BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 24 aprile 2025

Oggi in edicola, 24 aprile 2025

Papa Francesco, registro in prefettura

Chi, pur desideroso, non potrà recarsi a Roma per un omaggio alla salma di papa Francesco o per i funerali, potrà recarsi nella sede della prefettura di residenza e affidare il proprio ricordo al registro predisposto per l’occasione. Il registro di condoglianze sarà a disposizione fino a sabato, giorno della celebrazione delle esequie (Corriere).



Minacce ai genitori di Mattia

La vicenda tragica della morte di Mattia Ahmet Minguzzi, figlio del misanese Andrea, chef a Istanbul per l’ambasciata francese, e della violoncellista Yasemin Akincilar, continua a tingersi di scuro. Il padre di Mattia e l’avvocato della famiglia hanno iniziato a ricevere minacce di morte e la tomba del ragazzo qualche settimana fa è stata anche profanata. “Se continui a postare sui social media oggi o domani ti ritroverai con un coltello in pancia o nel petto… e, fai liberare Berkay Budak (uno dei due assassini di Mattia ndr) e chiudiamola qui”, hanno scritto al legale. Sarebbero già otto le persone in carcere per questo (ilCarlino).



Denunciati per molestie i genitori naturali

I genitori adottivi di un ragazzo autistico appena maggiorenne sospettano che all’età di 3 anni possa avere subito molestie nell’ambito della sua famiglia naturale. “Il loro padre è stato condannato in via definitiva per pedofilia, ma anche dopo la sentenza avrebbe continuato, di nascosto, a frequentare la moglie, che in quel periodo era ospite di una comunità”, spiegano i legali a cui la famiglia affidataria si è rivolta per chiedere alla procura di fare chiarezza sulla vicenda (ilCarlino, Corriere).



A Rimini la vacanza antistress con la mazza in mano

In viale Pomezia a Miramare c’è un albergo che propone pacchetti turistici insoliti. Da metà giugno a metà settembre, le quattordici camere dello Stupido Hotel si trasformeranno in ‘no stress room’: si potrà rompere tutto a scopo terapeutico. Situazioni simili sono già diffuse a Milano: al cliente vengono consegnate con le chiavi mazza da baseball o barra di ferro, coi quali sfogare tutto il nervosismo della giornata lavorativa. “Non andranno in pezzi gli arredi reali della camera”, precisa il gestore Fabio Siva. Si tratta di “oggetti che installerò io ogni giorno, vecchi televisori, stampanti, bottiglie, bicchieri, soprammobili” (ilCarlino).



Giornata del libro, il bilancio della Gambalunga

Da inizio anno gli accessi totali alla biblioteca Gambalunga sono stati 50.325. In particolare, nella fascia 80-99 e tra i giovanissimi, come le sorelline Matilde, sette anni, e Martina, quattro, che nei primi mesi del 2025 hanno già preso in prestito 40 libri. Il gruppo che comprende gli anziani inoltre, in meno di quattro mesi, ha totalizzato 590 accessi con i suoi 78 iscritti (ilCarlino, Corriere, BuongiornoRimini).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Terrore sulla famiglia Minguzzi | La tua vacanza va a pezzi

CorriereRomagna: Il lascito di Francesco | Lo spettro degli abusi sul figlio

Oggi a Rimini

Alle 17 in cineteca presentazione del portale ‘A passo di Liberazione 1945-2025’ con Alessandro Agnoletti (Festa della Liberazione)

Alle 19 ai Giardini pensili (via Sant’Aquilina 23) concerto di Giacomo Vanelli e Roberto Paci Dalò (Giornata del ricordo del Genocidio armeno)

Alle 21 al teatro degli Atti in scena lo spettacolo ‘Aspettando Dr. F.’ ispirato a Frankenstein di Mary Shelley (Filoperfilosegnopersegno)

Alle 21 al liceo Einstein la conferenza spettacolo ‘Bella ciao e le compagne. Voce di una identità comune’ (Festa della Liberazione)

Alle 17 al centro polivalente di Cattolica il procuratore Marco De Paolis presenta il libro ‘Caccia ai nazisti. Marzabotto, Sant’Anna e le stragi naziste in Italia: la storia del procuratore che ha portato i colpevoli alla sbarra’ (Festa della Liberazione)

Alle 17 in biblioteca a Santarcangelo presentazione del volume ‘Azioni belliche sulla fascia costiera Adriatica da Cattolica a Rimini durante la guerra 1939-1945’ di Rodolfo Francesconi (Festa della Liberazione)

Alle 21 nella chiesa Mater admirabilis di Riccione concerto jazz di Amaro Freitas