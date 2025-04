BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 17 aprile 2025

Oggi in edicola, 17 aprile 2025

La speranza rinasce

Sul Ponte gli auguri di Pasqua del vescovo Nicolò. “Viviamo questa Pasqua in un momento complesso della storia dell’umanità. Le ferite della guerra, anche vicine a noi, ci fanno male. Le immagini dei conflitti, i racconti delle vittime, la paura e l’incertezza segnano profondamente il nostro tempo. Ma proprio qui, in questa oscurità, la luce del Risorto ci raggiunge, e ci dice che la vita ha la meglio sulla morte, che l’ultima parola non spetta al male, ma all’Amore” (ilPonte).

Stop al nuovo mercato coperto

La conferenza dei servizi si è espressa con un diniego al progetto presentato da Renco. Sono risultati insoddisfacenti per tutti gli enti preposti, Asl e Vigili del fuoco, che avevano sollecitato modifiche inerenti agli spazi da rispettare tra i punti vendita. “Vi sono alcuni pareri non superabili”, ammette il Comune che continuerà a gestire direttamente l’attuale struttura di via Castelfidardo in attesa di capire come procedere con la necessaria riqualificazione (ilCarlino, Corriere, BuongiornoRimini).

Cittadella dello sport, taglio del nastro entro il 2025

“Il cantiere, avviato a novembre 2024, ha già completato le fasi preliminari e sta avanzando con le opere strutturali, nel pieno rispetto dei tempi previsti”, spiega al Corriere Responsible Spa, la società che sta realizzando alla ex Ghigi la Cittadella dello sport per conto di Comune di Rimini e Rimini football club. Su una superficie di oltre 100mila metri quadrati, il progetto prevede sette campi da calcio, una pista ciclo-podistica e una palestra polivalente, oltre all’area sanitaria e alla foresteria per atleti, staff tecnico e personale medico (Corriere).

Il caso di via Feleto in consiglio comunale

“È noto che alcune persone hanno acquistato gli immobili in buona fede, ma resta il fatto che l’origine di tutto è un abuso edilizio”, ha detto l’assessore alla legalità Francesco Bragagni. E adesso, dopo la recente sentenza della Corte di Cassazione che ha riconosciuto le ragioni del Comune, anche quelle persone che hanno acquistato in “buona fede” hanno paura che la loro casa venga abbattuta. “Per quanto riguarda la possibile sanatoria, oltre a richiedere una variante urbanistica, allo stato attuale non è possibile regolarizzare interventi di nuova costruzione come quelli oggetto della controversia, poiché non conformi alla normativa vigente al momento della loro realizzazione”. Tuttavia, il Comune è in attesa anche di un riscontro da parte della Corte d’Appello (Corriere).

Ordinanze balneari, Salvini chiede di fare ordine

Di fronte a ordinanze balneari divergenti localmente, il ministro Matteo Salvini ha annunciato l’emanazione di una norma unica per tutto il Paese. “È indifferibile un quadro normativo omogeneo. Ieri il Comando generale delle Capitanerie ha firmato un’ordinanza che stabilisce la stagione balneare dalla terza settimana di maggio alla terza settimana di settembre”. In questo periodo, dovrebbe essere obbligatorio attivare postazioni di salvataggio in tutti gli stabilimenti. Tuttavia, nel riminese gli stabilimenti apriranno in vista della Pasqua con le torrette vuote (ilCarlino, Corriere).

Focus sull’aeroporto

Sono 18 gli aeroporti italiani sotto il milione di passeggeri (visto come soglia di sopravvivenza). Tra questi, otto quelli che “non fanno sistema”, Rimini compreso (Cesisp). Alberto Rossini, ex dirigente della Provincia: “Ormai da tempo il nostro è un turismo meno forte a livello internazionale, e questo pesa sulla salute dello scalo riminese” (ilPonte).

Commercio, intervista a Zanzini

I quotidiani locali hanno intervistato Giammaria Zanzini, nuovo presidente della Confcommercio della provincia di Rimini. Propone, tra l’altro, “gli hub urbani come strumento fondamentale per rilanciare il commercio in centro e nelle aree periferiche”. I centri commerciali, “visto che sono operativi sette giorni su sette, drenando, in Italia, 1 miliardo e 900 milioni di presenze annue, dovrebbero rimanere chiusi almeno una domenica al mese, se vogliamo tentare di riabituare i cittadini a frequentare il centro storico” (ilCarlino, Corriere).

Vigile patteggia

L’agente in servizio per l’Unione Valmarecchia prometteva ai negozianti controlli più leggeri in cambio di soldi. A denunciare il 53enne, nel 2023, furono le stesse vittime, per lo più di origine asiatica. Tre gli episodi rilevati di concussione consumata e quattro di concussione tentata. Tutti nell’estate del 2023. Nel corso delle indagini, a casa del vigile sono stati trovati 16mila euro in contanti, una parte ora restituiti alle vittime. L’ex agente ha patteggiato 3 anni e 4 mesi. Dopo un primo arresto era stato riarrestato per aver minacciato uno dei denuncianti al suo rientro in servizio. Ora è stato licenziato. L’Unione dei Comuni della Valmarecchia ha annunciato l’intenzione di procedere con azioni risarcitorie (ilCarlino, Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Vigile patteggia e perde il posto | Banda e piada al terminal

CorriereRomagna: Chiedeva il “pizzo” ai negozi, vigile patteggia | Aeroporto, il ritorno di EasyJet

IlPonte: La speranza rinasce | Qui cambia la storia

Oggi a Rimini

Alle 17 in cineteca Maurizio Castelvetro nella conferenza ‘Artisti in guerra a Rimini 1944/1947’

Dalle 19 al cinema Settebello ‘Forbidden love’ di Aerlyn Weissman e Lynne Fernie e ‘Cuori nel deserto’ di Donna Deitch

Alle 21 in bilbioteca a Riccione l’incontro ‘Bangladesh. Un viaggio indietro nel tempo’ con Saro Di Bartolo e Giulietta Laconeo

Alle 21 al Teatro della regina il musical benefico ‘Welcome to the Moulin rouge’

Alle 21 al Comitato di Scacciano incontro con il fotografo Gabriele Mazza

Alle 16,30 al Supercinema di Santarcangelo il cortometraggio ‘Massimilano’ dedicato all’attore santarcangiolese Matteo Paglierani