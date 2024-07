Buongiorno Rimini. Oggi in edicola, 18 aprile 2024

Oggi in edicola, 18 aprile 2024

Estate, la stagione si allunga

Il Comune di Rimini presenta le regole per prossima la stagione balneare. Partirà il 25 maggio e chiuderà il 22 settembre. Gli stabilimenti dovranno essere aperti fino alle 22. Dall’1 alle 5 del mattino, però, resta il divieto di accesso alle spiagge, che in ogni caso dovranno essere illuminate. Orario continuato per il salvataggio, dalle 9,30 alle 18,30. Accesso libero per i cani dalle 6 alle 8 e dalle 18,40 alle 21. Si potrà ricevere cibo da asporto, ma non è consentita la vendita e la distribuzione di bevande in bicchieri e con cannucce di plastica usa e getta (BuongiornoRimini, ilCarlino, Corriere).

Che paura la burrasca

“Stava per allagarsi anche il Club Nautico, ma per fortuna siamo riusciti a mettere tempestivamente le paratie”, spiega il presidente Gianfranco Santolini. Nel tardo pomeriggio di martedì, l’acqua del mare ha allagato le banchine del portocanale per spingersi fino al sottopasso di via Savonarola e anche via Destra del porto a Rimini. Potrà un giorno limitare i danni l’attuazione del progetto Avamporto, presentato dal Comune di Rimini al Ministero. Dal club nautico, però, ritengono necessario un intervento anche sulla Sinistra del porto, nelle aree dello squero e dei cantieri navali (ilCarlino).

Rimini fuori dal Corridoio Adriatico

In principio era il Corridoio Adriatico, nodo di una rinnovata rete che attraversava Italia ed Europa. Per la sua posizione di hub naturale, Rimini era al centro del progetto. Dai primi anni Duemila è deragliato tutto o quasi. Nonostante la ferrovia Ravenna-Rimini sia tra le peggiori tratte italiane e il traffico regni sovrano, il nuovo corridoio è diventato Baltico, l’unico interporto previsto è Bologna, nodi urbani sono diventati Foggia e Lecce mentre Ortona si evolve in porto marittimo (ilPonte).

Estate a Riccione, alla fine c’è il bando

E’ disponibile sui siti di Comune e Palariccione il bando per trovare il direttore artistico per le iniziative estive di ‘Sotto il sole di Riccione 2024’. La selezione avverrà nella prima settimana di maggio. La vicenda è nota. Prima era stato annunciata la volontà del comune di procedere con un bando pubblico per la gestione degli eventi estivi a piazzale Roma, poi era venuto fuori che forse il bando non ci sarebbe stato e si sarebbe proceduto come sempre affidando il servizio a Radio Deejay, per poi fare, ora, dietrofront. Ma, spiega il Corriere, “molte delle caratteristiche richieste corrispondono infatti al tipico intrattenimento targato DeeJay” (Corriere).

Elezioni europee

Il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, non ha ancora sciolto le riserve circa la sua candidatura, sotto la bandiera del Pd, al parlamento europeo. Lo farà probabilmente dopo la riunione della direzione di domenica. Se Bonaccini approdasse in Europa, al momento i più papabili per predere in suo posto in Regione sembrano la vicepresidente della giunta regionale Irene Priolo, gli assessori regionali Vincenzo Colla, Andrea Corsini ed Elisabetta Gualmini, i sindaci di Ravenna Michele De Pascale e Cesena Enzo Lattuca, per rimanere sul locale. Oppure il senatore Graziano Delrio (Corriere).

Elezioni a San Clemente

“Me lo hanno chiesto i cittadini”. La sindaca uscente Mirna Cecchini spiega le ragioni della sua ricandidatura. Per il futuro del suo paese si aspetta “che continui ad essere quella comunità vivace che è sempre stata. Siamo il Comune più giovane dell’Emilia Romagna, con una popolazione che ha quindi le proprie esigenze” (Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Malatesta: “Riapro il pub in estate” | Burrasca al porto, danni e paura

CorriereRomagna: Orari, servizi, salvataggi. Ecco l’estate extra large | Il granchio blu sugli scaffali

IlPonte: Se al centro c’è la persona | Fuori dal Corridoio

Oggi a Rimini

Alle 17 in cineteca incontro con Andrea Pinotti sulla memoria culturale affidata ai monumenti

Alle 17 e alle 21 al cinema Tiberio il film ‘20 days in Mariupol’ Mstyslav Chernov Loris Lai

Alle 21 al teatro Galli lo spettacolo di danza Stuprosa (Supernova)

Alle 21 in cineteca il film ‘Una questione privata’ di Paolo e Vittorio Taviani

Alle 22,30 in sala Ressi la performance ‘Donkey’ (Supernova)

Alle 21 al salone Snaporaz di Cattolica in scena ‘Il resto della settimana’, tratto dal libro di Maurizio De Giovanni, con Peppe Servillo e Cristiano Califano

Alle 21 nell’auditorium di Morciano ‘Rumba. L’asino e il bue del presepe di San Francesco nel parcheggio del supermercato’ di e con Ascanio Celestini

Alle 21 in biblioteca a Santarcangelo presentazione del volume ‘Medioevo nascosto. Ricerche e studi su Santarcangelo tra XIV e XV secolo’ curato da Alessandro Giovanardi

Alle 21 al cinema Astra di Bellaria il film ‘Le meraviglie’ di Alice Rohrwacher

Fonte: BuongiornoRimini.it