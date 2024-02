Buongiorno Rimini. Oggi in edicola, 22 novembre 2023

Capodanno più lungo del mondo: c’è anche Laura Pausini

Il lungo mese di eventi, in realtà 40 giorni, partirà il 25 novembre con l’accensione delle luminarie in tutta la città. Tra i grandi eventi musicali, accanto al già annunciato Biagio Antonacci in piazzale Fellini nella notte di San Silvestro, anche Laura Pausini e il duo Venditti-De Gregori, rispettivamente l’8 e il 9 dicembre e il 15 dicembre allo Stadium. Confermato il grande classico dell’opera il primo dell’anno. Quest’anno sarà Tosca. La novità sta comunque nel ritorno degli eventi al mare, dopo tre anni. Non solo con Antonacci e con il presepe di sabbia (ilCarlino, Corriere).

500 hotel aperti

E’ Patrizia Rinaldis di Federalberghi a spiegare in conferenza stampa che, alla data di ieri, il “riempimento delle camere è superiore del 5 per cento rispetto a un anno fa, siamo intorno al 45 per cento di media a più di un mese dall’evento, con diversi hotel già col tutto esaurito” (ilCarlino, Corriere).

Il budget

Il programma del Capodanno più lungo del mondo costerà al comune di Rimini 550mila euro, “utilizzando in gran parte i 600mila euro venuti dal surplus di incassi dell’imposta di soggiorno”, spiega il sindaco Jamil Sadegholvaad. Alla cifra, che non comprende il costo delle luminarie, vanno aggiunti i 150mila euro arrivati da sponsorizzazioni private: Ieg, Hera, Caar, Confindustria Romagna, Galvanina e Le Befane (ilCarlino, Corriere).

Lavoro dopo le superiori

Pubblicata da Eduscopio l’annuale classifica a cura della Fondazione Agnelli relativa al tasso di inserimento lavorativo degli ex studenti delle scuole superiori. Tra gli istituti tecnicieconomici al primo posto c’è il Valturio, tra i tecnologici il Gobetti-De Gasperi, tra i professionali il Malatesta, per l’artigianato il Leon Battista Alberti. Se si passa a guadare i licei, l’Einstein è il primo tra gli scientifici, il Cesare-Valgimigli primo per l’indirizzo classico, tra i linguistici resta in testa il Tonino Guerra (ilCarlino).

Allenatore abusa dell’allieva tredicenne

Il 43enne, allenatore di calcio, si era reso disponibile ad aiutare la ragazzina con problemi adolescenziali, per cui necessitava di cure specialistiche, ospitandola nella sua casa riminese. La famiglia gliel’aveva affidata. Ma a seguito di confidenze fatte dalla giovane calciatrice alla psicoterapeuta è partita la denuncia da parte della madre. La tredicenne ha raccontato al medico di essere in una relazione sentimentale con l’uomo e di avere anche avuto un rapporto sessuale con lui, lo scorso maggio. L’allenatore ha avuto il divieto di avvicinamento a meno di 500 metri dalla minorenne (ilCarlino, Corriere).

Concessioni balneari, mappature sbagliate?

“Il ministro per gli affari europei Raffaele Fitto ha ribadito la correttezza con cui sono state effettuate le mappature e riconfermato che il governo, a brevissimo, si pronuncerà sulla vicenda e andrà a Bruxelles a spiegare le ragioni del nostro Paese. E a smentire, quindi, le contestazioni sollevate dalla Commissione Ue secondo cui il metodo usato per arrivare al 33% di risorsa non sarebbe corretto”. Lo ribadisce dalle pagine del Corriere Mauro Vanni, presidente di Confartigianato imprese demaniali. “Toglierci le spiagge equivarrebbe a un vero e proprio esproprio proletario tipico dei regimi comunisti”, sottolinea (Corriere).

“Adesso sei un angelo”

Anche il vescovo di Rimini, Nicolò Anselmi, a concelebrare ieri il funerale del piccolo Giulio, morto a seguito di un tragico incidente stradale sul lungomare di Igea Marina. “Giulio era un bambino meraviglioso. Ora è un angelo, ha dispiegato le ali. Ci farai sentire da lassù la tua mano”, le parole di una sua maestra (ilCarlino, Corriere).

Morciano, presentato il piano per i lavori pubblici

“Tra le opere maggiormente significative, vi è il miglioramento e la riqualificazione energetica della scuola dell’infanzia Mariotti”, spiega il sindaco Giorgio Ciotti. Il piano prevede anche la realizzazione della nuova palestra per il polo scolastico, la messa in sicurezza di carreggiate e aree pertinenziali, l’ampliamento della scuola Broccoli, la rigenerazione del centro sportivo di Villa e della palestra del Centro Studi, la manutenzione straordinaria della rsa (Corriere).

