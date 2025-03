BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 20 marzo 2025

Oggi in edicola, 20 marzo 2025

Nuovo piano urbanistico: “soluzioni per l’emergenza casa”

Presentato ieri al teatro Galli il percorso per la redazione del nuovo piano urbanistico del comune di Rimini. “L’emergenza casa, ma anche la questione ambientale, la mobilità, i servizi pubblici e la necessità di garantire il futuro e, dunque, l’occupazione e il benessere grazie all’infrastruttura turistica pubblica e privata, saranno i pilastri principali su cui sorgerà la “casa” del Pug. Un Piano che sarà assunto, auspicabilmente, per la fine di questo mandato, entro la primavera del 2027”, ha spiegato agli operatori presenti in sala Ressi il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad (ilCarlino, Corriere).



Dieci milioni per il boulevard blu

Il 26 marzo saranno presentati gli interventi di rigenerazione previsti dalla strategia ‘Rimini di verde e di blu, città del mare per l’economia verde e blu’, “possibile grazie a un investimento complessivo di oltre 10 milioni di euro”, di cui l’80% finanziato attraverso le risorse europee. Riguarderà l’area compresa tra il Ponte di Tiberio e il Ponte della Resistenza (Corriere).



Nuovo mercato ittico al Caar

La Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea ha pubblicato un avviso riguardante i lavori per la razionalizzazione logistica del Centro agroalimentare riminese finanziato nell’ambito del Pnrr Next Generation Eu. Committente dei lavori è il Centro agroalimentare, stazione appaltante è la Sua della Provincia di Rimini. L’appalto sarà affidato mediante bando per un importo indicativo di 9 milioni di euro. I lavori riguarderanno la realizzazione di un nuovo edificio, “una nuova casa per gli operatori ittici già attualmente presenti, in una logica di rifunzionalizzazione e razionalizzazione”, spiega la direttrice del Caar Cinzia Furiati (Corriere).



Multe, 9,5 milioni di incassi

Nel corso del 2024 nelle casse del comune di Rimini sono entrati quasi 9,5 milioni dalle multe stradali. Di questi, 882.864 euro per eccesso di velocità, rilevati soprattutto da autovelox fissi, mobili e scout speed. Le infrazioni al codice della strada sono state, in totale, 101.424. Dal 25 aprile torneranno attive le telecamere della ztl del centro storico (ilCarlino).



Confiscati beni per 24 milioni a super latitante

Il 71enne, ritenuto affiliato al clan dei Casalesi, ha abitato a Rimini. Catturato nel 2008, ma poi tornato in libertà, dagli anni Novanta avrebbe svolto la sua attività legata al traffico di droga in Romagna. Nel 2020 il suo nome era comparso nell’indagine della guardia di finanza ‘darknet’. Le fiamme gialle di Rimini gli hanno confiscato quote sociali e beni strumentali di due società romene e un terreno ubicato in Romania, dove si troverebbe attualmente, per un valore stimato complessivo di circa 24 milioni e mezzo, in applicazione della normativa antimafia (ilCarlino, Corriere).



Delitto Paganelli: faccia a faccia tra ex amanti?

Martedì alle 10 Manuela Bianchi verrà interrogata in incidente probatorio davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini. Obiettivo è assumere come prova la sua nuova versione dei fatti, l’essere stata informata da Louis Dassilva della presenza del cadavere di Pierina Paganelli in garage. Dassilva ha sempre dichiarato il contrario, e cioè che sarebbe stata la donna a informare lui la mattina del 4 ottobre. Per capire come siano andati realmente i fatti si ipotizza un confronto faccia a faccia tra i due e anche l’eventualità di tornare a interrogare la figlia di Manuela e il fratello Loris (ilCarlino, Corriere).



Il Cammino del Giubileo

Il Cammino di san Francesco da Rimini a La Verna è fra i nove Cammini scelti dalla Cei come ‘Cammini del Giubileo’. È la prima tappa del Cammino dedicato a San Francesco che prosegue poi verso Assisi e si conclude a Roma. L’attenzione sul tema a Rimini è forte e da anni operano con successo l’Umana Dimora e La Pedivella (ilPonte).



“Andava a dormire con i guantoni”

Il Carlino intervista David e Barbara, i genitori del 24enne Marco Carnesecchi, portiere dell’Atalanta, in serie A. Non perdono una partita e la mamma “urla quando la palla si avvicina alla porta di Marco”, racconta David. “Marco è sempre stato caparbio e sicuro in quello che voleva. È capitato che saltasse compleanni con gli amici per andare agli allenamenti” (ilCarlino).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Sequestrato il tesoro dei Casalesi | “Marco è nato coi guanti”

CorriereRomagna: “Angherie in famiglia” | Una mano per l’Africa

IlPonte: Disarmare le parole | Il Cammino del Giubileo

Oggi a Rimini

Alle 18,30 alla libreria Feltrinelli Maria Costanza Boldrini presenterà il suo libro ‘I giorni dell’abbondanza’

Alle 20,15 al cinema Tiberio in diretta da Londra del balletto ‘Roh. Romeo e Giulietta’

Alle 21 al teatro Galli lo spettacolo ‘DallAmericaLucio’ omaggio a Lucio Dalla di Rimini Classica

Alle 20,30 in biblioteca a Santarcangelo la presentazione della ristampa dell’opera di ‘Piove sul diluvio” di Tonino Guerra’

Alle 21 al Teatro sociale di Novafeltria lo spettacolo ‘Zitti tutti!’ di Raffaello Baldini con Denis Campitelli

Alle 21 al centro della pesa di Riccione il racconto di Gabriella Esposito sulle meraviglie dell’Indonesia, Bali e Lombok

Alle 17 a palazzo Mancini a Cattolica inaugura la mostra fotogiornalistica ‘All’ombra delle fragole’ di Temenushka Todorova e Stefania Prandi

Alle 17,30 al palazzo del turismo di Cattolica la presentazione del libro ‘Le madri lontane’ di Stefania Prandi

Alle 21 alla galleria Santa Croce di Cattolica lo spettacolo ‘Viaggio in Armenia’ con Silvio Castiglioni