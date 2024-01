Buongiorno Rimini. Oggi in edicola, 20 gennaio 2024

Oggi in edicola, 20 gennaio 2024

Sigep, oggi al via

La cerimonia di apertura si terrà alle 11,30 in hall sud. Sarà l’occasione per dedicare la cupola della fiera al presidente di Italian exhibition group Lorenzo Cagnoni, recentemente scomparso. Prevista la partecipazione del vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, del presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, del sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad e del presidente di Ieg Maurizio Ermeti, 1.200 gli espositori di questa edizione (ilCarlino, Corriere). Il piano per limitare il caos traffico.

Le nomine del vescovo

A seguito della malattia di Padre Daniele Zanni, cappuccino, la parrocchia di Canonica è affidata alla cura pastorale di don Fabrizio Uraldi, parroco di Poggio Berni e Camerano, mentre quella di Montalbano (di Santarcangelo) viene affidata alla cura pastorale di don Davide Pedrosi, parroco di Castelvecchio. Queste e altre le nomine recentemente disposte dal vescovo di Rimini Nicolò Anselmi (ilPonte, ilCarlino).

Video di donne torturate per costringere la moglie a concedersi

L’uomo, un 47enne marocchino residente a Rimini, è stato condannato a 3 anni e 3 mesi di reclusione. La vittima si è rifatta una vita in Lombardia. Gli stupri che ha subito sono andati avanti dal marzo del 2018 all’ottobre del 2019 quando finalmente lei ha deciso di denunciare. I carabinieri della stazione di Viserba hanno fornito le prove necessarie alla Procura della Repubblica per chiedere il processo (ilCarlino, Corriere).

Vittoria Maioli, l’ultimo saluto in cattedrale

“Se dovessi definire Vittoria con un’unica parola direi “ospitalità” perché ha aperto le porte della sua casa, ma anche del suo cuore pieno di fede a centinaia di persone che avevano bisogno del suo aiuto”. E’ il ricordo di Emilia Guarnieri. Oggi alle 15 i funerali in basilica cattedrale a Rimini (Corriere, ilCarlino).

Futuro turistico per la colonia reggiana

Per alcune ex colonie riccionesi, tra cui la Reggiana, riprende corpo il progetto ‘Futurismo’ della giunta Imola. Prevedeva un resort di lusso da 500 camere. “Per la colonia Adriatica è valutabile la cessione sul mercato mentre per la Reggiana c’è la possibilità di parternariati pubblico-privato, ovvero che il Comune dia l’edificio in concessione per un certo numero di anni, purché il privato si impegni alla sua ristrutturazione, in un’ottica di beneficio del settore turistico, ma anche in chiave ambientale e sportiva”, spiega l’assessore Christian Andruccioli (Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Non puoi vivere all’occidentale | Vigili tecnologici

CorriereRomagna: Minaccia di sgozzarla, poi violenta la moglie | Sicurezza, occhi sulla città

IlPonte: Scelte che costano | Da un anno corre con noi

Oggi a Rimini

20 gennaio, compleanno di Federico Fellini: ingresso gratuito a Fellini Museum, museo Tonini e domus del chirurgo

Dalle 9,30 in fiera il Sigep

Alle 16,30 alla libreria di Alice Liliana Casadei presenta il suo romanzo ‘I fiori di Giulio’

Alle 17 e alle 21 al cinema Tiberio il film ‘Un anno difficile’ di Olivier Nakache

Alle 18,15 al Circolo Montecavallo la presentazione del libro di Luigi Rusconi ‘Coriandoli’

Alle 19 alla Casa Grotta Rossa lo spettacolo ‘Pupa & Orlando’ ispirato dai testi del giornalista Giuseppe Fava

Alle 21 al teatro Galli ‘La libertà. primo episodio’ di e con Paolo Nori

Alle 21 in piazza Tre Martiri ‘Appello all’umano’

Alle 21 al teatro Massari di San Giovanni in Marignano lo spettacolo ‘La Mandragola’

Domenica a Rimini

Dalle 9,30 in fiera il Sigep

Alle 15,30 al cinema Tiberio il balletto ‘Giselle’ del Dutch National Ballet

Alle 16,30 nella chiesa Stella Maris di Riccione concerto del coro lirico Perla Verde con l’orchestra di fiati del Corpo bandistico di Mondaino

Alle 17,30 al palazzo del turismo di Riccione incontro con Serenella Mancini ‘Ad ogni cibo il suo contenitore: esempi di vasellame da tavola nella produzione ceramica islamica’

Alle 17 in viale Bovio a Caltolica flash mob per il lancio dello spettacolo ‘Mamma mia’

Alle 17 al teatro sociale di Novafeltria lo spettacolo di burattini ‘Il cane infernale’

