Buongiorno Rimini. Oggi in edicola, 26 giugno 2025

Oggi in edicola, 26 giugno 2025

L’estate arruola i vigilantes

Con l’arrivo dell’estate, alberghi, stabilimenti balneari e negozi a Rimini hanno deciso di potenziare la sicurezza con servizi di vigilanza privata. Circa trenta esercenti a Marebello hanno unito le forze per garantirsi pattugliamenti notturni (22-5), volti a “presidiare l’orario di chiusura delle attività e le serate animate della movida estiva”. “Attualmente copriamo principalmente le aree di Marina centro e Marebello”, conferma Alessandro Giuliani di Vigilar. I servizi mirano a prevenire furti e atti vandalici (ilCarlino, Corriere).

Vendetta a luci rosse

Un diciannovenne è stato arrestato per stalking aggravato e diffusione illecita di materiale sessualmente esplicito ai danni dell’ex fidanzata minorenne, di soli 16 anni. L’aggravamento della misura cautelare, inizialmente disposta a ottobre 2024, è scattato dopo la creazione di un finto profilo TikTok con immagini intime e il volto della ragazza, accompagnate da scritte volgari. L’episodio di revenge porn è il culmine di mesi di minacce e violenze, insulti, schiaffi, divieti. La vittima viveva nel terrore e usciva solo accompagnata e con il telefono spento (ilCarlino, Corriere).

Centro storico, dal 1 luglio telecamere della ztl accese

Dal 1 luglio si riaccendono le telecamere ai varchi della ztl del centro storico di Rimini. Sono rimaste spente per sette anni. Le multe scatteranno dal 1 ottobre. Dal 1 luglio, inoltre, si riattiveranno anche i pilomat, che funzioneranno 24 ore su 24 in corso d’Augusto e piazza Malatesta. Gli altri saranno attivi o di sera, dalle 23 alle 6, oppure di mattina, dalle 8 alle 13, in concomitanza con il mercato (ilCarlino, Corriere).

Ex Enel, al via il cantiere per Green Marina

In via Destra del Porto sta partendo il cantiere per realizzare il progetto Green Marina sulle ceneri dell’ex Enel. Entro fine 2026 o inizio 2027, sorgeranno trenta appartamenti immersi nel verde, al posto dei capannoni abbandonati.

Il piano prevede la cessione al Comune di 2.000 metri quadrati per un parco pubblico con aree sportive e un percorso ciclopedonale. Gli edifici residenziali saranno dotati di 58 posti auto privati, 41 garage sotterranei e collegamenti per colonnine di ricarica elettrica, in linea con i principi di sostenibilità (ilCarlino, Corriere).

Alle ex Forlani la sede unica del comune

L’area ex Forlani, in zona via Dario Campana, nei pressi del parco Marecchia, diventerà la nuova sede unica del comune, che l’ha comprata all’asta. Il complesso artigianale dismesso sarà bonificato in autunno, con la rimozione dell’amianto e la demolizione degli edifici esistenti, per un investimento di 530mila euro. Obiettivo è ospitare i circa 320 dipendenti comunali che attualmente lavorano in sedi in affitto. La rigenerazione include la creazione di un’area parcheggio da 100-150 posti auto e di un “contesto verde completamente riqualificato” (ilCarlino, Corriere).

Sanità, “il vero problema è il sottofinanziamento nazionale”

Intervista del Corriere Romagna al direttore della Asl Tiziano Carradori. A tema bilancio, liste d’attesa per visite ed esami, tempi di intervento del 118. “Come si può pensare di potere mantenere un elevato livello di prestazioni sanitarie pubbliche se le risorse sono meno della metà di quelle su cui può contare la Germania, che è comunque in difficoltà? E sia chiaro che quello del sottofinanziamento non è un problema solo del Governo in carica, ma va avanti da 15 anni. Dove si mettono i soldi è una scelta politica e la politica deve essere consapevole che ne porta in pieno la responsabilità” (Corriere).

Qualità della vita, Rimini non brilla

Secondo la ricerca del Sole24ore presentata al Festival dell’economia di Trento, in termini di qualità della vita Rimini occupa gli ultimi posti in regione. La capitale della riviera risulta 85esima se si parla della vita dei bambini, 59esima per gli anziani, 64esima per i giovani. Qualche punto però lo risale in termini di servizi comunali per l’infanzia, spettacoli per i giovani e aspettativa di vita per gli anziani (ilPonte).

Il giubileo romba

Sabato prossimo, Rimini ospiterà il Giubileo della Moto e degli Scooter, un evento che vedrà i centauri radunarsi a Misano o al Palaflaminio per raggiungere la cattedrale scortati dalla Polizia locale. Qui, potranno far benedire le loro due ruote sul sagrato e poi entrare in chiesa per un momento di preghiera. L’iniziativa, in collaborazione con i motoclub, è aperta a tutti gli appassionati. Obiettivo è fare leva sulle passioni “come punto di partenza migliore per avvicinarsi alla fede”, spiega il vescovo di Rimini Nicolò Anselmi (Corriere).

Oggi sulle prime pagine

Oggi a Rimini

Alle 17 e alle 21 al cinema Tiberio il documentario di Stefano Pasetto ‘Fuori dal mondo. Vivere all’Asinara’, alle 21 i regista sarà presente in sala

Alle 21 alla Corte degli agostiniani la sceneggiatrice Deborah Davis sarà presente alla proiezione del primo episodio delle serie ‘Marie Antoinette’

Alle 21 all’arena Francesca da Rimini ‘Apocalisse ora!’ selezione musicale degli storici dj della Villa delle Rose (Rimini 80)

Alle 21 all’area Settebello musica con il Maderna/Lettimi Trio e Stefano Paolini

Alle 20 a piazzale Ceccarini a Riccione ‘Masters of storytelling’ con Luisa Ranieri e Laura Delli Colli

Alle 21 a piazzale Ceccarini a Riccione ‘Nastro d’argento grandi serie’

Dalle 10 al centro polivalente di Cattolica la masterclass ‘Il mestiere dell’agente: come funziona un’agenzia letteraria’ con Piergiorgio Nicolazzini

Alle 21 in piazza Primomaggio a Cattolica Premio Pinketts con Carlo Lucarelli, a seguire un confronto sulla violenza contro le donne

Alle 21 in biblioteca a Verucchio la scrittrice Elena Bosi presenta il romanzo ‘Mio padre è nato per i piedi’