione dei nostri figli, per il nostro impegno per il bene di tutti.” (Corriere)

Il programma

Dopo la presentazione a Roma è on line il programma della prossima edizione del Meeting

Il secondo giorno, mercoledì 21, l’incontro sul titolo sarà tenuto dal domenicano Adrien Candiard.

Crescono i consensi per il sindaco di Rimini

Secondo la Governance poll, la rilevazione del Sole 24 sul gradimento dei sindaci, Jamil Sadegholvaad è il sindaco che cresce maggiormente nell’opinione dei cittadini. Dall’elezione nell’autunno del 2021, ha guadagnato il 6,2%, la percentuale di crescita più alta tra i 19 sindaci il cui gradimento è in aumento sugli 80 che sono stati ‘valutati’. “Credo che il messaggio più forte che viene da questo tipo di rilevazioni sia proprio questo: continuare a mantenere saldo e forte il dialogo con i cittadini per concretizzare, senza ideologie, obiettivi strategici e quotidiani condivisi dalla comunità”, il commento del sindaco di Rimini. (ilCarlino, Corriere)

A settembre la riapertura parziale di Via Euterpe

Per l’inizio delle lezioni, spiega il sindaco Sadegholvaad, verrà riaperta alle auto una delle due corsie del sottopasso di via Euterpe, non si sa ancora se quella verso nord o quella verso sud. Per il completamento dei lavori tra statale 16 e consolare per San Marino si dovrà aspettare la fine del 2025. (ilCarlino)

L’invasione dei motorini

Gli operatori lamentano i ritardi nella consegna dei nuovi stalli e il parcheggio abusivo che ostacola il transito di pedoni e ciclisti, oltre a danneggiare l’immagine della città. Mattia Morolli, assessore ai lavori pubblici, spiega che i ritardi sono stati causati anche dalle piogge di giugno e che si punta “a consegnare gli stalli di via Cirene per 220 motocicli entro il 25 del mese”, mentre sono iniziati la settimana scorsa i lavori al parcheggio Murri per una sessantina di auto e altri 244 ciclomotori. (Corriere)

In fila al Pronto Soccorso

Nonostante l’attivazione del Cau in via Ovidio, davanti al Pronto soccorso, le lunghe file e le ore d’attesa non sono state superate. Da una parte, spiega Nicola Colamaria, presidente provinciale dell’Ordine delle professioni infermieristiche, “i riminesi conoscono poco l’esistenza e la funzionalità del Cau, ma è altrettanto vero che molti preferiscono accedere direttamente al pronto soccorso, anche con un bianco o un verde, perché, in caso di visita specialistica, è lì che, in determinate fasce orarie, possono ottenerla. A differenza del Cau dove, invece, si viene visitati dal medico presente e non da uno specializzato. (…) Ci vorrà del tempo prima che i riminesi si abituino a differenziare i percorsi”. (Corriere)

Centenario di Don Oreste

Il 7 settembre 2025 cade l’anniversario della nascita di Don Oreste. Per coordinare incontri e iniziative che intendono celebrare la ricorrenza e l’opera di Don oreste è stato costituito un comitato nazionale presieduto da Stefano Zamagni, che di don Oreste è stato allievo. La tavola rotonda di apertura, dal titolo “La forza della tenerezza: cent’anni di don Oreste”, vedrà la partecipazione del cardinale Matteo Zuppi. A seguire la messa in basilica cattedrale e a seguire una cena solidale e la proiezione del documentario “Il pazzo di Dio”. (ilCarlino, Corriere)

Una nuova arena a Riccione

Dal 2025 sarà attivo nel Parco degli Olivetani l’Urban Park, un nuovo spazio da 15mila posti per concerti e manifestazioni. Il progetto nasce da una collaborazione tra amministrazione comunale e privati e intende rivolgersi a diverse fasce di pubblico. Ci saranno spettacoli per le famiglie, cinema all’aperto, una ‘balera’ e, dal 30 agosto all’1 settembre, la prima edizione del Festival internazionale della piadina. (Corriere)

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Scappa di casa, violentata in hotel | Misano raddoppia

CorriereRomagna: Pronto soccorso intasato | Parco del mare invaso da scooter