BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 18 gennaio 2024

Oggi in edicola, 18 gennaio 2024

Code e rallentamenti con la maxi rotonda

Sotto la supervisione dei funzionari di società Autostrade, la rotatoria all’incrocio tra la statale Adriatica e la superstrada per San Marino ha parzialmente aperto ieri, in vista del Sigep, al via in fiera tra due giorni. Nelle ore di punta si sono formate lunghe code e i tecnici hanno rilevato tutta una serie di criticità su cui lavorare per arrivare più preparati a sabato con l’avvio del salone della pasticceria che ingigantirà i flussi automobilistici (ilCarlino).

Querela per le minacce a Bianchi

Depositata una formale denuncia da parte dell’avvocato di Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli, la donna uccisa il 3 ottobre nel garage del condominio dove abitava in via del Ciclamino a Rimini. Bianchi ha infatti ricevuto nei giorni scorsi una lettera anonima in cui la si ritiene complice del delitto (per il quale al momento non risultano persone indagate) e la si fa oggetto di una serie di minacce (ilCarlino, Corriere).

Il Giorno della Memoria

Non confondere il conflitto in Ucraina e la vicenda israelo palestinese con la shoah, “il male assoluto”. E’ l’appello del sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad. Presentate ieri le iniziative, un carnet di eventi vari per l’educazione alla memoria (adesso dedicato anche al Giorno del ricordo delle vittime delle foibe), che a Rimini si svolge da sessant’anni (BuongiornoRimini, ilCarlino, Corriere).

“Da un anno corre con noi”

L’ingresso del vescovo Nicolò Anselmi in diocesi fu celebrato nel piovoso pomeriggio del 22 gennaio 2023 in cattedrale e (in collegamento) anche in diverse parrocchie del centro storico di Rimini, per garantire a ogni fedele riminese, ma anche a tutti gli gli amici di Anselmi arrivati da Genova, di poter partecipare (ilPonte).

Stangata assicurazioni

Secondo Facile.it Rimini è la provincia con le polizze più care di tutta la Regione. Stando all’ultima rilevazione del portale che compara tra loro assicurazioni, bollette, mutui e altri servizi in base alle offerte presenti sul web, la polizza Rc auto ai riminesi costa, in media, 593 euro mentre a Bologna 557 euro. Il rincaro delle tariffe è del 34,6 per cento rispetto al dicembre del 2022 (ilCarlino).

Il carrello della spesa

Secondo i dati offerti dall’osservatorio della Camera di commercio della Romagna la crescita dei prezzi al consumo nel 2023 è stata del 5,3% sul 2022. Il 2022 aveva registrato un aumento rispetto al 2021 dell’8,1%. Il rallentamento dell’inflazione registrato in Romagna, in linea con la media regionale, è più marcato della media nazionale del +5,7% (Corriere).

Spiagge, il governo ha chiesto una proroga

Ieri la notizia della richiesta di una proroga di quattro mesi indirizzata dal governo italiano alla commissione europea, con lo scopo di recuperare tempo per portare a termine la mappatura delle spiagge. La mossa arriva dopo lo scadere dell’ultimatum con cui la commissione chiedeva al governo di mettersi in pari con la legge vigente (ilCarlino, Corriere).

Miramare, venduto l’ex cinema

Ad acquistare l’edificio per 81mila euro è stata una società immobiliare. All’asta, ieri, non si sono presentati altri, per esempio la cordata formata dall’imprenditore Corrado della Vista e sostenuta dalla Pro Loco. “Non eravamo ancora pronti e speravamo andasse di nuovo deserta”, spiegano. Secondo indiscrezioni, i nuovi proprietari realizzeranno un’attività commerciale (ilCarlino).

Riccione, sconto di pena per la baby gang

La corte d’appello di Bologna ha ribaltato la sentenza di condanna di primo grado nei confronti dei tre ragazzi senegalesi di 19, 24 e 25 anni, arrestati a Riccione per reati di sequestro di persona ai fini di estorsione, rapina e spaccio commessi in agosto, in particolare contro un turista 18enne di Busto Arsizio allo scopo di farsi saldare un debito di droga (ilCarlino, Corriere).

I fischi degli alluvionati

Ieri a Forlì, la presidente della commissione europea Ursola von der Leyen e la presidente del governo italiano Giorgia Meloni hanno incontrato gli amministratori delle comunità colpite dall’alluvione di maggio. Giorgia Meloni ha annunciato lo stanziamento di 1,2 miliardi di risorse dal Pnrr, destinate alla Romagna per la ricostruzione. Ma fuori dal salone, sotto la pioggia, gli alluvionati non hanno rinunciato alla protesta (Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Assicurazioni auto, maxi aumenti | Nuova rotonda, solito caos

CorriereRomagna: La rabbia di Manuela: “Temo per mia figlia” | Gatto preso a fucilate

IlPonte: Scelte che costano | Da un anno corre con noi

Oggi a Rimini

Alle 17 al cinema Tiberio il film ‘Un anno difficile’ di Olivier Nakache

Alle 21 al cinema Astra di Bellaria il film ‘Il Petroliere’ di Paul Thomas Anderson (vos)

Alle 21 in biblioteca a Santarcangelo la serata ‘Il dialetto: una lingua anche scritta?’ con Pier Angelo Fontana, Alessandro Astolfi, Dauro Pazzini e Giorgio Casadei Turroni

Alle 21 al salone Snaporaz di Cattolica lo spettacolo ‘Al caffè del teatro’ nell’ambito del progetto ‘Teatro e salute mentale’