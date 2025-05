BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 21 maggio 2025

Il meglio di buongiornoRimini.it

Essere umani nell’epoca dell’intelligenza artificiale

Oggi in edicola, 21 maggio 2025

Gli eventi dell’estate

Presentato il cartellone degli eventi estivi: 250 appuntamenti tra grandi ospiti, musica, cultura, tradizione, da maggio a settembre. Tra gli ospiti più noti: Fedez, Olly, CCCP, Enrico Ruggeri, Midge Ure, Morgan, Milo Manara, Marco Missiroli, Enrico Brizzi, Francesco Costa, Niccolò Fabi, Ginevra, Michela Giraud, Stefano Massini, Stefano Nazzi, Francesca Mannocchi, Daniele Mencarelli, Simona Ventura (ilCarlino, Corriere).

La banda del buco fugge con 10mila euro

Vittima la tabaccheria Miraglia di via Coletti. Il furto è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato, ed è stato scoperto al mattino, all’apertura del negozio. I malviventi sono entrati nello scantinato di una palazzina Acer, portando con sé tutto l’occorrente per crearsi un varco attraverso la parete soprastante ed entrare nella tabaccheria. Sono poi andati via indisturbati con oltre 10mila euro di merce al seguito (ilCarlino, Corriere).

All’1,30 di notte al bancomat: aggredito

L’altra notte in centro a Rimini un 22enne di Cattolica è stato aggredito mentre tentava di fare un prelievo a uno sportello bancomat. È stato colpito in testa con una bottiglia, poi trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Rimini e da qui all’ospedale Bufalini di Cesena, dove è stato sottoposto a un delicato intervento. Non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri sono sulle tracce degli aggressori (ilCarlino, Corriere).

Marina Centro, apre Friendly space

“Non è un ‘semplice’ locale, ma anche una spa e un negozio di abiti vintage”, spiega Yuri Scarpellini, gestore del nuovo locale che a fine maggio aprirà in via Beccadelli accanto al ristorante Novecento. “Si potrà prendere un caffè e gustare prodotti sani e genuini”, ma non solo. “Si potranno acquistare abiti vintage e di marchi emergenti. E ci sarà un atelier di serigrafia, la mia grande passione e il mio lavoro da sempre”. E ancora: “Metteremo a disposizione l’icebath, la pressoterapia, la zona relax per chi fa sport” (ilCarlino).

Caro casa

Secondo Tecnocasa, a Rimini nel secondo semestre del 2024 i prezzi sono cresciuti del 3,6%. Servono 112 giorni per vendere un immobile, contro i 200 di dieci anni fa. Il 18,1% degli acquisti si fa per investimento e per trarre profitto dall’immobile mettendolo sul mercato degli affitti brevi. Sarebbe questo il motivo dell’aumento dei prezzi sia per le vendite sia per le locazioni. “Nel quartiere Celle i prezzi più bassi rispetto alle zone limitrofe hanno attirato la domanda”, spiega Francesco Baldisserri, consulente d’area Tecnocasa (ilCarlino, Corriere).

“Risarcite i professori”

Sette insegnanti di religione del riminese hanno fatto causa al Ministero dell’Istruzione e del Merito e alle scuole dove hanno lavorato per anni da precari con contratti a tempo e supplenze, qualcuno anche per venti anni. Il tribunale del lavoro di Rimini ha accolto i ricorsi, condannando a pagare loro un risarcimento. “Complessivamente il risarcimento che andrà corrisposto ai 7 insegnanti è superiore a 220mila euro, pari a 104 mensilità, più le spese processuali”, spiega il loro legale (ilCarlino).

Misano, omaggio a Mattia Minguzzi

Una sala della biblioteca di Misano sarà dedicata a Mattia Ahmet Minguzzi, il quattordicenne ucciso a Istanbul da due coetanei, figlio dello misanese Andrea. La cerimonia di intitolazione si terrà venerdì e saranno presenti i genitori del ragazzo, attualmente sotto scorta a Istanbul a seguito delle minacce subite.

Oggi a Rimini

Dalle 16 nella piazza della darsena ‘Mare. Movimento e comunità’ seminario e performance

Alle 18 al conservatorio Lettimi concerto di chitarra con Claudio Marcotulli, musiche di Bach, Tarrega, Rodrigo, Duarte

Alle 18,30 a Casa Madica il film ‘Yintah’ di Brenda Michell, Michael Toledano, Jennifer Wickham

Alle 20 al teatro degli Atti ‘Comizi d’amore’ di Kepler-452 da Pasolini

Alle 21,15 in sala Manzoni l’incontro ‘Essere umani nell’epoca dell’intelligenza artificiale. Esplorare nuove relazioni tra uomo e macchina’ con Nello Cristianini