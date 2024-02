Buongiorno Rimini. Oggi in edicola, 20 novembre 2023

I morti della strada

Due persone, un ottantenne e un bimbo di tre anni, hanno perso la vita sabato a causa di un incidente stradale. L’uomo è morto poco dopo, il bimbo era ricoverato da una settimana, dopo lo scontro del sabato precedente tra due auto a Igea (ilCarlino, Corriere). “Aveva sempre il sorriso sulle labbra e una maturità incredibile e precoce”, lo ricorda il parroco, don Emanuel (Corriere). Da inizio anno sono sei nel riminese le vittime della strada. Secondo l’Istat l’indice di mortalità, ovvero il numero di decessi ogni 100 incidenti, si è alzato, attestandosi al 6,5 per cento rispetto al 2022, quando erano stati 22 in tutto. La statale Adriatica e la Via Emilia sono considerate tra le strade più pericolose d’Italia per il numero di incidenti (ilCarlino).

Violenza sulle donne, l’evento in viale Ceccarini per dire “no”

L’appuntamento è per le 18 di venerdì 24 novembre al ‘Mammamia’ di Riccione. L’iniziativa ‘Come dire no alla violenza’ sarà trasmessa in diretta da Radio Rai Uno, condotta da Francesca Parisella e Massimo Cecchini, con l’influencer Rachele Santoro, il sottosegretario al ministero degli Interni Emanuele Prisco, Annadomenica Gallucci pubblico ministero alla procura della Repubblica di Rimini. Promotori dell’evento i Comuni di Riccione e Bellaria Igea Marina con i loro sindaci Daniela Angelini e Filippo Giorgetti, assieme ad Agenzia nazionale della gioventù, ente governativo della presidenza del Consiglio dei ministri, e Osservatorio provinciale sulla legalità (Corriere, ilCarlino).

Black friday: “Non è sostenibile”

Già da oggi le vetrine di centri storici e centri commerciali segnalano ribassi di cui si potrà approfittare per l’intera settimana, con offerte tra il 10 e il 70 per cento. Federmoda non approva questa scelta. Se da un lato “può tornare utile per svuotare un po’ i magazzini in cui, complici le temperature ancora ’primaverili’ più che autunnali, molti capi di stagione sono rimasti fermi” e quindi “sanare un po’ dei bilanci che altrimenti ne risentirebbero”, dall’altro queste tradizioni “lasciano margine di guadagno soltanto agli store delle grandi catene”, spiega il presidente regionale di Federmoda Giammaria Zanzini. Da inizio anno, aggiunge, sono “136 i negozi di commercio al dettaglio che hanno chiuso” (ilCarlino).

Qualità della vita, la classifica di Italia Oggi

Per il 2023 la provincia di Rimini balza dal 37esimo al 21esimo posto. Il dato è positivo per tutta la Romagna, con Forlì-Cesena che passa dal 25esimo al 15esimo e Ravenna dal 28esimo al 24esimo. Sul podio Bolzano, Milano e Bologna. I punti di forza delle romagnole sono tempo libero, istruzione e formazione, ambiente. Punti di debolezza reati e sicurezza. Ma non sono eccellenti nemmeno le posizioni relative al sistema salute: Rimini 64esima, Ravenna 67esima, Forlì-Cesena 88esima. Se si parla di tempo libero, invece, Rimini è seconda solo a Siena (Corriere).

Novafeltria: la scuola è inagibile

Da sabato pomeriggio la primaria di Novafeltria è chiusa perché dichiarata inagibile a seguito di una serie di controlli e sopralluoghi. “L’edificio risale agli anni Sessanta, ed è stato concepito dal punto di vista strutturale e antisismico con i requisiti di allora”, spiega il sindaco Stefano Zanchini, che ha firmato l’ordinanza. Da oggi i bimbi, 140, faranno lezione nell’edificio delle scuole medie, ristrutturato negli anni scorsi (ilCarlino).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Corsa al black friday | Strade di sangue

CorriereRomagna: Fuoco all’hub vaccinale | Baby scatenati: Cesena solo in vetta

IlPonte: Chiesa, apri le porte

Oggi a Rimini

Dalle 10 in viale Ortigara (giardino ex Hotel delle Nazioni) il ‘Villaggio degli elfi’

Alle 18 al cinema Fulgor il premio ‘Rimini Mundi 2023’

Alle 21 al cinema Tiberio il documentario ‘Sospesi’ di Martina Dall’Ara

Alle 21 al cinema Fulgor il film ‘Il mistero del falco’ di John Huston

Alle 20,30 al Supercinema di Santacangelo il regista Yuri Ancarani presenta il film ‘Il popolo delle donne’

Alle 20,45 alla casa della cultura di San Giovanni in Marignano la mostra itinerante ‘Una vita contro la mafia’

Fonte: Buongiornorimini.it