Buongiorno Rimini! Oggi in edicola, 21 novembre 2023

Turismo sportivo: oltre un milione di presenze in Emilia Romagna

Al convegno al Grand Hotel è intervenuto anche il ministro Andrea Abodi. Esaminate 81 manifestazioni che hanno generato un milione e 150mila presenze turistiche. Si parla di spettatori, ma anche di atleti, accompagnatori e staff. L’investimento regionale per l’organizzazione è stato pari a 8,3 milioni di euro per un valore economico sui territori generato complessivo di 150 milioni (ilCarlino, Corriere).

I negozi in crisi si mettono in rete

Cè anche chi la sfida con le vendite online la sta combattendo mettendosi anche online. E’ la scelta di 700 attività commerciali riminesi. Da qui un corso di formazione ad hoc promosso da Cescot. “Rimini è la seconda provincia in regione – spiega Tana – per numero di aziende che fanno commercio elettronico. Una fetta di mercato considerevole destinata a crescere”, spiega il docente Mario Tana. “E’ importante oggi integrare le attività”, commenta il presidente di Federmoda Giammaria Zanzini. Chiede al Comune di supportare le attività online fornendo una piattaforma (ilCarlino).

Violenza sulle donne: Rimini alza la media

Secondo i dati presentati dall’Osservatorio di genere della Provincia di Rimini, il tasso di delittuosità delle violenze sessuali per 100mila abitanti è superiore alla media nazional e regionale. Nella provincia di Rimini nel 2021 sono state 54 le violenze sessuali, 37 nel 2020 e 42 nel 2019. Il tasso è quindi pari a 16 su 100mila abitanti. In Emilia Romagna è pari a 14,2, in Italia a 8,9 (ilCarlino, Corriere).

Stipendi: Rimini non eccelle

Secondo la classifica della qualità della vita di Italia Oggi, presentata ieri, Rimini è all’81esimo posto per quanto riguarda l’indice della retribuzione media. Secondo Isabella Pavolucci della Cgil, “l’aspetto della stagionalità del lavoro è la vera questione. Perché determina contratti precari, bassi e livelli di contribuzione pensionistica altrettanto bassi. Che alla fine comportano redditi da stipendio e da pensioni tra i più bassi della Regione”. Proprio per gli stipendi basti, ieri mattina davanti alla prefettura, hanno manifestato gli infermieri (Corriere).

Riccione, stadio pronto a fine anno

Lo scambio tra il consigliere di minoranza Fabrizio Pullè e l’assessore dello sport Simone Imola ha a tema lo stadio Italo Nicoletti di Riccione. Agli occhi del primo, si presenta con “un campo di patate”. “L’obiettivo è avere il manto in sintetico per dicembre”, ribatte prontamente il secondo. Imola ripercorre un po’ di tappe. Nel “luglio del 2022, abbiamo scoperto che la precedente amministrazione Tosi aveva richiesto un finanziamento di 500mila euro per rifare il manto dello stadio già nel 2018… Per evitare di perdere il finanziamento che scadeva il 31 dicembre di quell’anno, abbiamo impegnato ulteriori 900mila euro per coprire il costo complessivo della riqualificazione dello stadio e abbiamo fatto un bando” (ilCarlino, Corriere).

Il piccolo Giulio

Alle 15 di oggi nella chiesa di San Martino a Bordonchio si svolgeranno i funerali de bimbo rimasto ucciso dieci giorni fa in un violento incidente su viale Pinzon. Il comune di Bellaria ha deciso di proclamare il lutto cittadino. Bandiere a mezz’asta negli uffici comunali per aderire al sentimento dell’intera comunità, ancora sgomenta per il fatto. Intanto, la procura ha iscritto nel registro degli indagati il 34enne alla guida dell’altra auto coinvolta nell’incidente. Il reato ipotizzato è omicidio stradale (ilCarlino, Corriere).

Santarcangelo, furto alla Scrigno

I ladri sono entrati nello stabilimento di Sant’Ermete nella notte tra domenica e lunedì. Forzando una delle porte d’ingresso. Hanno individuato le due casseforti presenti e sono riusciti ad aprirne una, da cui hanno preso circa un migliaio di euro. Non riuscendo ad aprire l’altra, l’hanno smurata e se la sono portata (ilCarlino, Corriere).

Morciano, sabato i soci Bpv votanto per Cherry Bank

L’assemblea dei soci della Banca popolare Valconca dovrà votare il progetto di fusione in Cherry Bank. Oggi sul Corriere Romagna l’intervista all’ex presidente Gianfranco Vanzini. Votò no a novembre 2022 al progetto di fusione con Blu Banca. Adesso voterà sì. “Votiamo sì convinti e compatti. Mi auguro che la partecipazione sia ampia. L’Assemblea deve essere un momento di sollievo per tutti e di partenza per una nuova avventura. Che questo voto sia anche un momento di convergenza tra chi l’altra volta ha votato sì e chi ha votato no, nella consapevolezza che tutti eravamo animati dalla stessa convinzione di fare una scelta nell’interesse della Banca” (Corriere).

