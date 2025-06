Buongiorno Rimini. Oggi in edicola, 25 giugno 2025

Oggi in edicola, 25 giugno 2025

Istat e turismo: Rimini torna sopra Cavallino Treporti

Con 6.938.992 pernottamenti (Istat), nel 2024 Rimini ha scavalcato la veneta Cavallino Treporti, che nel 2023, con 6.818.604 presenze contro le 6.749.253 di Rimini, si era piazzata al quinto posto in Italia e al primo posto tra le località turistiche costiere. “Un anno fa, di questi tempi, qualche amministratore veneto aveva sbandierato i numeri dello “storico” sorpasso di Cavallino su Rimini. Si era preferito, per ovvie ragioni di propaganda, leggere in maniera banale le cifre piuttosto che considerare il fatto che le due località non fossero per nulla comparabili”. La ricettività della località veneta, infatti, è per il 96% extralberghiera (ilCarlino, Corriere, BuongiornoRimini).

Altavelocità, fondi distratti

“Per la realizzazione dell’Alta Velocità erano stati stanziati 5 miliardi a partire dal 2022 fino al 2035”. Lo ha ricordato il deputato del Pd Andrea Gnassi in un intervento condiviso con altri parlamentari provenienti dalle regioni dell’Adriatico. Ma “anziché avviare l’iter, in modo fattuale, per la realizzazione dell’infrastruttura, il Governo Meloni usa quel fondo stanziato, dei 5 miliardi appunto, come una sorta di Bancomat dove andare a prelevare ogni anno soldi per fare altre opere”. In questo caso, si tratterebbe del “completamento della diga foranea di Genova” (ilCarlino, Corriere).

Acer, recuperati 600 mila euro di affitti non pagati

Approvato ieri all’unanimità il bilancio di esercizio 2024 di Acer Rimini. Al 31 dicembre 2024, il patrimonio gestito ammonta a 1970 alloggi Erp di proprietà comunale; 338 alloggi di Edilizia agevolata di proprietà comunale; 88 alloggi di proprietà della stessa Acer; 6 alloggi di proprietà di Ausl Romagna e 54 unità immobiliari per usi diversi, per un totale di 2456 unità immobiliari, ai quali occorre aggiungere 68 alloggi privati reperiti attraverso l’Agenzia per la locazione di Acer per il servizio di emergenza abitativa. Il conto economico evidenzia un avanzo netto dopo le imposte pari a 100.346 euro. Per quanto riguarda la morosità consolidata Erp, Acer Rimini nel 2024 ha recuperato 679.064 euro, in aumento del 43% rispetto ai 475.925 euro del 2023 (ilCarlino, Corriere).

Ieg ha acquisito l’Italian bike festival

Italian Exhibition Group, la società nata dalla fusione delle Fiere di Rimini e di Vicenza, ha acquisito la maggioranza di Movestro, società che ha ideato e che organizza l’Italian bike festival, il salone internazionale della bici dal 2018 a Rimini. All’ultima edizione, a Misano nel settembre 2024, erano presenti oltre 600 brand, 57mila i visitatori, oltre 300 hotel bike friendly presenti sulla costa romagnola (ilCarlino, Corriere).

Fiamme gialle, scovati 43 evasori totali e 247 lavoratori irregolari

Nell’ultimo anno e mezzo la Guardia di Finanza di Rimini ha individuato 43 imprenditori evasori totali, 247 lavoratori in “nero” o irregolari, denunciato 94 persone per reati tributari, di cui 6 arrestate, sequestrato beni per un valore complessivo di oltre 30 milioni di euro. I dati sono stati resi noti ieri mattina dal comandante provinciale Alessandro Coscarelli e dal comandante del Reparto operativo aeronavale Emiliano Rampini in occasione del 251esimo anniversario della fondazione del Corpo (ilCarlino, Corriere).

Delitto Paganelli, il 7 luglio si decide sul rinvio a giudizio

Il giudice per l’udienza preliminare Raffaele De Florio ha fissato al 7 luglio la data per la discussione sul rinvio a giudizio di Louis Dassilva, il 35enne senegalese in carcere dal 16 luglio, indagato dell’omicidio di Pierina Paganelli il 3 ottobre 2023. Confermate le aggravanti, che il pm ha però dovuto integrare per renderle pienamente comprensibili all’indagato, di madrelingua straniera (ilCarlino, Corriere), che nel frattempo, in carcere, ha preso il diploma di terza media (ilCarlino).

Da mozziconi a capi alla moda

Il riminese Daniele Benzi ha raccolto in 4 mesi 38.930 mozziconi di sigaretta che ha conferito a Hera. La società, a sua volta, li destinerà a Human Maple, una startup innovativa di Castelfranco Emilia, con un impianto pilota a Modena, specializzata nel riciclo delle cicche di sigaretta per produrre imbottiture destinate alla moda sostenibile. L’iniziativa è stata presentata ieri in Comune a Rimini (Corriere).

Cattolica, a fuoco l’hotel Hawaii

Un incendio è scoppiato ieri mattina nell’ex hotel Hawaii di via Venezia a Cattolica, chiuso da tempo e occupato solo dai due proprietari, illesi ma sottoposti agli accertamenti di rito in ospedale. La densa colonna di fumo ha allarmato la zona turistica e l’amministrazione, in via precauzionale, ha invitato i cittadini a “tenere chiuse le finestre”. Sul posto Vigili del fuoco, che hanno sedato le fiamme in mattinata, Carabinieri, 118 e Polizia locale. Via Del Prete è stata parzialmente chiusa. “La situazione è sotto controllo”, ha detto infine la sindaca Foronchi, ringraziando i soccorritori per la “grande competenza” e la “pronta risposta” (ilCarlino, Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Smascherati 43 evasori fantasma | Hotel in cenere

CorriereRomagna: Rapinatrice a 14 anni | Rogo all’ex hotel Hawaii

Oggi a Rimini

Dalle 18 alle 23 al mercato coperto ‘La magneda’

Dalle 21 alle 23 in centro storico ‘Rimini shopping night’

Alle 21 alla Corte degli agostiniani l’attrice Katheryn Winnick sarà presenete alla proiezione di un episodio della sesta stagione ‘Vikings’

Alle 14 al palacongressi di Riccione incontro con l’attore Kevin Spacey (Italian global series festival)

Alle 21 alla Spiaggia del Sole a Riccione lo spettacolo dialettale ‘Zirudèle’

Alle 21 al salone Snaporaz di Cattolica ‘Effetti collaterali. Crimini, indagini e mass media’ con i podcaster Antonio Cristiano, Flavia Piccinni e Carmine Gazzanni (Mystfest)

Dalle 18 al giardino del Centro giovani di Morciano ‘Hall of music: suona l’estate’