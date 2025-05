Buongiorno Rimini. Oggi in edicola, 2 gennaio 2024

Capodanno, piazze stracolme

Per ora si conosce il numero dei visitatori degli spazi culturali, 18mila. Il colpo d’occhio a Rimini nella notte di San Silvestro comunque non lasciava dubbi, pienone in tutte le piazze interessate dagli eventi. Sono stati 12mila i biglietti staccati per gli ingressi al teatro Galli, 1.700 alla domus del chirurgo, 1.100 alla biblioteca. Oltre 14mila inoltre le presenze in fiera per i primi tre giorni del festival Galactica. “Un vero Ferragosto invernale, un colpo d’occhio indimenticabile e un programma triplo se consideriamo il festival alla Fiera che ha consacrato Rimini come una delle mete di Capodanno più scelte dagli italiani”, il commento del sindaco Jamil Sadegholvaad. Pienone anche a Riccione e grande festa in tutta la provincia (ilCarlino, Corriere).

Le tradizioni

A Capodanno i più coraggiosi si ritrovano in spiaggia per il primo tuffo in mare dell’anno. A Torre Pedrera si sono dati appuntamento in oltre novanta persone per il tradizionale primo bagno dell’anno, mentre sulla spiaggia di Rimini la tradizione è stata rispettata anche da un gruppo di turisti svedesi. A Riccione i nuotatori di Capodanno si sono dati appuntamento a piazzale Roma (ilCarlino, Corriere).

Botti di capodanno, tre feriti

Verso le 22,30 il quindicenne di Misano faceva con gli amici le prove dei botti in attesa della mezzanotte. Non si sa ancora se per fatalità, imperizia, difetto o imprudenza, uno gli è scoppiato molto vicino al viso. Tanto da creare un ematoma all’occhio, guaribile in 20 giorni. Gli altri due feriti sono un diciannovenne a cui è scoppiato un botto in mano e un bambino di otto anni che giocava con una girandola. Accompagnati al pronto soccorso, sono stati dimessi con pochi giorni di prognosi (ilCarlino, Corriere).

I fiocchi rosa e i fiocchi blu all’ospedale Infermi

Amina è nata il 31 dicembre alle 18.07, l’ultima bimba venuta al mondo a Rimini nel 2023. Di nazionalità marocchina, pesa 3.230 grammi. Edoardo, quasi quattro chili, è invece il primo nato del 2024, a mezzanotte e un minuto per la precisione. Nel corso del 2023 in provincia sono nati 2.425 bambini, meno rispetto ai 2.706 nati nel 2022 (ilCarlino, Corriere).

Capodanno, calcetto per la pace

Coma ha trascorso la notte di San Silvestro il vescovo Nicolò Anselmi? Giocando a calcetto con preti, diaconi e ragazzi accolti nella comunità di Sant’Aquilina della Papa Giovanni per chiedere la pace (ilCarlino).

Capodanno in fumo all’Altromondo

A causa di un cortocircuito che nel pomeriggio di San Silvestro ha danneggiato il locale tecnico dell’impianto di climatizzazione, la festa organizzata nella discoteca di Miramare è stata spostata al Cocoricò (la proprietà è la stessa). “Salteranno diversi appuntamenti, a partire da quello del 5 gennaio. Ma non ci abbattiamo e lavoreremo per riaprire il prima possibile”, spiega il proprietario Enrico Galli (ilCarlino, Corriere).

“Il Giro d’Italia nel 2025”

Il sindaco di Bellaria Filippo Giorgetti presenta la sua candidatura per le elezioni amministrative del 2024. Il 2023, spiega Giorgetti “è stato un anno complicato a causa dell’alluvione e delle difficoltà economiche. È stato però intenso: la nostra comunità ha consolidato dei servizi importanti e nonostante fosse finita la fase di reclutamento dei fondi Pnrr abbiamo seguito tanti altri bandi come quello del porto canale e dello sport”. A tema cau, parco del Gelso e i sogni nel cassetto (ilCarlino).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Incendio in disco, salta il veglione | Musica e sorrisi, benvenuto 2024

CorriereRomagna: Incendiano una villetta, ripresi dalle telecamere | Capodanno, bagno in mare

Oggi a Rimini

Alle 15,30 e alle 17,30 a piazzale Boscovich ‘Happy circus’

Alle 20,30 al teatro Galli ‘Tosca’ di Giacomo Puccini

Alle 21 al cinema Tiberio il film ‘Un anno difficile’ di Olivier Nakache ed Eric Toledano