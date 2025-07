Buongiorno Rimini. Oggi in edicola, 24 luglio 2025

Oggi in edicola, 24 luglio 2025

Fiere, alleanza tra Rimini e Milano

Fiera Milano e Italian Exhibition Group hanno acquisito da Andrea Martini il 70% (ognuna il 35%) di Emac srl, società specializzata nell’organizzazione di eventi fieristici per l’automotive d’epoca. La quindicesima edizione del salone è in programma a fine novembre a Milano. “Unendo le forze, Fiera Milano e Ieg avranno la possibilità di promuovere, soprattutto all’estero, l’Italia come destinazione congressuale d’eccellenza”, spiegano i diretti interessati. Nei gruppi Fiera Milano e Ieg figurano anche poli come Allianz MiCo, Palacongressi di Rimini, Vicenza Convention Centre, Palazzo dei Congressi di Fiuggi e il MoMeC di Roma (ilCarlino, Corriere, BuongiornoRimini).

Bellariva, residence a fuoco

Poco dopo le 14 di ieri il 118 ha dato l’allarme ai vigili del fuoco. Accorsi in forze in viale Fano 8, hanno trovato un palazzo invaso da fumo e fiamme, ma né feriti né ustionati: gli occupanti, lavoratori stranieri per lo più provenienti dal Sud-Est asiatico, erano già fuggiti. Sono servite quattro ore per domare le fiamme, partite dall’appartamento al piano terra, dichiarato inagibile come quello sovrastante. La devastazione ha impedito ai vigili del fuoco di capire subito le cause dell’incendio, per cui sono stati disposti ulteriori accertamenti (ilCarlino, Corriere).

Un Caddy per Luca

Luca, 18 anni, dalla nascita convive con gravi problemi motori. Per garantirgli più autonomia, i medici hanno prescritto una nuova carrozzina elettrica. Ma c’è un ostacolo imprevisto: in auto non ci sta. L’Asl non può intervenire e la famiglia non ha i mezzi per acquistare un veicolo adatto. Verucchio risponde. Rimini si mobilita. E nasce una straordinaria catena di solidarietà (ilPonte).

Festa abusiva, stangata al chiringuito

Multati per 3mila euro i gestori del chiosco Wave al Nettuno. Tutto è iniziato il 13 giugno, quando i poliziotti si sono presentati al chiosco in spiaggia, dove era in corso una festa. Un controllo a seguito di una rissa tra ragazzini, che qualche giorno prima aveva richiamato le divise sul posto. Tra le irregolarità accertate, anche la mancanza della licenza per la festa (ilCarlino, Corriere).

Sfreccia sulla Statale, multato col telelaser

Beccato a sfrecciare a 148 km/h in un tratto della Statale 16 dove il limite è 70, a Viserba. Sebbene l’auto non sia stata fermata sul posto a causa dell’eccessiva velocità, il telelaser della polizia municipale ha letto la targa. Il conducente riceverà una multa di 845 euro, la sospensione della patente (da 6 mesi a un anno) e una decurtazione di 10 punti. “La velocità troppo elevata è tra le cause principali degli incidenti. Per questo continueremo a fare controlli costanti e mirati”, assicura l’assessore alla sicurezza Juri Magrini (ilCarlino).

Gara mortale a Longiano, riminese indagato

Un 26enne riminese è indagato per omicidio stradale dopo la morte di Manuel Budini, 16enne di Cesenatico, in un incidente sabato scorso a Ponte Ospedaletto, Longiano. Manuel, in scooter, si è scontrato con una Bmw guidata dal 26enne. I veicoli sono sotto sequestro e la salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria. Alcuni testimoni raccontano che proprio sabato sera, nell’area dell’incidente, si svolgevano sfide con gli scooter. Sono quindi in corso indagini per chiarire la dinamica dell’incidente (ilCarlino).

Oggi a Rimini

Alle 18,30 in piazza Malatesta la ‘Cerimonia dei traguardi’ per i diplomati dell’anno scolastico 2024/2025

Alle 18,30 al bagno 27 l’incontro ‘Salute riproduttiva e nuove famiglie, oltre l’orizzonte normativo’

Alle 21 a piazzale Fellini ‘Cccp. Fedeli alla Linea’ in concerto

Alle 21 all’area Settebello concerto del sassofonista Simone La Maida

Alle 21,30 al Parco degli artisti ‘La fisica che ci piace’ con Vincenzo Schettini

Alle 21,30 all’Istituto di scienze religiose Marvelli il film C’era una volta in Bhutan

Alle 21 ai giardini Alba di Riccione Miscellanea Beat live

Alle 21 alla spiaggia Oasis a Cattolica Cristiano Cavina presenta il suo libro Tropico del fango’ (Onde di carta)

Alle 21,30 alla colonia Roma a Bellaria ‘Semplicemente Frida’ con Frida Bollani Magoni

Dalle 19 a Torriana per la Collina dei piaceri omaggio a Guccini con Gli Avvelenati e musica soul/r& b con Groovaffair

Alle 21,15 alla Cavea del sicomoro di Verucchio lo spettacolo ‘Villa? No. Solo Verucchio’