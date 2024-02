Buongiorno Rimini. Oggi in edicola, 17 febbraio 2024

Oggi in edicola, 17 febbraio 2024

Spiagge all’asta, Rimini può essere diversa da Jesolo

Roberto Biagini, presidente del Coordinamento nazionale mare libero, mette in fila tutte le mosse che il comune di Rimini potrebbe attivare per arrivare preparata alle aste delle concessioni balneari, evitando l’ingresso di grossi gruppi industriali al posto dei bagnini nostrani (BuongiornoRimini).

Chiesti cinque anni

Accusato di aver frustato il figlio perché non riusciva a memorizzare i versetti del Corano, il 46enne senegalese è ora a processo. La sua versione: aver impiegato i metodi educativi in uso nel Paese d’origine, senza intenzione di maltrattare l’ adolescente. Ma la pubblica accusa la pensa diversamente e ha chiesto la pena di cinque anni per maltrattamenti aggravati (ilCarlino, Corriere).

Dossoman in azione

Stesso luogo stesso dissuasore. Nuovo blitx di Dossoman in via Orsoleto a Rimini, dove l’altra notte qualcuno ha nuovamente smontato il dosso già rimosso e successivamente riposizionato dal Comune. “Il dissuasore sarà immediatamente riposizionato e tornerà in funzione”, assicura l’assessore Mattia Morolli (ilCarlino, Corriere).

“Sono in difficoltà rispetto alla linea del partito”

L’avvocato Luca De Sio, capogruppo della Lega in consiglio comunale a Rimini ha deciso di lasciare il gruppo. “E’ inutile nascondere che l’amore con la Lega non è mai sbocciato”, spiega. “Ho necessità di alleggerire gli impegni istituzionali per dedicarmi maggiormente ad incontrare la società civile, dato che non è facile che si avvicini ai partiti, seppur indispensabili” (ilCarlino, Corriere).

Grand Hotel Riccione, colpo di scena

La Corte d’appello di Bologna ha rigettato il ricorso della Marebello spa, società proprietaria del Grand Hotel di Riccione e di tutte le pertinenze. Di fatto viene revocata la sospensione della liquidazione. Il fallimento dell’hotel, con un passivo di 20 milioni, era stato dichiarato il 13 settembre scorso. A novembre la Corte d’appello aveva sospeso il processo di liquidazione della società, ma l’ultima udienza, del 9 febbraio, ha ribaltato la decisione (ilCarlino, Corriere).

Oggi a Rimini

Dalle 9,30 alle 17,30 alla Casa del Teatro e della Danza a Viserba il seminario di danza Metodo Hobar

Alle 16,30 alla Libreria di Alice la scrittrice Stefania Convalle presenta il libro ‘Volevo solo avere più tempo’

Alle 17,30 alla galleria Zamagni inaugura la mostra di Mario Flores

Alle 20,30 al palazzo del turismo di Riccione in scena la commedia dialettale ‘L’America’ di Pier Paolo Gabrielli

Alle 21 al quartiere Fontanelle di Riccione la commedia dialettale ‘Bagnino Gastone’

Alle 17 in biblioteca a Santarcangelo Mirco Dondi presenta il suo romanzo ‘I soldi degli altri’

Alle 17,30 in sala Magnani a Verucchio incontro sulla pace

Domenica a Rimini

Alle 21 al teatro Galli Giorgio Pasotti in ‘Racconti Disumani’ di Franz Kafka

Alle 17 al teatro Astra di Bellaria ‘Il Gran Ventriloquini’ con Max Pederzoli

Alle 16,30 al Teatro della regina di Cattolica spettacolo di clownerie ‘Seggioline’

Alle 16,30 al teatro Lavatoio di Santarcangelo lo spettacolo ‘Cenerentola’