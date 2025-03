BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 26 marzo 2025

Oggi in edicola, 26 marzo 2025

Hotel, tornano le offerte indecenti

C’è un hotel di Miramare che propone “una notte, 10 euro, incluse tasse e costi”. È un tre stelle a “100 metri dal mare” e ha anche buone recensioni: 7,9. Tuttavia, spiega l’esperto di settore Mauro Santinato, “lo scandalo vero” è che nelle ultime ore “sul sito di Booking c’erano un centinaio di alberghi, su 250 aperti a Rimini in questo periodo, che offrivano la stanza doppia a meno di 50 euro. Non c’è nessun motivo di fare prezzacci del genere” (ilCarlino).

Boom di imprenditori immigrati

Cresce in Italia il numero degli imprenditori nati all’estero, mentre diminuisce quello dei nati sul suolo nazionale. Secondo i dati elaborati dalla Fondazione Leone Moressa, su informazioni Stockview-Infocamere fornite dalla Camera di Commercio di Venezia e Rovigo, Rimini conta 6.899 imprenditori immigrati, pari al 12,5% del totale provinciale, registrando un incremento del 30,6% negli ultimi dieci anni, a fronte di un calo del 5,9% tra gli imprenditori nati in Italia (Corriere).

“Gli autovelox restano in funzione”

Anche i tre impianti attivi a Rimini lungo le vie Euterpe, Settembrini e Tolemaide sono tra quelli che, montati nel 2015, avevano all’epoca ricevuto tutte le autorizzazioni, ma non risulterebbero omologati come richiesto dalla Corte di Cassazione nel 2024. Da qui il rischio dell’annullamento delle multe da parte del giudice di pace. Gli impianti non sarebbero nemmeno tra quelli che dovrebbero essere salvati da un atteso decreto del Ministero dei Trasporti, che riguarderebbe gli autovelox autorizzati e in funzione dal 2017. Ma dal Comune di Rimini ribadiscono: “Per il momento gli autovelox restano in funzione” (ilCarlino).

Il confronto: Bianchi e Dassilva in tribunale

Separati da un paravento, a pochi metri di distanza nella stessa aula del tribunale di Rimini. Ieri Manuela Bianchi è stata interrogata in incidente probatorio. Nove ore di udienza, dalle 10 alle 19. Tante le domande alla donna, anche sulla relazione con Dassilva e sul rapporto con il marito, Giuliano Saponi. Qualcuno ha calcolato le domande preparate per l’occasione dal pubblico ministero Daniele Paci e dai difensori di Dassilva: un numero tra le 300 e le 500 per alcuni, ma che arriva anche a 600 per altri. Oggi si prosegue con il momento più atteso: Manuela Bianchi confermerà la sua nuova versione sulla mattina del ritrovamento del cadavere di Pierina Paganelli, il 4 ottobre 2023? E cioè che sarebbe stato Louis Dassilva a informarla della presenza di un corpo senza vita nel garage del loro condominio? (ilCarlino, Corriere).

Intrappolato nel Marecchia

Lunedì pomeriggio un 25enne aveva pensato bene di immergersi nel Marecchia per recuperare il telefonino che gli era caduto in acqua mentre si trovava sul ponte degli scout, tra le Celle e San Giuliano. Presto si è trovato in difficoltà per via della corrente, paralizzato dalla paura e dal freddo. Fortunatamente, tre agenti della polizia locale di passaggio si sono accorti di lui: Mariapia Cellarosi, Fabio Orlando e Luca Di Tommaso. Due si sono immersi in acqua e lo hanno riportato a riva (ilCarlino, Corriere).

La guerra dei comitati a Riccione

Il Carlino, oggi in edicola, rileva tensioni all’interno dei comitati, “gruppi e associazioni nate sulla carta solo per promuovere le attività commerciali dei rispettivi quartieri”. Parla di “un’operazione chirurgica, con l’infiltrazione di elementi di disturbo e sobillatori che hanno nel mirino l’amministrazione in carica”. E dice che “è indubbio che qualcuno, nelle fila del centrodestra, abbia tutto l’interesse a capitalizzare il malcontento”, forse in vista della “resa dei conti che si consumerà nelle urne”. Un appuntamento al quale “la sinistra sembra quella ad avere le armi più spuntate” (ilCarlino).

Pennabilli, la querela finisce in tribunale

L’ex vicesindaco di Rimini e segretario del Pci, Nando Piccari, nel 2023 in un post su Facebook aveva criticato l’ordinanza anti-profughi firmata dal sindaco di Pennabilli Mauro Giannini (poi in parte modificata). Giannini aveva ritenuto offensive quelle parole e aveva presentato una querela per diffamazione. Da qui un decreto penale di condanna nei confronti di Piccari, impugnato. Ieri si è aperto il processo con la prima udienza e l’ammissione delle prove (ilCarlino, Corriere).

