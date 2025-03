Buongiorno Rimini. Oggi in edicola, 18 maggio 2024

Spiagge: indennizzi ai concessionari uscenti

Andrea Gnassi, deputato del Pd, ha presentato un emendamento affinché il progetto di legge della maggioranza dica in modo chiaro che “le opere, amovibili e non, purché regolari, siano oggetto del nuovo bando di gara e indennizzate”. L’indennizzo “dovrà essere a carico del concessionario che subentra”, “determinato prima che venga indetta la gara… attraverso criteri trasparenti fissati da una perizia giurata di stima, redatta da un professionista abilitato, nominato dall’amministrazione comunale”. Se dopo un anno la spiaggia non dovesse essere riassegnata, “dovrà essere lo Stato ad anticipare l’indennizzo” (Corriere).

Apre il sottopasso di via della Fiera

Da oggi si potrà attraversare in sicurezza la statale 16 all’altezza di via della Fiera, grazie al nuovo sottopasso ciclopedonale. Per completare il percorso ciclabile lato mare verso via Alessandrini, già collegato con via della Fiera, invece, bisognerà attendere il termine di alcuni lavori legati al Psbo (Corriere).

Il punto sui parcheggi

“Sono in fase di costruzione, per un valore complessivo di 25 milioni di euro, già finanziati, 1000 nuovi parcheggi”, ha detto in commissione consiliare l’assessora Roberta Frisoni. In particolare, per l’area Triangolone-piazzale Fellini, a Marina centro, “si procederà tramite l’elaborazione di un masterplan d’insieme, che approfondirà anche gli aspetti relativi alla sosta” (Corriere).

Magistratura, il convegno a Rimini

“Credo che la politica e la magistratura debbano trovare dei punti di dialogo e convergenza anziché occasioni di scontro”. Lo ha detto ieri il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura Fabio Pinelli, intervendo nel corso del convegno ‘Il ruolo del Magistrato nella Costituzione alla luce delle riforme’, nella sede del tribunale di Rimini. “Credo che il principio della imparzialità del magistrato debba trovare unità tra la politica e la magistratura stessa. Il pm è il primo giudice del cittadino e la magistratura ha la grande responsabilità di acquisire la fiducia dei cittadini” (ilCarlino).

Riccione, Giro d’Italia rock

Al via, qualche attimo prima della partenza dei ciclisti, fissata alle 13, l’inno nazionale rock eseguito alla chirtarra eltetrica da Giulio Maceroni. Il tutto a viale Ceccarini a Riccione. C’è stato anche un momento per ricordare Marco Pantani. “Un ragazzo solare come la nostra città. Un fenomeno istintivo, spettacolare e tremendamente vincente come il campione che portiamo nel cuore, Marco Pantani, a cui abbiamo dedicato l’installazione principale per accogliere il Giro d’Italia, la Perla Rosa”, ha detto la sindaca Daniela Angelini (ilCarlino, Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Ricercato per omicidio, arrestato | Un giro di rock

CorriereRomagna: Paziente in ipnosi stuprata | La marea rosa di Riccione

IlPonte: 25 anni di episcopato, i due pani e cinque pesci di Francesco | Super malus

Oggi a Rimini

Dalle 9,30 alla casa del teatro di Viserba percorso di formazione ‘L’immagine fotografica e l’immagine del corpo / L’idea letteraria tradotta in danza’

Alle 16, 17,30 e 19 al teatro degli Atti, ‘Dal deserto al mare’ laboratorio stabile per ragazzi 13/15 anni

Alle 16,30 alla Libreria di Alice Michela Zancanella presenta il suo romanzo ‘L’indole della falena’

Alle 17 in cineteca Oreste Delucca presenta il suo libro ‘Mestieri e botteghe riminesi del Quattrocento’

Alle 21 al teatro degli Atti ‘Quinta dimensione’ laboratorio stabile per ragazzi 16/17 anni

Alle 17,30 a piazzetta delle erbe a Cattolica visita guidata ai reperti romani

A Pennabilli la ‘Notte dei musei’

Dalle 10 in biblioteca a Verucchio laboratorio per bambini dai 6 ai 10 anni ‘Disegnamo le favole e poi le raccontiamo con il Teatro Kamishibai’ con Franco Baldoni

Alle 21,15 al teatro Pazzini di Verucchio in scena ‘Unpritented. quello che non ti dicono’

Dalle 10 alle 12,30 e dalle 16 alle 20 al Musas e al Met di Santarcangelo le iniziative in programma per ‘Balconi fioriti’

Alle 11, 16,30 e 17,30 a Santarcangelo visite allala Rocca Malatestiana (Balconi fioriti)

Alle 15 in centro storico a Santarcangelo ‘I luoghi della conservazione’ (Balconi fioriti)

Alle 17 in piazza Ganganelli a Santarcangelo incontro con il fumettista Luca Enoch e con il disegnatore Gianluca Pagliarani

Alle 18,30 in centro storico a Santarcangelo Aperiflower (Balconi fioriti)

Domenica a Rimini

Dalle 9,30 alla casa del teatro di Viserba percorso di formazione ‘L’immagine fotografica e l’immagine del corpo / L’idea letteraria tradotta in danza’

Alle 17 al teatro degli Atti laboratorio stabile per ragazzi 17/19 anni ‘Dissonanze’

Alle 21 al teatro degli Atti laboratorio stabile per ragazzi 17/19 anni ‘I ragazzi del cavalcavia’

Alle 21 al teatro Castoro in scena ‘Comunicazione’ di Barbara Martinini

Alle 18 al Cocoricò di Riccione inaugura la mostra ‘Mudi. Museo discoteca’ con 29 opere di arte contemporanea

Alle 18 a Villa Lodi Fe’ a Riccione concerto della pianista Martina Meola

Dalle 10 alle 12,30 e dalle 16 alle 20 al Musas e al Met di Santarcangelo le iniziative in programma per ‘Balconi fioriti’

Alle 10 allo sferisterio di Santarcangelo partita di pallone a bracciale

Alle 11, 16,30 e 17,30 a Santarcangelo visite alla Rocca Malatestiana (Balconi fioriti)

Alle 19,30 al Supercinema di Santarcangelo concerto dell’Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp