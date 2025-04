BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 19 settembre 2024

Oggi in edicola, 19 settembre 2024

Il ciclone Boris picchia la riviera. Oggi è allerta rossa

Ieri, la pioggia incessante e battente almeno fino a ora di pranzo, ha trasformato le strade in fiumi e le piazze in laghi. La città è rimasta divisa in due con i sottopassi allagati (i più riaperti nel corso della giornata), come garage e scantinati. Oltre 40 le chiamate ai vigili del fuoco, con rinforzi in arrivo da Piacenza, Reggio, Parma e Modena. Nemmeno le scuole sono state risparmiate, e a Bellariva l’asilo il Delfino ha dovuto chiudere in anticipo a causa delle infiltrazioni. Scuole chiuse oggi a Rimini e provincia. Stabilimenti balneari sommersi. Dopo le 23 di ieri la protezione civile ha avvisato: il fiume Marecchia ha superato la soglia rossa all’altezza della statale 16. Chiuso il parco XXV Aprile (ilCarlino, Corriere).

Danni alla fiera e al tribunale

Il maltempo non ha risparmiato alcuni edifici pubblici, in particolare la fiera e il tribunale. Per il centro espositivo, saranno necessari, spiega il presidente Maurizio Ermeti, “ulteriori soluzioni” in aggiunta al piano di interventi di manutenzione programmato in primavera. Il tutto per salvaguardare anche le iniziative in corso. In tribunale, invece, quando verso le 10 la pioggia ha iniziato a battere sempre di più, le infiltrazioni dal soffitto hanno inondato l’ala sinistra e le aule dei processi davanti al giudice monocratico. Le attività sono state rallentate, ma non sospese (ilCarlino).

In provincia…

Le città costiere, Riccione e Cattolica in particolare, si sono ritrovate in breve nella stessa situazione di Rimini: allagamenti in particolare dei sottopassi. A San Clemente registrato uno smottamento di fango tra via Tavoleto e via Morciano nella serata di martedì. A Santarcangelo, per precauzione, su indicazione dell’Agenzia regionale, è stato chiuso al traffico pedonale il ponte bailey di San Vito (Corriere, ilCarlino).

Louis Dassilva, un passato da militare

Emergono nuovi particolari dalla memoria di 200 pagine consegnata dagli inquirenti ai giudici del riesame per chiedere (come ottenuto) che Louis Dassilva, unico indagato per l’uccisione di Pierina Paganelli, resti in carcere. Come un passato in abiti militari in Senegal, al servizio della Gendarmeria, dal 2012 al 2013. L’uomo ha raccontato di essere stato rapito e picchiato, successivamente, in Libia. Situazioni che lo avrebbero reso “dall’indole violenta, insensibile al rispetto dell’altrui integrità fisica” (ilCarlino, Corriere).

I bagnini bocciano il decreto

“Speriamo negli emendamenti”, dice Mauro Vanni di Confartigianato imprese demaniali. Oppure, “nelle decisioni dei Comuni che hanno dei margini per tutelare le piccole imprese nei bandi”. I bagnini temono la partecipazione dei grandi gruppi, ma anche gli hotel. “Per noi resta comunque un problema vedercela anche con gli albergatori che intenderanno partecipare” (ilCarlino).

Obbligo di salvataggio

“Stiamo facendo il possibile per trovare una soluzione ragionevole, ci sono i presupposti per trovarla e non ci sarà nessun servizio di salvamento obbligatorio”. Lo sostiene l’assessore regionale Andrea Corsini, in merito all’ordinanza della capitaneria contestata dai bagnini perché li costringe a mantenere il servizio di salvataggio anche oltre il 22 settembre qualora volessero restare aperti con lacune attività anche oltre la stagione balneare (Corriere).

Bellaria, revocata la confisca

Reabita, progetto di inclusione sociale inaugurato a inizio 2024 e realizzato con un investimento di 440.000 pubblici, è di fronte a un stop. L’iniziativa, infatti, avrebbe sede in un edificio per cui recentemente è stata revocata la confisca (ilPonte).

