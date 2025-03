Buongiorno Rimini. Oggi in edicola, 19 febbraio 2024

Oggi in edicola, 19 febbraio 2024

Cibo e birra in fiera

Si è inaugurata ieri alla fiera di Rimini ‘Beer&foodattraction’ con la ministra per le disabilità Alessandra Locatelli. “I Campionati della cucina italiana, e in particolare il contest ’Ragazzi Speciali’, sono un momento di partecipazione e condivisione molto importante che va esattamente nella direzione che tutti insieme oggi siamo chiamati a promuovere, partendo dalla consapevolezza che ogni persona ha talenti e competenze da valorizzare e da mettere al servizio delle nostre comunità”, ha commentato (ilCarlino, Corriere).

Ubriaco, minaccia il barista con un cacciavite

Già visibilmente ubriaco, al rifiuto di un drink in un pub del centro di Rimini, il cinquantenne ha tirato fuori dalle tasce un cacciavite con cui ha minacciato il barista. I poliziotti allertati da una segnalazione hanno calmato e disarmato l’uomo per poi arrestarlo (ilCarlino, Corriere).

Maxi truffa dell’iva, condannato venditore di auto

Secondo i giudici, il settantenne riccionese tra il 2017 e il 2018 ha prodotto false fatture di acquisto per l’importazione diretta di auto dalla Germania. Intestatari delle fatture risultavano suoi clienti, in realtà all’oscuro di tutto (ilCarlino).

Porti insabbiati: esca e diporto in difficoltà

Il livello del mare si innalza per effetto dei cambiamenti climatici e però in Romagna i fondali delle imboccature dei porti sono sempre più bassi. In realtà i due fenomeni non sono collegati. I fondali si abbassano a causa di una… legge che rende troppo costosa le operazioni di dragaggio. Infatti, tra “rilievi batimetrici, prelievi di sedimenti, analisi chimiche, fisiche biologiche, colorometriche ed ecotossicologiche, il tecnico che costruisce e firma la pratica… solo preparare l’istanza alla Regione ha un costo medio di 253mila euro”, spiega Roberto Perocchio, presidente di Assomarinas, associazione italiana dei porti turistici (Corriere).

Erosione per un terzo delle coste dell’Emilia Romagna

Il dato deriva dallo studio dell’Ispra, l’istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, sui 644 comuni costieri italiani. Lungo i 97,9 chilometri dal Delta del Po a Cattolica, sono stati misurati 34,7 chilometri di erosione, 37,2 di avanzamento (38,0%) e 26 (26,6%) di stabilità. Il fatto che i tratti di costa in avanzamento sono leggermente superiori a quelli che arretrano non può essere accolto come un fattore positivo, in quanto “spesso dipende dai ripascimenti e non da cause naturali”, spiegano da Ispra (Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Brindisi in fiera: tanti eventi con birra e bevande | Minaccia titolare di un pub armato con un cacciavite

CorriereRomagna: Bruciata l’ambulanza veterinaria dell’alluvione | La burocrazia smantella i capanni

IlPonte: Il sorriso di Cinzia | Intelligenza pericolosa

Oggi a Rimini

Dalle 9,30 in fiera ‘Beer&food attraction’

Alle 17 alla scuola Marvelli incontro sul mondo dei social e dei videogame per genitori e familiari di ragazzi dai 10 ai 14 anni

Alle 18,30 dal ponte di Tiberio partenza della visita guidata ‘Delitti e Passioni’

Alle 21 al Supercinema di Santarcangelo il film ‘Past lives’ di Celine Song in versione originale