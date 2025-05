Buongiorno Rimini. Oggi in edicola, 18 luglio 2024

Oggi in edicola, 18 luglio 2024

Delitto Paganelli, Manuela: “Se è stato lui, giusto sia punito”

Nuovo interrogatorio per Manulea Bianchi, ieri in questura. “Inconsciamente ne ho avuto paura, ancora non ci posso credere. Ma se è stato lui è giusto che venga punito”, ha risposto agli inquirenti che le chiedevano di Louis Dassilva, da due giorni agli arresti, accusato di essere lui colpevole dell’omicidio di Pierina Paganelli. Successivamente è stato sentito anche Loris Bianchi, il fratello di Manuela. “Per la persona che ho conosciuto io non vedo possibile che abbia fatto ciò di cui lo accusano. Fino al terzo grado di giudizio per me lui è innocente”, ha detto (ilCarlino, Corriere)

Turismo, i ricavi della tassa di soggiorno

Secondo i dati in possesso del comune di Rimini, relativi alle presenze dichiarate dagli hotel e al relativo incasso della tassa di soggiorno, in giugno a Rimini i pernottamenti sono cresciuti di quasi il 2 per cento rispetto al giugno 2023, quando però la situazione era quella delle disdette conseguenti all’alluvione di metà maggio (ilCarlino).

A Riccione arrivano i consulenti della comunicazione

Il comune di Riccione ha deciso di avvalersi di consulenti esterni per la comunicazione e il marketing per la promozione turistica. Il team fa parte di Hospitality Factory srl, società che pare legata a Hospitality marketing di Alberto Gnoli, che alle ultime elezioni in Federalberghi faceva parte come consulente della cordata battuta da quella risultata vincitrice e guidata dall’attuale presidente Claudio Montanari. Le opposizioni annunciano battaglia e il cda di Federalberghi si riunirà questo pomeriggio per analizzare il caso (ilCarlino).

Rinnovabili, la diocesi apre la strada alle Cer

La prima comunità energetica rinnovabile dell’Emilia Romagna l’ha fatta la diocesi di Faenza, la seconda quella di Rimini. Approfittando di un bando regionale, 14 realtà riminesi si sono messe in gioco, tra esse la Chiesa locale, capofila di una squadra composta da 10 soggetti tra parrocchie ed enti e altri 40 in lista d’attesa per entrare nell’associazione. “La Cer svolge un duplice servizio ai partecipanti: far fronte ai notevoli incrementi delle tariffe energetiche e condividere situazioni di disagio sociale. E soprattutto – ultimo ma non ultimo – a contribuire alla riduzione dell’inquinamento del globo, del quale ogni uomo di buona volontà deve farsi carico” (ilPonte).

La moschea al grattacielo non si può fare

Il giorno dopo la notizia di un possibile accordo tra la comunità islamica riminese e il proprietario di un open space al piano rialzato del grattacielo di via Principe Amedeo, arrivano le prime precisazioni. “Nessuno pare aver fatto i conti con un aspetto imprescindibile, da tenere in considerazione quando si pensano certi progetti: le normative urbanistiche”, spiega l’assessora del comune di Rimini Roberta Frisoni. “Il Rue vigente è chiaro: i luoghi per l’esercizio pubblico dei culti, compresa la moschea, vengono classificati nel regolamento come funzione direzionale di tipo C4 (…): possono insediarsi solo in edifici nei quali non siano presenti altre tipologie d’uso” (Corriere, ilCarlino).

Don Oreste 100

Sabato 14 settembre si apriranno le celebrazioni del centenario di don Oreste Benzi. Sarà una giornata di incontri, preghiera e riflessione. “Il desiderio è sì, di celebrare la figura di don Oreste, ma soprattutto di annunciare e testimoniare che può esistere un modo nuovo di vivere, una società più fraterna, che va col passo degli ultimi e in cui nessuno è lasciato indietro. Come don Oreste ci ha mostrato con la sua vita”, spiega il presidnete del comitato organizzatore Stefano Zamagni (ilPonte).

Santarcangelo, 300 in piazza per Lorena

Ieri in piazza Ganganelli il ricordo di Lorena Vazzosi. La donna, con alta probabilità, è stata uccisa dal marito che poi, con il corpo di lei, si sarebbe lanciato con l’auto nel Po, per morire anche lui. “Ci siamo stretti in un abbraccio collettivo intorno alla famiglia e ai figli di Lorena, per dimostrare che la nostra comunità c’è ed è pronta ad accogliere e sostenere tutte le donne vittime di violenza, affinché non si sentano sole, affinché abbiano una via di scampo per reagire alle violenze fisiche, psicologiche ed economiche”, ha detto in apertura deò momento il sindaco Filippo Sacchetti (ilCarlino).

San Marino: “Nessuna divisione”

Da oggi a San Marino, la seduta del consiglio grande e generale che prevede il giuramento dei vecchi e nuovi segretari di Stato. “L’alleanza è solida e compatta e intende perseguire con determinazione il progetto riformista, cui entrambe le forze politiche fanno riferimento”, spiegano a una voce Libera e Psd, nei giorni scorsi invece divisi da alcune dichiarazioni riguardanti l’area ex tiro a volo di Murata (ilCarlino).

