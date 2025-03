BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 16 settembre 2024

Oggi in edicola, 16 settembre 2024

Dassilva, chiesto incidente probatorio

La difesa di Louis Dassilva, agli arresti per l’omicidio di Pierina Paganelli, ha chiesto ufficialmente che sia il giudice a nominare un consulente superpartes per analizzare i suoi cellulari, orologi e computer. Foto, video, cronologia della navigazione internet, eventi di sistema, chat (Messenger, Instagram, Telegram, WhatsApp) saranno passati al setaccio per stabilire con certezza quali siano state le azioni di Louis tra le 22,07 e le 22,35 del 3 ottobre 2023, vale a dire mentre veniva commesso il delitto (ilCarlino, Corriere).

Schianto in moto

Settantotto anni, Quarto Gasperoni era in sella alla sua moto Bmw in occasione del Giro dei Castelli organizzato dal Motoclub Pennarossa e dedicato alla memoria dell’ex ambasciatore Maurizio Giacomini, recentemente scomparso. Verso le 11 sulla superstrada all’altezza di Domagnano a causa di un malore avrebbe perso il controllo della moto andando a sbattere contro un paletto. Nulla hanno potuto fare i sanitari intervenuti sul posto per rianimarlo (ilCarlino, Corriere).

Scuola, nominati 1.400 precari

Nella provincia di Rimini, l’anno scolastico inizia con un terzo dei posti occupati da insegnanti precari. Si parla di 1.400 docenti su un totale di 4.100 cattedre. Le immissioni in ruolo arriveranno solo dopo il concorso, che sarà chiuso in dicembre. “I ragazzi cambieranno gli insegnanti alla fine del trimestre, a un passo dalle pagelle, o agli sgoccioli del quadrimestre”, fa notare Flc Cgil (Corriere).

“L’esercito al pronto soccorso”

Come già accade a Vibo Valentia su disposizione del prefetto, anche a Rimini c’è chi chiede i militari a guardia del pronto soccorso, dove nel 2023 si sono registrate 78 aggressioni al personale sanitario. “Potrebbe essere un buon deterrente contro malintenzionati, esagitati e violenti che rendono impossibile la vita di medici e infermieri”, spiega il presidente dell’ordine dei medici Maurizio Grossi. A Rimini, grazie all’operazione ‘Strade sicure’, l’esercito è già presente a presidio della stazione dei treni e del tribunale (ilCarlino).

San Marino, oggi si vota per i nuovi reggenti

Nella sessione odierna il Consiglio grande e generale è chiamato a designare i reggenti che guideranno la repubblica dal 1 ottobre 2024 al 1 aprile 2025. I nomi che circolano sono quelli di Francesca Civerchia per la Dc e Dalibor Riccardi per Libera. All’ordine del giorno, anche la seconda lettura della variazione di Bilancio e i rinnovi dei consigli di amministrazione di Aass, Aspl, San Marino Rtv e Poste (Corriere).

Oggi a Rimini

Dalle 17 nella sala Sant’Agostino la mostra ‘Donne al lavoro. C’è poco da ridere’ di Anarkikka, Pat Carra e Quino