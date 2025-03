BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 21 marzo 2025

Oggi in edicola, 21 marzo 2025

Ubriachi di gas, sentenza definitiva

Il Tribunale di Rimini ha condannato la moderatrice e l’amministratrice del gruppo facebook nato nel 2018 e attivo fino al 2019 per raccogliere e condividere segnalazioni e proteste su bollette giudicate troppo care. La condanna è relativa ai reati di diffamazione aggravata e turbata libertà dell’industria o del commercio e prevede una pena di 3 mesi di reclusione, accompagnata da una provisionale alle parti civili di 75mila euro, al pagamento della quale è subordinata la richiesta della condizionale. (ilCarlino, Corriere)

Vuole incastrarmi

Dassilva durante l’interrogatorio in carcere conferma di essere sceso in garage solo dopo essere stato chiamato da Pierina. In realtà, afferma, quella mattina io la stavo aspettando a casa perchè avevamo una relazione, e commenta: “Lei ha detto quelle cose per incastrarmi e non so perché ha aspettato finora per dirle. Ha voluto incastrarmi, ma non so per quale motivo”. Molto meno precisi i ricordi del sengalese sulla mattina del ritrovamento del corpo di Pierina, con tanti “non ricordo” come risposta. L’incidente probatorio è previsto per martedì prossimo. (ilCarlino, Corriere)

Vino senza alcol

Via libera del governo alla produzione anche in Italia di vino dealcolato, cioè sotto gli 0,5 gradi. Il Corriere intervista Marco Nannetti, ex presidente e ora consulente del gruppo Terre Cevico. “Siamo solo agli inizi di un processo che potrebbe offrire quote di mercato da non sottovalutare. Basti pensare che al momento tra il 15 e il 20% della birra consumata al mondo è analcolica. Certo la cultura del vino è molto diversa da quella della birra, ma questo dà l’idea di come cambiano i mercati.” Mentre all’estero, ad esempio negli Stati Uniti, si tratta di un mercato consolidato, in Italia l’interesse è solo iniziale, certamente influenzato anche dalla recente introduzione delle nuove sanzioni nel codice della strada. (Corriere)

Mancano i medici di base

Tra i medici di base attualmente presenti e le necessità del territorio, calcolate sulla base della popolazione dei vari comuni, sarebbero 91 i medici di medicina generale attualmente mancanti, 59 nel distretto di Rimini e 32 in quello di Riccione. “L’ormai cronica carenza di medici di medicina generale in Emilia Romagna continua a peggiorare”, commenta Pietro Pesaresi, presidente locale del Sindacato Autonomo Medici Italiani. “Snami Emilia Romagna evidenzia l’inerzia di governo e regioni di fronte a un problema che sta minando la qualità dell’assistenza territoriale e il diritto dei cittadini alla salute.” Nel 2025 caleranno anche i posti per la formazione in medicina generale per l’Emilia Romagna. (ilCarlino)

Nuovi Forum di quartiere

Rispetto ai 6 quartieri o alle 8 circoscrizioni di un tempo, saranno dodici i ‘nuovi’ quartieri nei quali sarà divisa la città: 1 Zona nord mare; 2 Zona Nord monte; 3 Centro storico; 4 San Giuliano Celle; 5 Borgo Mazzini; 6 Colonella; 7 Borgo San Giovanni Lagomaggio; 8 Marina Centro; 9 Zona Sud mare; 10 Ghetto Turco; 11 Marecchiese Padulli; 12 Zona Sud monte. Il funzionamento dei forum è spiegato dalla vicesindaca Chiara Bellini: “Sono aperti a tutti i residenti sopra i 16 anni, compresi quelli stranieri con regolare permesso di soggiorno. E potrà partecipare anche chi è residente in altri comuni ma per lavoro o per studio frequenta quotidianamente Rimini. Ma le porte dei forum saranno aperte anche a associazioni, comitati di residenti e naturalmente ai partiti”. Alla prima convocazione si dovranno eleggere, tra i relativi iscritti, il presidente, il vice presidente e il segretario. (ilCarlino, Corriere)

Aria fritta

Questo, in sintesi, il commento di Antonio Barboni, coordinatore provinciale di Forza Italia, sulla presentazione alla città del Piano Urbanistico Generale (PUG). “A distanza di anni, e dopo l’introduzione della legge regionale 24/2017, il Comune si sveglia solo ora per avviare una ricognizione della pianificazione urbanistica vigente. Ma (…) il timing stesso della legge, avrebbe dovuto concludersi ben prima dell’emergenza sanitaria: il Covid-19 è stato usato come una scusa per giustificare l’immobilismo e il rinvio di ogni scelta”. Sotto accusa anche il metodo con cui il PUG dovrà essere realizzato. “La redazione del piano urbanistico sarà incardinata sulla Fondazione Piano Strategico, un luogo che, negli anni, ha visto ridursi progressivamente gli spazi di discussione e di reale partecipazione fino all’azzeramento. (…) Andrebbe chiusa.” (ilCarlino, Corriere)“

Oggi sulle prime pagine

Oggi a Rimini

Alle 9,30 dall’arco d’Augusto partenza della ‘Marcia della legalità ‘

Alle 18 in cineteca Sana Darghmouni presenta ‘Vorrei che questa poesia non finisse mai’ di Mahmud

Alle 21 al cinema Tiberio il film ‘Dreams’ di Dag Johan Haugerud

Alle 16 a Santarcangelo riapertura del museo ‘Tonino Guerra’

Dalle 15,30 in viale Bovio a Cattolica Ciocopapà

Alle 21 al Teatro della regina di Cattolica Alessandro Bergonzoni in ‘Arrivano i dunque’

Alle 21 al teatro Corte di Coriano ‘Il fantasista’ di e con Alessandro Ciacci