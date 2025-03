BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 17 settembre 2024

Oggi in edicola, 17 settembre 2024

Legionella all’ospedale Infermi

Sono quattro, ospitati in due diversi reparti, i pazienti dell’ospedale di Rimini per i quali è stata diagnosticata la legionella tra il 28 agosto e il 10 settembre. Il batterio sarebbe stato trasmesso attraverso le tubature dell’acqua. Non è trasmissibile tra esseri umani. La direzione ha “immediatamente avviato un massiccio controllo della rete di distribuzione dell’acqua, applicando i filtri assoluti per legionella a tutti i terminali della struttura, oltre a quelli già presenti per legge nei reparti di terapia intensiva, nelle aree onco-ematologiche, nelle sale parto e ai distributori di acqua potabile già appositamente tutelati contro batteri come questo”. Inoltre, “abbiamo avviato uno screening e monitoraggio per tenere sotto controllo l’insorgere di eventuali altri sintomi in altri pazienti” (ilCarlino).

Indice criminalità: Rimini scende dal podio

Pubblicata ieri dal Sole24ore la classifica delle province in cui si denunciano più reati. La novità di quest’anno è che Rimini scende dal podio, passando dal secondo al quarto posto. E’ però terza per lesioni e furti e seconda per estorsioni, sale inoltre nella classifica degli omicidi passando dal trentesimo al quinto posto: nel 2023 ce ne sono stati ben cinque (ilCarlino, Corriere, BuongiornoRimini).

Delitto Paganelli, oggi nuovo interrogatorio per Louis Dassilva

Alle 10 di questa mattina Louis Dassilva, unico indagato per l’assassinio di Pierina Paganelli, dal 16 luglio agli arresti in carcere, riceverà la visita del pubblico ministero Daniele Paci, titolare dell’inchiesta, e del capo della squadra mobile della questura di Rimini Marco Masia. Secondo i cronisti l’esito potrebbe essere lo stesso dell’interrogatorio di garanzia del 18 luglio, Dassilva potrebbe cioè avvalersi della facoltà di non rispondere (ilCarlino, Corriere).

Primo giorno di scuola, un racconto in chiaroscuro

Sono 24mila gli studenti che ieri mattina sono tornati tra i banchi delle scuole di Rimini. Il racconto del giorno dopo è tra luci e ombre, con l’apertura della nuova palestra del Liceo linguistico ed economico sociale di Viserba, ma anche con le incertezze per le assegnazioni delle cattedre e alcune difficoltà per gli scolari pendolari. Il sindaco di Jamil Sadegholvaad e la vice Chiara Bellini hanno inaugurato l’anno visitando alcuni istituti. “Abbiamo toccato con mano alcune sperimentazioni didattiche, nuove aule, spazi rigenerati o inaugurati, sperimentato il grande potenziale ”, hanno detto. “La scuola è uno dei luoghi più importanti di una società”, ha ricordato nel suo intervento il vescovo Nicolò Anselmi (ilCarlino, Corriere).

Cresce il costo della vita

A Rimini l’inflazione è più alta della media nazionale. Ad agosto è cresciuta del 1,7 per cento, mentre il dato medio italiano parla dello 0,6 per cento. Inoltre, “le famiglie riminesi dovranno far fronte a una stangata autunnale, tra settembre e novembre, di 2.970,35 euro. E questo nonostante i costi di abitazione, acqua, elettricità, gas registrino un meno 1,2%”, annuncia Federconsumatori Rimini (Corriere).

Santarcangelo, cassonetto in fumo sotto il comune

Nella notte tra sabato e domenica i vigili del fuoco sono stati chiamati a Santarcangelo. Un incendio ha interessato i cassonetti che stanno proprio sotto il palazzo del comune, in particolare quello dove gli uffici buttano la carta. Chi è andato a guardare, a fiamme spente, ha notato che tra i fogli incendiati ce ne erano alcuni relativi al bilancio. Per l’opposizione, quindi, il rogo è “segno di un malcontento diffuso”, una “protesta o un avvertimento”. Dall’amministrazione precisano che il cassonetto “conteneva atti già pubblici: presenti all’albo” (ilCarlino, Corriere).

Pd, candidature in alto mare

Rinviata al 23 settembre la direzione provinciale del partito democratico. Si sarebbe dovuta svolgere ieri sera per dare il via libero alle candidature dei consiglieri alle elezioni regionali. “Ho valutato di rimandare la direzione provinciale alla settimana prossima perché ancora non ci sono le condizioni per presentare e votare la sintesi programmatica e i candidati per le elezioni regionali”, spiega Filippo Sacchetti, segretario provinciale (ilCarlino).

San Marino, ecco i nuovi capitani reggenti

Sono Dalibor Riccardi di Libera e Francesca Civerchia della Dc, entrambi alla prima nomina. Dal 1 ottobre, succederanno ad Alessandro Rossi e Milena Gasperoni (Corriere). Opposizione polemica sull’incompatibilità del ministro del lavoro Alessandro Bevitori, ormai ex amministratore di una società edile. “Le dimissioni sono state rassegnate nei tempi previsti dalla legge, ovvero entro i cinque giorni. Sono del 25 di luglio. Il giuramento è stato il 22 luglio. L’assemblea dei soci è stata convocata il 20 agosto. C’è stata l’assemblea dove è stato nominato un nuovo amministratore unico”, spiega (ilCarlino).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Legionella, allarme all’ospedale | Noi due, sull’isola delle tentazioni

CorriereRomagna: Minacce e aggressioni: pronto soccorso in allarme | Il rogo delle delibere

