Buongiorno Rimini. Oggi in edicola, 23 luglio 2025

Oggi in edicola, 23 luglio 2025

Balneari, indennizzi bocciati

La Commissione europea ha respinto il decreto indennizzi. Il documento, molto atteso dai balneari, in vista delle aste pubbliche delle spiagge, andava a integrare il decreto Fitto con compensazioni per il valore aziendale o di mercato dell’impresa balneare, in favore dei concessionari uscenti (Mondobalneare, ilCarlino, Corriere). “Messa così, come ci dice l’Europa, il rinnovo delle concessioni sarà un esproprio di un bene privato”, commenta il presidente di Confartigianato imprese demaniali, Mauro Vanni (ilCarlino).

“Potenzieremo i controlli”

Olimpia Abbate, questore di Rimini, risponde alle richieste di Federpreziosi a seguito degli ultimi episodi in centro a Rimini. Abbate riconosce la “richiesta di maggiore presidio comprensibile”, ma invita a “evitare facili allarmismi” e ricorda l’intervento rapido dopo la spaccata alla gioielleria di via Mentana. Sottolinea, inoltre, la presenza costante delle forze dell’ordine, in sinergia per un presidio mirato, specie in zone sensibili come la stazione, dove sono stati “intensificati i controlli e compiuti arresti” (ilCarlino).

Rotonda ‘Falcone-Borsellino’

Inaugurata la rotonda dedicata a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, tra via Flaminia Conca, via della Repubblica e viale Carlo Alberto Dalla Chiesa. La rotonda celebra l’impegno contro la criminalità organizzata, trasformando lo spazio urbano in un luogo di memoria e responsabilità per ricordare quotidianamente l’importanza di legalità e giustizia (ilCarlino, Corriere).

Fuori dagli hub urbani: Rimini sud protesta

Qualche giorno fa la Regione ha approvato tre hub urbani a Rimini a cui destinare fondi per la riqualificazione: Rimini centro, Marina Centro e Regina Elena. Rimaste fuori, le frazioni di Rimini sud protestano. “Miramare è stata fatta fuori? Proprio la zona più bisognosa di essere riqualificata. Assurdo”, attacca Beppe Indino della pro loco di Miramare. “La cosa che fa più male è quella di essere venuti a conoscenza del progetto a cose ormai fatte”, commenta Gianluca Metalli del comitato turistico di Marebello. “L’auspicio è che l’amministrazione rediga un nuovo hub per l’area sud non appena verrà pubblicato un nuovo bando. O, in alterativa, che riservi dei fondi ad hoc per la riqualificazione della nostra zona”, ipotizza Gilberto Montebelli del comitato turistico di Rivazzurra (Corriere).

Viserba, interrogazione per la stazione

Giovedì in consiglio comunale si parlerà della stazione di Viserba grazie a un’interrogazione del consigliere Stefano Brunori del Gruppo Lisi per Rimini. Si chiederanno chiarimenti sui lavori che interesseranno la parte esterna, sulla realizzazione del camminamento protetto a fianco del nuovo sottopasso e i tempi di entrata in funzione del parcheggio (Corriere).

Strade pericolose

Nelle ultime 48 ore, diverse strade del riminese sono state teatro di incidenti. Il più grave si è verificato ieri mattina sulla superstrada di San Marino, all’altezza di Cerasolo, Coriano. Due motociclisti, di 73 e 66 anni, si sono scontrati al semaforo. Uno è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Bufalini di Cesena, elitrasportato e intubato. La dinamica è ancora in fase di accertamento. Altri incidenti si sono registrati a Rimini in via Raganella, con ingenti danni alle auto ma senza feriti gravi, e a Riccione, dove un ciclista investito non è in pericolo di vita (ilCarlino, Corriere).

Fondi per la pesca

La Regione Emilia Romagna ha stanziato un milione di euro a sostegno del settore della pesca, particolarmente colpito lo scorso anno a causa della mucillagine e del caro gasolio. I fondi si aggiungono agli oltre 3 milioni già destinati al contrasto del granchio blu. “Le imprese ittiche hanno bisogno di un sostegno concreto”, ha commentato l’assessore all’agricoltura e alla pesca Alessio Mammi. “Una boccata di ossigeno per i nostri pescatori”, commenta Legacoop (ilCarlino, Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Indennizzi: i bagnini restano a secco | Cavallette di mare

CorriereRomagna: Avanti con il falco per eliminare i piccioni | Schianto tra moto, grave 73enne

Oggi a Rimini

Alle 18,30 al bagno 27 ‘Terf, trans, femm… Parità, differenza, intersezionalità: diritti negati e conquiste ottenute’ (Pride week)

Alle 21 al cinema Tiberio ‘Roger Waters. This is not a drill. Live From Prague’

Alle 21 all’area Settebello musica live con La Licorice

Alle 21,15 nel cortile della biblioteca Gambalunga serata speciale dedicata a ‘Viaggio in Italia’ di Luigi Ghirri

Alle 21,15 sul terrazzo dell’ala moderna del museo Tonini ‘silent book party’ condotto da Silvia Bottani e Lorenza Ghinelli

Alle 21,15 a villa Lodi Fe’ a Riccione ‘In viaggio con la musica dalla Spagna ai Caraibi’ con Gianni Fabbri e Secondo Casadei

Alle 21 al parco del sole di Misano musica da ballo con l’Orchestra ‘Luca Bergamini’

Alle 20 in piazza del mercato a Cattolica ‘Mercatino estivo’

Alle 21 in piazza Don Minzoni a Bellaria incontro con la sociologa Sara Nanetti

Alle 21,30 al parco casa Panzini di Bellaria Lazzanni in Concerto

Dalle 19 a Torriana per la ‘Collina dei piaceri’ omaggio a Rino Gaetano con Kaimani Distratti e musica swing con Black Coffee

Alle 21 alla rocca di Verucchio concerto del fisarmonicista Sergio Scappini (Verucchio music fest)