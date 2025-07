Buongiorno Rimini. Oggi in edicola, 2 luglio 2025

Oggi in edicola, 2 luglio 2025

Viserba: la nuova piscina è quasi finita

Presentata alla stampa la nuova piscina comunale di Viserba, nel parco Don Tonino Bello. “Uno dei posti più belli della città”, ha commentato il sindaco Jamil Sadegholvaad. La struttura ha infatti anche una grande vetrata panoramica su verde, spazi sportivi attrezzati e area giochi inclusiva di 350 metri quadrati. All’interno, le due vasche più piccole per acqua fitness e avviamento al nuoto, in fase di collaudo, e la vasca grande da 25 metri con 10 corsie. L’impianto, quasi terminato, ha richiesto un investimento di circa 12 milioni di euro, di cui 10,5 per la piscina (3,5 dal pnrr) e 1,6 per il parco (ilCarlino, Corriere, BuongiornoRimini).

Aeroporto Fellini, si vola su Barcellona

L’aeroporto Fellini di Rimini inaugura oggi un nuovo volo diretto Vueling da Barcellona, con due collegamenti settimanali (mercoledì e domenica) fino al 22 ottobre. Una rotta “strategica per attrarre turisti spagnoli e facilitare i viaggi dei romagnoli”. Lo scalo di Miramare, ha fatto registrare in giugno 61mila passeggeri, con un aumento del 36,7% rispetto al giugno 2024 (ilCarlino).

Incidente mortale alle Celle

A perdere la vita, nella notte tra il 30 giugno e il 1 luglio, Domenico Fabiano, 48 anni, residente a Rimini ma originario di Cerignola. Ex titolare di un’attività di vendita e riparazione di elettrodomestici in via Coletti, stava percorrendo via XXIII Settembre 1845 a bordo del suo scooter Kymco, dal centro verso la fiera. Passati venti minuti dalla mezzanotte, per cause ancora da accertare e al vaglio della polizia municipale, Fabiano ha perso il controllo del mezzo. L’incidente non ha coinvolto altri veicoli o persone. Nonostante i soccorsi immediati del 118 e la disperata corsa all’ospedale Infermi, il 48enne è deceduto durante la notte a causa delle gravissime ferite riportate (ilCarlino, Corriere).

Delitto Paganelli 1. Il super esperto Denti non convinto dal movente passionale

L’investigatore privato Ezio Denti ha rivelato di un “confronto segreto”, del 23 ottobre 2023 all’hotel Des Bains, tra Manuela Bianchi e Louis Dassilva, che ha in parte ascoltato “senza essere visto”, notando una “mancanza di interesse sentimentale da parte di Louis Dassilva nei confronti di Manuela Bianchi”. Un altro elemento offerto agli inquirenti riguarderebbe l’orario in cui secondo la nipote, Loris Bianchi sarebbe uscito la sera del delitto. La ragazza avrebbe corretto una prima versione fornita in quanto sarebbe risultato difficoltoso leggere l’orologio della cucina, “con sfondo bianco e solo quattro indicatori (3, 6, 9, 12) risultando quindi poco identificabile e facilmente confondibili” (ilCarlino).

Delitto Paganelli 2. Denti dall’inizio nella vicenda

Ezio Denti, noto investigatore privato, è entrato nel caso di Pierina Paganelli su incarico di Louis Dassilva, Valeria Bartolucci, Loris e Manuela Bianchi. Il suo compito iniziale era cercare collegamenti tra l’omicidio di Pierina e l’incidente del figlio Giuliano Saponi. Dopo poche settimane aveva rinunciato al lavoro. Ha presentato il 18 giugno alla procura di Rimini un esposto i cui contenuti sono stati ribaditi lunedì in questura (ilCarlino).

Riccione chiede sicurezza per la sue spiagge

Dalla spiaggia di Riccione il presidente dei bagnini, Diego Casadei, lancia un appello per più controlli notturni. “Meglio un battaglione di carabinieri che uno di maranza”, dice riferendosi ai gruppi di giovani, spesso stranieri di seconda generazione, che affollano la costa soprattutto di notte con episodi di risse e disordini. Le aree critiche si estendono a sud, oltre alle aree già critiche a ridosso del porto, e a nord, e in particolare attorno a piazzale Roma e al Marano. I bagnini hanno già attivato vigilanza privata. Casadei chiede un presidio costante per evitare danni all’immagine turistica e garantire sicurezza (ilCarlino).

Inaugurato il Cau di Morciano

Operativo da ieri a Morciano di Romagna il nuovo Centro di assistenza e urgenza (Cau) all’interno della Casa della comunità Valconca di via Arno. Dotato di un’équipe medico-infermieristica dedicata e di strumenti diagnostici, offre accesso diretto 7 giorni su 7, dalle 8 alle 20. “Un traguardo rilevante nel percorso di rafforzamento dei servizi sanitari sul territorio”, ha commentato il sindaco Giorgio Ciotti (ilCarlino, Corriere).

Torna Rds loves Rimini

Rds loves Rimini torna a piazzale Kennedy dal 4 al 13 luglio. La manifestazione, ormai un appuntamento fisso dell’estate riminese, promette dieci giorni di musica, dirette radiofoniche, dj set e un grande evento live. Fissato per venerdì 11 luglio, ‘Discoradio party’ ospiterà gli Eiffel 65 (ilCarlino, Corriere).

Oggi a Rimini

Alle 17,45 dall’arco d’Augusto partenza della viista guidata teatralizzata ‘Notturno d’arte, focus on… Rimini felliniana’

Alle 18 all’esterno dell’ospedale Infermi il concerto per pianoforte ‘Affacciati alla finestra’ a cura di Ail Rimini

Alle 21 alla Corte degli agostiniani il musical ‘Belle e la bestia: oltre la magia’ a cura di Anca Ardelean Danza & musical

Alle 21 all’area Settebello musica con ‘7Band’

Alle 12,45 al palacongressi di Riccione incontro con Monica Guerritore, Diego Abatantuono, Max Angioni e Volfango De Biasi (Cinè in città)

Alle 21 a piazzale San Martino ‘Abissinia rock’

Alle 21,15 a Villa Lodi Fè a Ricicone musica jazz con Onorino Tiburzi, Samuele Garofoli, Roberto Stefanelli e Massimo Manzi

Alle 21,30 in piazzale Ceccarini a Riccione il film ‘Vicky Cristina Barcelona’ in occasione del novantesimo compleanno di Woody Allen (Cinè in città)

Alle 21 alla spiaggia Oasis di Cattolica Sebastiano Mondadori presenta il romanzo ‘Di cosa siamo capaci’

Alle 21 alla spiaggia Stella Marina di Cattolica sarà presentata la raccolto di poesie di Giorgia Graci ‘Rinascere, tra sentimenti e femminilità’