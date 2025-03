BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 26 marzo 2025

Oggi in edicola, 27 marzo 2025

Delitto Paganelli, Bianchi conferma l’ultima versione

Ieri in tribunale a Rimini Manuela Bianchi ha confermato, nell’udienza con validità di prova, che la mattina del 4 ottobre 2023 fu Dassilva ad avvisarla della presenza di un cadavere in garage, e che avrebbe avuto in mano i cocci di un barattolo rotto. I due, all’epoca amanti, si sarebbero incontrati all’interno di un box auto e avrebbero bisbigliato per non farsi sentire. Non ci sarà un faccia a faccia tra i due indagati, almeno per questa volta. Oggi l’udienza riprenderà per il controesame della difesa che ha depositato un supplemento di perizia tecnica sui telefonini (Ansa, ilCarlino, Corriere).

Forum dei quartieri: oltre 200 iscritti

L’altra sera al teatro degli Atti sono stati presentati i dodici forum deliberativi di quartiere. “Un tassello importante che si aggiunge ad altri percorsi partecipativi come quelli del Piano strategico, il piano strategico della cultura, del sociale, il Piano urbanistico generale”, ha spiegato il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad. “Potranno votare anche i minori di 16 anni, la presenza di studenti con questa età in sala, la loro partecipazione e curiosità ci restituisce il senso profondo di questa sfida”, ha sottolineato al vicesindaca Chiara Bellini. Superate le 200 iscrizioni tra rappresentanti sindacali, mondo delle associazioni, membri di comitati e, soprattutto, cittadini e studenti. Dodici gli incontri previsti (BuongiornoRimini, ilCarlino).

Trentamila riminesi iscritti all’Aire

Secondo l’ultimo Rapporto Italiani del Mondo 2024 della Fondazione Migrantes, nel 2023 si contavano più di 6 milioni di italiani residenti all’estero iscritti all’Aire (Anagrafe italiani residenti all’estero). Erano 3 milioni nel 2006. Dall’Emilia-Romagna gli espatriati sono 265mila, 30.790 dai 27 comuni della provincia di Rimini (ilPonte).

Emergenza casa: crescono i prezzi dei residence

“I residence ritoccheranno al rialzo le proprie tariffe costringendo a sloggiare chi aveva trovato un tetto per la stagione invernale”. Lo comunica il direttore della Caritas diocesana Mario Galasso. ‘Opera a segno: una casa per tutti’ è il piano della diocesi per contrastare l’emergenza abitativa. Prevede gruppi di lavoro specifici per affrontare la questione della rigenerazione urbana per riqualificare immobili, con l’obiettivo sotteso di non dare adito a speculazioni. “Prima però va affrontata la paura di mettere a disposizione, di eventuali affittuari, le seconde case”, avvisa Galasso (Corriere).

Turismo e affitti brevi

Approvato in Regione l’ordine del giorno della consigliera del Pd Emma Petitti sugli affitti brevi. Si chiede alla giunta di lavorare a una normativa che bilanci le esigenze dell’accoglienza turistica con quelle dei residenti in cerca di casa (ilCarlino, Corriere).

Nazionalismi: qual è la posta in gioco?

Profondamente segnato da quella immane tragedia dei nazionalismi che fu la prima guerra mondiale, Luigi Sturzo fu tra i critici più lucidi e acuti di un’ideologia che “porta ad un capovolgimento di valori morali, sì da negare l’affratellamento e la libertà dei popoli, per esaltare l’idea di nazione che diviene un bene per sé stante, e quindi un idolo”. Il punto di Stefano De Martis sul settimanale ilPonte.

Il gruppo Hera cresce

Il comune di Rimini incasserà 2,7 milioni di dividendo dalle azioni del gruppo Hera. La notizia, a seguito dell’approvazione del bilancio 2024 da parte della multiutility: ricavi a 12,8 miliardi di euro, margine operativo lordo di 1,5 miliardi, utile netto di pertinenza degli azionisti a 494,5 milioni, in crescita del 31,8% (ilCarlino, Corriere).

Riccione, caos comitati

Cresce la tensione sui comitati cittadini. Gloria Fabbri, Pd, accusa l’ex sindaca Renata Tosi di influenzarli per fini elettorali, ma lei contrattacca attribuendo il caos all’amministrazione Angelini. L’associazione Alba si riorganizza senza attendere lo scioglimento ufficiale (convocato per domani un incontro), mentre la Caritas e il consorzio Ceccarini ribadiscono l’importanza di restare apolitici. No-Ztl difende Tosi, denunciando la marginalizzazione dell’opposizione. Il rischio che i comitati diventino teatro di scontri politici resta (ilCarlino).

Pallavolo femminile, San Giovanni in A1

La Omag-Mt conquista la promozione in Serie A1 battendo Narconon Melendugno in un Pala Marignano gremito. Dopo un’attesa carica di emozioni, la squadra domina la gara: 25-15, 25-17, 25-19. Il punto decisivo di Consoli scatena la festa, coronata dal titolo di MVP per Serena Ortolani. Il presidente Manconi celebra un’annata straordinaria, con la vittoria anche della Coppa Italia. Ortolani esulta: “Abbiamo sognato ed eccoci qui. I sogni si realizzano” (Corriere, ilCarlino).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Louis, woodoo contro gli inquirenti | San Giovanni in paradiso

CorriereRomagna: Louis: no al confronto | Omag-Mt, ecco la storica A1

IlPonte: Nazionalismi. La posta in gioco | In fuga da Rimini

Oggi a Rimini

Alle 17 in cineteca presentazione del podcast ‘Rimini in guerra 1943-1945’ e conferenza di Alessia Zampini ‘Monumenti in guerra. Tutela e restauro in Romagna negli anni del Secondo conflitto mondiale’

Alle 21 al cinema Tiberio la commedia dialettale ‘E vedve alegre’

Alle 21 al palazzo del turismo di Riccione Luigi Lo Cascio legge ‘La strada’ di Cormac McCarthy

Alle 21 al salone Snaporaz di Cattolica Roberta Maimone e Vittorio Pagani con gli spettacoli di danza ‘Alex’ e ‘A solo in the spotlights’