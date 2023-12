Buongiorno Rimini. Oggi in edicola, 18 dicembre 2023

Oggi in edicola, 18 dicembre 2023

Ospitalità e migranti, la situazione a Rimini

Sono 751 i richiedenti asilo ospitati nelle 47 strutture presenti sul territorio provinciale. Attraverso un bando, scaduto il 12 dicembre, la prefettura di Rimini selezionerà partner scelti tra soggetti senza finalità di lucro per potenziare interventi di accoglienza e integrazione (non per l’ospitalità) dei cittadini stranieri in fuga dai paesi di origine, a causa di guerre o conflitti etnici. Le risorse previste dal bando possono raggiungere un massimo di 420mila euro (Corriere).

Finisce il reddito di cittadinanza, inizia quello di inclusione

Da oggi si potranno presentare le domande per accedere al sussidio previsto dal governo in sostituzione del vecchio reddito di cittadinanza. In Italia, su 10 nuclei percettori del reddito di cittadinanza, circa 6 avranno l’assegno di inclusione. Nel riminese, al 30 giugno, erano 4.242 le persone che percepivano reddito o pensione di cittadinanza. Da agosto lo hanno perso in cento per effetto delle nuove decisioni del governo e adesso con l’arrivo del nuovo sussidio a perdere l’aiuto saranno tra le 1.500 e le 1.600 persone sul territorio (ilCarlino).

Lo sciopero del turismo

Venerdì Cgil, Cisl e Uil chiederanno il rinnovo dei contratti di lavoro fermi da tempo. La giornata di stop è proposta a terziario, distribuzione moderna organizzata, distribuzione cooperativa, turismo, alberghi, pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale, agenzie di viaggi e aziende termali. Secondo i dati 2021 pubblicati da Ires nel gennaio 2023, in provincia di Rimini sono occupate nei settori del terziario e dei servizi 100.311 persone. Di queste, circa 95.000 a tempo pieno. “Oltre il 70% dei lavoratori sta dunque lavorando con i contratti collettivi scaduti da anni: un impatto forte per l’economia locale”, spiegano i sindacati (Corriere).

Alessandro La Motta, ‘Abitare il mito’, è uscito il catalogo

L’artista riminese Alessandro La Motta ha esposto nelle scorse settimane per Ieg nello spazio Convivio del Palacongressi di Rimini. Adesso le opere in mostra, una ventina circa, sono diventate un catalogo, ‘Abitare il mito’, a cura dell’artista. Vi proponiamo l’introduzione di Roberta Tosi (bgRimini)

Santarcangelo, bomba disinnescata

L’ordigno da 500 libbre, circa 226,796 chili, era stato trovato nei giorni scorsi durante i lavori di lottizzazione privata in zona Flora a Santarcangelo. Era stato sganciato da un aereo britannico nella seconda guerra mondiale. Dopo aver evacuato l’area interessata, ieri l’esercito ha rimosso la bomba e l’ha trasportata nella cava di Pietracuta, dove l’ha fatta esplodere alle 12,30 circa. A intrattenere gli sfollati, 1.500 santarcangiolesi e 35 leontini, protezione civile e Croce rossa con bevande calde e attività di socializzazione (ilCarlino, Corriere).

Oggi a Rimini

Alle 17 nella sala della Cineteca comunale ricordo di Otello Ciavatti

Alle 18 al teatro Galli cerimonia pubblica per la consegna del Sigismondo d’oro 2023 a Cartoon Club e a Stefano Pivato

Alle 18 al cinema Fulgor presentazione del libro di Alessandro Catrani ‘Gli anni dell’Incanto Eleganza e mondanità nella Rimini della Belle Époque’

Alle 21 al cinema Fulgor il film di Federico Fellini ‘Amarcord’

Alle 21 al cinema Tiberio il film ‘Il male non esiste’ di Ryûsuke Hamaguchi

Alle 21,30 al Nelson’spub concerto di Marta Giulioni con il pianista Nico Tangherlini