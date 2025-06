Buongiorno Rimini. Oggi in edicola, 24 giugno 2025

Oggi in edicola, 24 giugno 2025

“Il decreto indennizzi riconosce ai bagnini uscenti il valore d’impresa”

Lo dicono i rappresentanti sindacali dei balneari. “Il ministero delle Infrastrutture ha redatto una bozza soddisfacente che, speriamo, possa diventare legge quanto prima”, spiegano. La bozza condivisa “introduce, per la prima volta, un riferimento concreto al valore d’impresa, attraverso perizie tecniche certificate e metodologie riconosciute”, rende noto Maurizio Rustignoli, presidente nazionale della Confesercenti balneari (Corriere).

Un po’ di Hollywood a Rimini

Red carpet da star al teatro Galli di Rimini per Kevin Spacey, ospite dell’Italian global series festival. L’attore premio Oscar ha stregato il pubblico tra selfie e applausi. “Fellini mi ha ispirato, è uno dei più grandi di Hollywood”. In tanti con dvd di House of Cards e American Beauty per un autografo. Spacey ha ricevuto il Maximo Excellence Award. “Ha stabilito un nuovo standard nella serialità”, ha detto il direttore Marco Spagnoli. Premi anche a Ricci, Lo Cascio e Can Yaman. Festival in corso tra masterclass e anteprime (ilCarlino).

Scomparso Arnaldo Pomodoro

Morto alla vigilia dei 99 anni, lo scultore era nato a Morciano di Romagna il 23 giugno 1926. Celebri le sue sfere, come quelle davanti alla Farnesina a Roma e all’Onu a New York. Le sue opere terranno viva la memoria in tutti i continenti, da Hiroshima a New York, passando per Honolulu, Stoccolma, Gedda. Ritenuto artista fondamentale del XX e XXI secolo, si può ammirare in musei, piazze, parchi. Anche a Rimini, con la Prua, monumento funebre in ricordo di Federico Fellini che gli commissionò il Comune nel 1995 (ilCarlino, Corriere).

Delitto Paganelli, udienza preliminare

Si è svolta ieri mattina l’udienza preliminare del processo a carico di Louis Dassilva, indagato per l’omicidio di Pierina Paganelli, per la prima volta assente dall’aula. Una sessione tecnica, dalle 9.30 alle 13, che ha visto il giudice, in particolare, ammettere tredici parti civili su quindici richieste. Escluso Gianfranco Saponi, che in quanto coniuge divorziato non ha diritto, ed esclusa anche un’associazione contro la violenza sulle donne, ritenuta non coerente con le caratteristiche del caso in esame (ilCarlino, Corriere).

Riccione, incidente sulle strisce

Investita da uno scooter mentre attraversava la statale sulle strisce vicino all’incrocio con via Fratelli Cervi, la 18enne è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Bufalini di Cesena, dove è stata trasportata con codice d’urgenza con l’elisoccorso. L’incidente alle 14.20 di ieri. Ferita con qualche escoriazione l’amica della 18enne che stava attraversando la strada, feriti con codice di media gravità il conducente dello scooter e la moglie che stava trasportando (ilCarlino, Corriere).

Villa Verucchio, encomio a Masini

Il comandante generale dell’Arma dei carabinieri, generale Salvatore Luongo, ha deciso di conferire un encomio solenne al luogotenente Luciano Masini. Un riconoscimento che arriva a “coronamento di una vicenda che ha avuto inizio nella notte di Capodanno a Villa Verucchio, quando il Maresciallo Masini, nel corso di un intervento ad altissimo rischio, si trovò costretto ad aprire il fuoco contro un giovane di 23 anni armato di coltello, in evidente stato di alterazione psicofisica, che aveva già aggredito diversi cittadini” (ilCarlino, Corriere).

Beach like a deejay a piazzale Boscovich

Da venerdì a domenica approda a Rimini la carovana estiva di Radio Deejay. Dalle 21 al via i concerti: venerdì musica a cura dei dj di Radio m2o Dj Shorty, Fargetta, Merk & Kremont; sabato arriveranno Francesca Michielin, The Kolors, Venerus e Merk & Kremont; domenica, il concerto di chiusura con Luca De Gennaro di Radio Capital, Maria Antonietta, Colombre e Tiromancino. Ma già dalle 16 di venerdì e dalle 7 di sabato e domenica, in programma appuntamenti a cura degli speaker di Radio Deejay: Gianluca Gazzoli, Giorgio e Furio del Trio Medusa, Umberto e Damiano, Matteo Curti, Alessandra Patitucci, Danilo da Fiumicino (ilCarlino, Corriere).

Torna la Rimini shopping night

Ogni mercoledì dal 25 giugno al 27 agosto musei e negozi aperti fino a mezzanotte e non solo: il centro storico si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico offrendo eventi musicali, show cooking, spettacoli itineranti, mercatini, attività ludiche. Nel 2024 sono state coinvolte 200 attività con oltre 90.000 partecipanti stimati (ilCarlino, Corriere).

Oggi a Rimini

Alle 16,30 al bagno 53 il laboratorio per bambini ‘Le mille forme della conchiglia’ (Gea: L’Estate del rispetto)

Dalle 20 in piazzale Kennedy la Liscio street parade

Alle 21 alla Corte degli agostiniani per Italian global series festival incontro con Valeria Golino, alle 22 la proiezione di ‘Miss Austen’

Alle 21 al cinema Tiberio il film di Maurizio Nichetti ‘Amichemai’

Alle 16 al palazzo dei congressi di Riccione Italian global series festival con Marco Bellocchio e Alberto Barbera, alle 17 presentazione delle produzioni Cuori e Sandokan

Alle 21 in piazza della Repubblica a Misano spettacolo delle ‘Sirene danzanti’