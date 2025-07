Buongiorno Rimini. Oggi in edicola, 16 luglio 2025

Oggi in edicola, 16 luglio 2025

Aggressione alla stazione

Un uomo di 53 anni, cittadino marocchino, è stato arrestato a Rimini per aver tentato di uccidere un 48enne pugliese colpendolo al collo con una bottiglia rotta. L’aggressione, avvenuta l’altra sera vicino alla stazione ferroviaria, è scaturita da “futili motivi”. La vittima, trovata seduta con una profonda ferita al collo, “era cosciente e ha indicato con chiarezza il suo aggressore, seduto poco distante”. Il ferito è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Infermi. L’aggressore, con precedenti penali e irregolare in Italia, è in carcere (ilCarlino, Corriere).

Tragedia sulla Marecchiese

Gervaso Crescentini, 96 anni, è morto ieri pomeriggio, attorno alle 17, a Villa Verucchio, investito da un’auto sulla via Marecchiese. L’anziano camminava sul marciapiede appoggiandosi alla sua stampella, accompagnato dalla badante. Non si capisce ancora per quale motivo, ma è finito sulla carreggiata ed è stato travolto da un’Opel Astra guidata da un cinquantenne. È deceduto sul colpo. Sulla dinamica indagano i carabinieri, guidati dal pm Ercolani (ilCarlino, Corriere).

Ryanair: a Rimini 1,5 milioni di passeggeri

Ryanair ha celebrato il traguardo storico di 1,5 milioni di passeggeri all’aeroporto Fellini di Rimini. Allo scalo di Miramare il vettore opera dal 1998, con un ritorno significativo nel 2018. I festeggiamenti prevedono anche offerte speciali. “Quando nel 2018 abbiamo riportato Ryanair a Rimini… eravamo consapevoli che stava arrivando una compagnia che avrebbe dato un grosso impulso”, ha dichiarato per l’occasione Leonardo Corbucci, amministratore di Airiminum. Otto le destinazioni attualmente attive: Budapest, Cagliari, Cracovia, Kaunas, Palermo, Praga, Londra Stansted e Vienna (ilCarlino, Corriere).

La card per visitare Rimini

Visit Rimini ha lanciato ‘Rimini Pass’, una card turistica digitale valida per 10 musei, sconti su parchi, accesso a mezzi pubblici e mappe interattive. Si compra tramite app (pacchetti disponibili: giornaliero, 3 giorni, settimana). Disponibile in tre lingue, copre un’area fino a Verucchio e Santarcangelo da un lato e a Riccione e Montefiore dall’altro. Dà quindi la possibilità di visitare domus del Chirurgo, museo della città e Fellini museum, ma anche rocca Malatestiana di Verucchio, grotta monumentale di Santarcangelo, Mirabilandia, Oltremare, Acquario di Cattolica e tanto altro (ilCarlino, Corriere).

Overtourism? “Che brutta parola”

A margine della presentazione di Rimini pass, il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, ha tracciato un bilancio positivo della stagione turistica. “La parola overtourism non vogliamo nemmeno sentirla. Più ci sono turisti più siamo contenti, siamo abituati a dare grandi servizi”. Il momento è difficile, ha ammesso Sadegholvaad, ma “dobbiamo tenere a mente che il turista di oggi vuole strutture adeguate. Nei nostri territori ci sono”, ha sottolineato (Dire, ilCarlino, Corriere).

Vip dello sport in spiaggia

In questi giorni sotto le capannine della spiaggia di Riccione stanno trovando ombra il campione di Formula 1 Kimi Antonelli e Sam Beukema, calciatore olandese del Bologna. Tra un gran premio e l’altro, passando per gli esami di maturità, Antonelli trascorre le sue vacanze tra sfide a beach volley e selfie con i fan. Beukema, in attesa di passare al Napoli, dice di avere un lungo legame con Riccione, dove sua madre ha posseduto una casa vacanza per 15 anni. “Devo ringraziare Riccione per avermi fatto capire che l’estate in Italia non ha eguali, a differenza dell’Olanda” (ilCarlino).

Vip dello sport a nozze

Valentina Vignali ha detto ‘sì’ alla proposta di matrimonio del compagno Fabio Stefanini. Il gesto romantico, in un posto del cuore per entrambi: un un campo da basket in zona Colosseo a Roma durante una partitina con alcuni amici. L’anello era nascosto in un pallone, simbolo della loro passione comune. “Questo è il canestro finale e voglio che duri per sempre”, ha detto Stefanini a Vignali chiedendole di sposarlo (ilCarlino).

Valentino Rossi torna a Misano

Al volante di una Bmw, il ‘Dottore’ tenterà il tris di vittorie alla Sprint Cup del Gt World Challenge a Misano questo weekend. Con lui, Raffaele Marciello. Da venerdì a domenica, la griglia del Misano world circuit ‘Marco Simoncelli’ ospiterà 42 vetture di 10 marchi, tra cui Ferrari, Lamborghini, Audi (ilCarlino).

Oggi a Rimini

Dalle 9,30 alle 11,30 al cinema Tiberio il premio ‘Cartoon kids’ (Cartoon club)

Dalle 18 ai bagni 132-133 ‘Il mercato del mare’ con Degustazioni guidate, showcooking, incontri con produttori e laboratori sensoriali

Dalle 18 alle 23 al mercato coperto ‘La megneda’

Dalle 19 al Settebello tutorial di Lindy Hop

Alle 20,30 dal ponte di Tiberio partenza della visita guidata ‘Rimini in fiamme: la città sulla Linea gotica’

Dalle 21 alla 23 in centro storico ‘Rimini shopping night’

Alle 21 al cinema Tiberio il premio Signor Rossi (Cartoon club)

Dalle 21 al Settebello musica con le band The Soundcheck e Nameless 71

Alle 21 alla pro loco di San Vito il film ‘Il faraone, il selvaggio e la principessa’ (Cinema nelle frazioni)

Alle 21,15 a Castel Sismondo ‘silent book party’ con Silvia Bottani e Lorenza Ghinelli

Alle 21,15 nel giardino dell’ex hotel delle Nazioni a San Giuliano mare il film ‘C’è ancora domani’

Alle 21,30 alla Corte degli agostiniani il film ‘Giurato Numero 2’

All 21,30 dal museo Tonini partenza della visita guidata ‘Notturno d’arte, focus on…René Gruau’

Alle 21,15 a villa Lod’ Fè a Riccione Teresio Troll in ‘The Beatles, la mela e L’urlo di Munch’

Alle 21,30 in piazzale Roma a Riccione danza con ‘Mc Summer’

Alle 20,15 al castello di Albereto concerto al tramonto: il Quartetto EoS esegue Morricone

Alle 21 al Parco del sole di Misano Brasile musica da ballo con Orchestra ‘Palazzi Band’

Alle 21,30 al parco Casa Panzini di Bellaria Igea Marina Michele Fenati in ‘I poeti della canzone italiana’

Alle 21 in piazza Don Minzoni a Bellaria Igea Marina l’incontro ‘Intelligena artificiale al servizio del bene comune per costruire il futuro’ con don Andrea Ciucci