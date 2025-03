Buongiorno Rimini. Oggi in edicola, 16 maggio 2024

Oggi in edicola, 16 maggio 2024

Alluvione, un anno dopo

Cosa è successo dal 19 maggio 2023 ad oggi? Confindustria Romagna fa il punto della situazione. Su 58 aziende intervistate, l’86% ha ripreso del tutto la propria attività, il 5% si attesta al 70%, un altro 5% è ripartito per metà, mentre il 3% è riuscito a riprendersi solo per un 20%. Se si parla di ristori, il 42,5% delle imprese colpite non li ha ricevuti e chi li ha ricevuti spiega di essere riuscito a coprire in media il 36% del danno subito (BuongiornoRimini, ilCarlino, Corriere).

“Romagna, la vacanza degli italiani”

S’intitola così lo spot che da oggi sarà su Rai, Mediaset e La7 per raggiungere oltre 23 milioni di persone, con 433 passaggi. E’ il punto principale della strategia di promozione turistica di Visit Romagna e Apt per quest’anno. Protagonisti della campagna sono turisti: un giovane sportivo, una famiglia con due bambini vivaci, una coppia adulta. Ognuno trova sfogo per passioni ed esigenze particolari in riviera e solo alla fine ricorda che “sì, c’è anche il mare”. (ilCarlino, Corriere).

Superbonus o super malus?

L’incentivo nato nel 2020 è stato rivisto fino ad oggi oltre 35 volte, l’ultima proprio in questi giorni, creando sempre maggiore incertezze in famiglie e imprese “in ginocchio solo per essersi affidate alla legge. Si rischia una vera bomba sociale”, teme l’imprenditore riminese Marco Toni (ilPonte).

Ieg cresce

Il gruppo che gestisce anche la fiera di Rimini ha presentato i dati del primo trimestre 2024. I ricavi per Italian exhibition group sfiorano gli 89 milioni di euro, quasi 12 in più rispetto al 2023. Risultati positivi oltre le attese, spiega l’amministratore delegato Corrado Peraboni che sottolinea: “per il raggiungimento degli ambiziosi traguardi che ci siamo posti serve una struttura manageriale più articolata” (ilCarlino, Corriere).

Obiettori all’ospedale Infermi

In ospedale a Rimini 15 ginecologi su 29 sono obiettori di coscienza, quindi più della metà accoglie il diritto di non praticare gli aborti. Questo sembra non causare ritardi nella somministrazione dei servizi. Spiega la primaria Geraldina Gamberini che “il numero dei colleghi non obiettori ci consente di coprire gli ambulatori e la seduta chirurgica nei tempi previsti dalla legge, accogliendo anche le richieste di altre regioni e delle donne sammarinesi” (Corriere).

Igea, svolta nelle indagini per la morte dell’albergatore Quadrelli

La morte di Enio Quadrelli, 87 anni, albergatore, in ospedale venti giorni dopo l’aggressione subita da due rapinatori, fu causata dalle botte ricevute quel 29 ottobre dello scorso anno. Sarebbero questi i risultati dell’autopsia disposta dalla Procura di Rimini sul corpo della vittima. I malviventi si erano fatti accompagnare fino alla cassaforte dell’hotel di viale Pinzon, ma quando Quadrelli ha detto loro di non avere le chiavi, prima di fuggire via i due lo avevano colpito anche alla nuca e sullo sterno (ilCarlino, Corriere).

Dirigente di Riccione nei guai per i rifiuti di Roma

Attualmente dirigente del comune di Riccione, lo era stato anche per il comune di Rimini prima di partire per l’avventura romana che lo aveva portato al servizio dell’amministrazione Raggi. Proprio lì lavorava quando nel 2018 scoppiò lo scandalo dei rifiuti, relativo ai bilanci dell’azienda partecipata Ama. L’uomo è adesso rinviato a giudizio per il reato di tentata concussione in concorso. Commenta: “Dopo tre richieste di archiviazione (da parte del pm, ndr) e una richiesta di proscioglimento non riesco a capire il perché di una simile decisione” (ilCarlino).

Lambiasi, 25 anni da vescovo

Il clero riminese si è riunito il 10 maggio al santuario di Bonora a Montefiore per festeggiare i 25 anni di episcopato per Francesco Lambiasi e il compleanno del vescovo attuale, Nicolò Anselmi, che cadeva il 9 maggio. Alla celebrazione eucaristica è seguito un pranzo nel refettorio dell’ex seminario estivo preparato dalla Comunità educante con i carcerati, che proprio al santuario è in procinto di trasferirsi. La festa per Lambiasi proseguirà a Rimini per tutti i fedeli il 2 giugno alle 17,30 in cattedrale (ilPonte).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Per non dimenticare | La riviera raccontata dai turisti

CorriereRomagna: Aggredita una 70enne, strappata la collana dal collo | Romagna, la vacanza italiana

IlPonte: 25 anni di episcopato, i due pani e cinque pesci di Francesco | Super malus

Oggi a Rimini

Alle 19 al teatro degli Atti lo spettacolo di Alcantara ‘Il ladro del tempo’

Alle 21 al cinema Fulgor serata dedicata ad Amy Winehouse

Alle 21,15 al teatro Tarkovskij Giovanni Scifoni interviene all’incontro ‘Tra fake news e falsità. Conoscere ed essere uomini nell’era dell’infocrazia’