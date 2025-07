Buongiorno Rimini. Oggi in edicola, 17 luglio 2025

Oggi in edicola, 17 luglio 2025

Un altro accoltellato alla stazione

Secondo episodio di violenza in due giorni, ieri, alla stazione di Rimini, dove alle 14,15 circa un ragazzo tunisino di 19 anni è stato accoltellato alla coscia. Sembra che il movente sia legato alla mancata consegna dei guadagni ricavati dallo spaccio di droga. I carabinieri stanno cercando l’aggressore, probabilmente un connazionale. I militari dell’Esercito, presenza fissa a piazzale Cesare Battisti, per primi hanno soccorso il ferito, trasportato poi all’ospedale Infermi. Indagini in corso per chiarire i dettagli (ilCarlino, Corriere).

Aggredito al parco

Un undicenne stava festeggiando il compleanno in un parco pubblico di Rimini quando un cinquantenne, forse infastidito dal rumore, si è avvicinato e ha afferrato il ragazzino per il collo sollevandolo da terra. A fermare l’uomo, l’intervento di un ragazzo più grande. La madre del festeggiato ha sporto denuncia alla polizia di Stato. Sono in corso le indagini per identificare l’aggressore, fuggito prima dell’arrivo delle forze dell’ordine (ilCarlino, Corriere).

Violenze sulla figlia, condannato

Un padre di Rimini è stato condannato a 7 anni e 8 mesi di reclusione per violenze sessuali plurienni su una figlia minorenne e maltrattamenti familiari. Dovrà anche versare un risarcimento di 40mila euro. La svolta nel processo è avvenuta con la confessione della sorella della vittima, che ha ammesso di aver mentito in precedenza e di essere stata anch’essa vittima dell’uomo. Le violenze, iniziate tra il 2010 e il 2013, includevano abusi, percosse e minacce, estese anche al figlio. L’uomo, cinquantenne dell’Est Europa, non era presente alla lettura della sentenza per un malore (ilCarlino, Corriere).

Malore fatale

All’alba di ieri, un uomo di 59 anni, Mirco Bagnara di Faenza, è stato trovato privo di vita nelle acque del bagno 95 a Bellariva di Rimini. Alcuni passanti hanno avvistato il corpo galleggiare e hanno allertato la guardia costiera. Sul posto anche i carabinieri. Si presume che la morte sia avvenuta per cause naturali, probabilmente un malore mentre l’uomo faceva il bagno. Il pubblico ministero ha disposto la restituzione della salma ai familiari (ilCarlino, Corriere).

Video sorveglianza: 3 milioni di ore registrati in un anno

Dal 16 luglio 2024, 331 telecamere e 14 varchi targa hanno registrato quasi 3 milioni di ore video e 36 milioni di transiti veicolari in città. I dati, usati 287 volte dalle forze dell’ordine, hanno supportato 25.579 interventi e fornito elementi per la ricostruzione di 1.232 incidenti. Entro il 2025 previsti 30 nuovi varchi e l’estensione del sistema a zone come piazza Ferrari, via dei Mille e Porta Galliana, Statale 16, parco Don Tonino Bello e Metromare. “Strumento fondamentale per la sicurezza urbana”, dichiara l’assessore Juri Magrini (ilCarlino, Corriere).

Arpae: “Meteo malato”

Secondo il rapporto IdroMeteoClima presentato ieri dall’Agenzia regionale per l’ambiente, il 2024 è stato l’anno più caldo in Emilia-Romagna dal 1961, con un’anomalia di +1,6 gradi rispetto alla media storica. Aumentano le temperature e le piogge, le ondate di calore e le alluvioni. Sono state 19 in pianura e 54 nelle città le giornate a “forte disagio bioclimatico”, cioè la sofferenza per mix tra caldo e umidità. A Rimini queste giornate sono state 31. Sempre nel 2024 le precipitazioni sono state abbondanti come non succedeva da 60 anni, con oltre 1.200 millimetri, numerosi episodi intensi, eventi orari superiori a 30 millimetri, piogge giornaliere estreme (Corriere).

“Su di me la macchina del fango”

Dopo un anno di proteste e polemiche, la preside Francesca Tornatore annuncia di essere in procinto di lasciare il liceo Serpieri di Rimini diretta a Mercato Saraceno, dove dal 1 settembre guiderà un istituto comprensivo. Nell’intervista al Corriere Romagna risponde punto per punto, dal problema sicurezza, con le catene alle porte, alle mancate gite scolastiche, fino alla sospensione di due insegnanti che, precisa, “non arrivano dal dirigente ma dall’Ufficio scolastico” (Corriere).

Oggi a Rimini

Alle 18 al bagno 27 l’incontro ‘Volevo essere bella, volevo essere un duro’ su giovani e salute mentale

Alle 18,30 a piazzale Fellini intervista a Yuriko Tiger (Cartoon club)

Alle 18,45 al cinema Settebello lezione aperta ‘Magma, il nucleo incandescente delle storie’ con la scrittrice Lorenza Ghinelli

Alle 19 a piazzale Fellini spettacolo musicale ‘Cosplay parade’

Dalle 19 alle 21 al palazzo del turismo la tavola rotonda ‘Nuvole nel fango’ con Sara Aceti, Valerio Barchi, Francesco Ramilli, Nicolò Mingolini, Paolo Guiducci (Cartoon club)

Alle 21 nell’arena Francesca da Rimini l’incontro ‘Superman. Un mito moderno tra Nembo Kid e il Superuomo’ con Alessandro Giovanardi e Daniele Daccò (Cartoon club)

Alle 21 al Parco degli artisti ‘Summer cialtronight!’ con il comico Andrea Vasumi

Alle 21 in piazza Pascoli il ‘Circo dei saltimbanchi’

Alle 21 nel campo parrocchiale di Sant’Ermete il film ‘Una barca in giardino’ (Cine nelle frazioni)

Alle 21,30 nel giardino dell’istituto Alberto Marvelli spettacolo di sand art

Alle 21,30 in piazzale Roma a Riccione ‘DanceXperience’ con Gaga/Monsters Never Die, Artemuse, Le Stelle di Hokuto (Cartoon club)

Alle 21,30 a piazzale Colombo a Portoverde ‘Marisomba Jazz Quartet’

Alle 21 in piazza Roosevelt a Cattolica concerto jazz ‘Chet, from New York to Bahia’ (Jazzfeeling festival)

Alle 21 nel cortile della biblioteca di Morciano il film d’animazione ‘Encanto’

Alle 20 alla Tenuta Mara di San Clemente il concerto Fleurs (Rimini classica)

Alle 17,30 alla Rocca di Verucchio ‘I sapori dell’antico borgo’

Alle 21 alla Torre saracena di Bellaria Igea Marina presentazione del libro Cartagloria di Rosa Matteucci

Alle 21,30 in piazza Don Minzoni a Bellaria Igea Marina spettacolo della Sirene danzanti

Alle 18,30 alla rocca di Verucchio il concerto gratuito ‘Donne di grazia e di maestà (Verucchio music festival)

Alle 21 sul sagrato della chiesa Collegiata di Verucchio Quintorigo & John De Leo in ‘Voglio tornare rospo’ (Verucchio music festival)