Buongiorno Rimini. Oggi in edicola, 24 febbraio 2024 

Un giudice cancella il debito

Lui lavora in un supermercato, la moglie in un ambulatorio privato. Hanno un figlio. Con un po’ di attenzione arrivano bene a fine, ma a causa di alcuni imprevisti si indebitano. Un inferno. Gli pignorano lo lo stipendio. Allora pensa di rivolgersi al tribunale per ristrutturare i debiti. Nei giorni scorsi un giudice ha addirittura cancellato i debiti rimanenti perché non causati “da malafede o dolo” o “da una cattiva gestione dei conti di famiglia” (ilCarlino).

Per un giorno tutti in carrozzina

L’idea è stata di alcune insegnati della scuola media Agostino di Duccio di Miramare, a Rimini. Nella classe della terza E c’è uno studente disabile e queste insegnanti hanno proposto a studenti e colleghi di mettersi nei suoi panni per un giorno. Insieme hanno svolto tutte le attività vincolati dall’uso della carrozzina (BuongiornoRimini, ilCarlino, Corriere).

Fiaccole per la pace

Dal ponte di Tiberio a piazza Cavour per chiedere il cessate il fuoco, per ribadire no alla guerra e alle oppressioni. L’iniziativa della ‘Rete pace Rimini’, ieri a Rimini, prende le mosse dalle parole di una bambina siriana: “Immaginate di svegliarvi col suono delle bombe e convivere per sempre col senso di colpa perché molte persone non ci sono più” (Corriere).

Santa Giustina, dopo l’estate i lavori per la nuova circonvallazione

Anas ha firmato il contratto con la società Cbr per avviare la progettazione esecutiva. La strada lunga due chilometri sarà realizzata a monte della via Emilia per 22 milioni di euro, con l’obiettivo di allontanare il traffico pesante e di scorrimento, smog e pericoli dal centro abitato (Corriere).

Multa al leone da tastiera

Nel 2020 con un profilo falso, aveva offeso su Facebook una coppia di vigilesse riminesi. Non si era limitato a criticare l’operato della polizia locale di Rimini. Aveva prodotto anche un attacco a sfondo sessuale. Per questo il comandante della polizia locale riminese, Andrea Rossi, aveva sporto querela conto ignoti. Le indagini della procura hanno individuato l’identità reale del responsabile, condannato a pagare una multa di mille euro (ilCarlino, Corriere).

